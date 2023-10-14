Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину в Гималаях. Готовится поисково-спасательная операция

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину в Гималаях.

Как сообщает The Himalayan Times, инцидент произошел во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Группа российских альпинистов из трех человек, включая 38-летнюю Оленеву, в тот момент находилась на высоте около 6680 метров.

Остальные участники экспедиции сейчас находятся над базовым лагерем. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала вниз примерно на 500 метров.

Отмечается, что альпинисты пытались взобраться на вершину без поддержки шерп. Сейчас готовится поисково-спасательная операция.

«Сегодня пять часов занимались решением вопросов со страховой компанией по поисково‑спасательной операции. Вертолет был готов вылететь, но не смог, были сильные порывы ветра, облачность делала рискованным подъем вертолета, завтра на утро прогноз более положительный и в шесть утра планируется вылет для поисково‑спасательных работ.

Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь, там ждут вертолет, чтобы показать место возможного падения», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации альпинизма России.