Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину в Гималаях. Готовится поисково-спасательная операция

Теги происшествия альпинизм Федерация альпинизма России Экстрим

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину в Гималаях.

Как сообщает The Himalayan Times, инцидент произошел во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Группа российских альпинистов из трех человек, включая 38-летнюю Оленеву, в тот момент находилась на высоте около 6680 метров.

Остальные участники экспедиции сейчас находятся над базовым лагерем. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала вниз примерно на 500 метров.

Отмечается, что альпинисты пытались взобраться на вершину без поддержки шерп. Сейчас готовится поисково-спасательная операция.

«Сегодня пять часов занимались решением вопросов со страховой компанией по поисково‑спасательной операции. Вертолет был готов вылететь, но не смог, были сильные порывы ветра, облачность делала рискованным подъем вертолета, завтра на утро прогноз более положительный и в шесть утра планируется вылет для поисково‑спасательных работ.

Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь, там ждут вертолет, чтобы показать место возможного падения», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации альпинизма России.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Надежда,пока есть надежда будем молится за твое спасение!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
я конечно желаю спасения этой девушке, но на 6800 вертолеты не летают
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Poljakov
Ответ Odin Odin
Наврятли кто-то выживет от падения с высоты 6 км...
🤦‍♂️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VladimirGol
Ответ Любезный Коссутий
я конечно желаю спасения этой девушке, но на 6800 вертолеты не летают
В Гималаях летают до 7000, иногда и выше, выняв все что возможно из вертолета.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Донован хозяин НБА
Дай бог выживет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wlad wasew
Найдись живой, пожалуйста
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VladimirGol
Ответ Любезный Коссутий
зависнуть все равно не смогут на такой высоте, даже если долетит, что очень вряд ли.
"Спасатели Эвереста" сериал Дискавери в познавательных целях.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anatol&#8242;
Ответ Trash Talking
Упасть вниз на 500 метров и кто-то верит, что найдется живой?
это же не обязательно вертикально падение в чистом виде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бешеный Уругваец
Ответ Ярик01
Зачитался про незнакомое мне слово "шерп".
Это помощники на переговорах мировых лидеров) читай еще
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AndreyBSC
Ответ Eduard Rastryopin
Для профессионалов даже зимние восхождения на восьмитысячники сейчас стали нормой.
Честно говоря, впервые слышу об этом. Там же и в сезон подъемов жуткие условия, что там сейчас, даже представлять не хочу. Кто их страхует в таком случае и кто оплачивает страховку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Rastryopin
Ответ AndreyBSC
Разве в октябре в этом регионе осуществляются подъемы?
Для профессионалов даже зимние восхождения на восьмитысячники сейчас стали нормой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ VladimirGol
В Гималаях летают до 7000, иногда и выше, выняв все что возможно из вертолета.
зависнуть все равно не смогут на такой высоте, даже если долетит, что очень вряд ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СкромныйБосс
Это очень печально, но она знала на что шла. Каждое такое восхождение это невероятный риск...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
"Спутники Оленевой в данный момент находятся в базовом лагере экспедиции. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала примерно на 500 метров в расщелину. "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Зачитался про незнакомое мне слово "шерп".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AndreyBSC
Разве в октябре в этом регионе осуществляются подъемы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Волька-ибн-Алёша
печально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий