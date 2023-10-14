Винисиус Жуниор: «Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством»

Винисиус Жуниор заявил, что не верит в мир без расизма.

– Страх должен, наконец, перейти на другую сторону?

– В глубине души я даже не хочу передавать свой страх другим. Я просто хочу быть спокойным во время игры и знать, что меня не будут оскорблять на поле из-за того, что я чернокожий.

Пусть зритель оскорбляет меня за то, что я забил, ладно. Он может оскорблять меня, не проявляя ко мне неуважения. Он может освистывать меня весь матч. Мне все равно.

Но когда дело касается расизма, это другое. Кричалки, свист – это часть игры. Месси, , , ... Они все это испытали. Болельщики других команд провоцируют их, и это нормально. И более того, мне это нравится, это мотивирует меня забивать им. Но расизм...

Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством. Последующие поколения больше не смогут думать, что это нормально.

Современные дети видят, как их родители ведут себя подобным образом, и говорят себе: «Если он так поступает, это нормально». Я хочу мир, в котором отец объяснит своему сыну, что быть расистом – это плохо.

Через несколько поколений мы освободимся. Мы не покончим с расистами, но мы сделаем их меньшинством, – сказал вингер « » и сборной Бразилии.

Винисиус о расизме: «Он был во всех выездных матчах прошлого сезона. Я обращался в Ла Лигу – не послушали. Услышали лишь тогда, когда об Испании заговорил весь мир»

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