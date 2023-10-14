Винисиус Жуниор: «Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига болельщики Неймар Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор заявил, что не верит в мир без расизма.

– Страх должен, наконец, перейти на другую сторону?

– В глубине души я даже не хочу передавать свой страх другим. Я просто хочу быть спокойным во время игры и знать, что меня не будут оскорблять на поле из-за того, что я чернокожий.

Пусть зритель оскорбляет меня за то, что я забил, ладно. Он может оскорблять меня, не проявляя ко мне неуважения. Он может освистывать меня весь матч. Мне все равно.

Но когда дело касается расизма, это другое. Кричалки, свист – это часть игры. Месси, Криштиану Роналду, Бензема, Неймар... Они все это испытали. Болельщики других команд провоцируют их, и это нормально. И более того, мне это нравится, это мотивирует меня забивать им. Но расизм...

Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством. Последующие поколения больше не смогут думать, что это нормально.

Современные дети видят, как их родители ведут себя подобным образом, и говорят себе: «Если он так поступает, это нормально». Я хочу мир, в котором отец объяснит своему сыну, что быть расистом – это плохо.

Через несколько поколений мы освободимся. Мы не покончим с расистами, но мы сделаем их меньшинством, – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии. 

Винисиус о расизме: «Он был во всех выездных матчах прошлого сезона. Я обращался в Ла Лигу – не послушали. Услышали лишь тогда, когда об Испании заговорил весь мир»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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35 комментариев

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Динар
при нынешнем отношении к меньшинствам звучит как то диссонансно
+13
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+13
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Случайно заскочил
Думаю мир без расистов возможен, а вот мир без провокаторов - вряд ли. И вот эти провокаторы всегда будут провоцировать других на грубость, а потом обвинять их в этом.
+11
-3
+8
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Фут.Боль
Повернутый тип.
+8
-3
+5
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lovec23
Во всем виновато окружение Вини , он провоцирует фанатов во время матчей , неуважительно ведёт себя и получает в ответ оскорбления. Ему должны были объяснить , почему так происходит , а не подливать масла в огонь. Среди фанатов есть расисты , но обвинять в этом весь стадион детская глупость
+4
0
+4
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ANDI
Ответ kostanostra
у нас в России нет расизма и негров тож правда нет
Насчет негров погляди кто играет в РПЛ ? По моему достадочно там негров.
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Владддд
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Under
Ответ kostanostra
у нас в России нет расизма и негров тож правда нет
а азиаты?
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Vvild
Ответ Владддд
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А так и есть.
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Плевал я
Ответ Владддд
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Он с 19 лет интересуется расизмом))) в курсе кто расист)
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Leganessi
Человек по природе своей не может существовать без оскорблений, насилия ( не только физического ), высокомерия, чсв и т.д. . Винисиус реально глупый наивный человек, который верит в какой-то стерильный мир, где человек сможет подавлять отрицательную энергию)). Обычный макак, что с него взять.
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Veld
Мы не успеем мужик, борода придёт раньше и густым мехом всех накроет (
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Бьорн Дэли
Винисиусу кто то подсказал оседлать этого конька, очевидно)
Говорить надо на поле, тогда завоевав уважение, не придется форсить расизм ибо это станет вторичным.
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Nameless Uan
При сохранении современных демографических и миграционных трендов, через какое то время в Европе белых расистов станет очень мало, но есть нюанс
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Гамарджоба Генацвале
Эксперт по расизму с очередной лекцией. Пора заканчивать с футболом и сосредоточиться на расизме.
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Алексей Иванов
терпеть не могу две вещи: расизм и негров)
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kostanostra
у нас в России нет расизма и негров тож правда нет
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Lapo Elkann
В современном мире детей режут , а этот джуниор с искусственными проблемами достал всех. Газзу , англо сакса как не обзывали , кидали еду на поле . он не жаловался.
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Мукунку хороший
Этот кот от ушей до хвоста
Был черней, чем сама чернота.
Да и песенка в общем о том,
Как обидно быть черным котом.
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