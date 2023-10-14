Мостовой об обучении на тренера: «Я не прогуливал уроки. Абаскаль вообще в школу не ходил и на курсах не был. Все знают – он не играл в футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой заявил, что не прогуливает уроки в тренерской школе.

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре. Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех – все свое уже прогулял, ха-ха!

Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха!

В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС.

Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию – будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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55 комментариев

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Я всех их сделал
Если Мостовому отрубить голову, то он ещё час будет говорить что знает в футболе всё, а Абаскаль не имеет права даже приближаться к любому стадиону
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+56
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Bartez1986
в Википедии на странице Мостового должно стоять фото Абаскаля
+18
-4
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Иван Абланов
в есть фильтр, чтобы новости по этому тегу заблокировать?
+18
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Виктор Войнов
Ответ Я всех их сделал
Если Мостовому отрубить голову, то он ещё час будет говорить что знает в футболе всё, а Абаскаль не имеет права даже приближаться к любому стадиону
Если
Мостовому отрубить голову, он ей начеканит 1000+ раз
+10
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+9
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Ебздрогыч
Если Мостовому не нравится ужин, который приготовила его дама, то он сообщает, что Абаскаля кормят лучше, а ведь он даже никогда не играл в футбол!
+13
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red hikkikomori
Нравятся мне его "ха-ха" в конце предложения)
+11
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Ленид Вилькин
Ответ Я всех их сделал
Если Мостовому отрубить голову, то он ещё час будет говорить что знает в футболе всё, а Абаскаль не имеет права даже приближаться к любому стадиону
Если Мосту отрубить голову,то вырастет две и его будет больше в два раза !
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Melnikov1968
Тебя что больше интересует,учеба на тренера или Абаскаль? Какого хрена ты к человеку прицелился? Занимайся своими делами и голову мыть не забывай.
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Faust Doc
Ответ avcgloronalduMU
Комментарий удален модератором
Давай, всем по барабану!
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Faust Doc
Молодец Саня, давай ещё всю правду!
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Артем Шелудков
Ответ Иван Абланов
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кстати да, если найдёшь такой фильтр или блокировку новостей по Тэгу, напиши пожалуйста
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Алексей Решетов
У Мостового про погоду спроси,он и там сможет в негативном ключе упомянуть Абаскаля и намекнуть,как он хочет тренировать Спартак
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Игорь Новиков
"Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал". И как же он лицензию получил?

Мостовой нелеп просто.
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Иван Иванов
Прочёл только заголовок. Александр, когда ж до тебя дойдет, что классными тренерами становятся, как показывает практика, только малая часть классных футболистов. Остальные же были просто обычными футболистами, или же совсем ими не были на профуровне
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А потом этот парень уехал
Ответ red hikkikomori
Нравятся мне его "ха-ха" в конце предложения)
думаете, что вместо Мостового всё это наговаривает Бубнов?
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Nikita Nikitin
Мостовой пристал к человеку. Сам себя идиотом выставляет.
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alexbench
Жду не дождусь когда уже мост возглавит какой нибудь клуб , что бы своими глазами увидеть какой он великий тренер (нет)
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Иван Иванов
Не ну а правда что за рыжий пес это абшакал?
Ни когда он нем не слышал, Царь все таки был на слуху играл в Европе, был не напоследних ролях в сборной играл.
Ладно если бы коуча с именем пригласили пусть и неумеющего чеканить, но это рыжое веснушчатое чудо вообще кто так и не понял ???
Где его откапали?
С такими показателями мог любой условный Алейничев Юран да сам Мост тренить ни чуть не хуже и за меньшие деньги и тиффози Федуна гораздо больше за это ценили.
Будто с этими заморскими что то выйграли кроме Массимо?
Нет ни чего но продолжают слепо доверять всяким залетным.
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dimur
Не "самый старший", а "самый великовозрастный", если мы о школе.
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Бутан Пропанович
Ответ Я всех их сделал
Если Мостовому отрубить голову, то он ещё час будет говорить что знает в футболе всё, а Абаскаль не имеет права даже приближаться к любому стадиону
фильм такой есть "Голова профессора Мостового"
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А потом этот парень уехал
да пусть уже пригласит Абаскаля в ресторан. Гильермо, вроде неженат
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korysh
да и вообще Абаскаль рыжий
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Великий Алонсо
Уже не смешно, меняй тему
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Серега Антонов
Шурик! Ну так нельзя ###!
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Timiko
Ответ Иван Абланов
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Мне давно интересно. Каждый пользователь в профиле может выбрать список любимых игроков/клубов и нелюбимых (люблю и не люблю). В чём практический смысл этого выбора?
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