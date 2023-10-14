Мостовой об обучении на тренера: «Я не прогуливал уроки. Абаскаль вообще в школу не ходил и на курсах не был. Все знают – он не играл в футбол»
Александр Мостовой заявил, что не прогуливает уроки в тренерской школе.
«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре. Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех – все свое уже прогулял, ха-ха!
Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха!
В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС.
Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию – будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Мостовому отрубить голову, он ей начеканит 1000+ раз
Мостовой нелеп просто.
Ни когда он нем не слышал, Царь все таки был на слуху играл в Европе, был не напоследних ролях в сборной играл.
Ладно если бы коуча с именем пригласили пусть и неумеющего чеканить, но это рыжое веснушчатое чудо вообще кто так и не понял ???
Где его откапали?
С такими показателями мог любой условный Алейничев Юран да сам Мост тренить ни чуть не хуже и за меньшие деньги и тиффози Федуна гораздо больше за это ценили.
Будто с этими заморскими что то выйграли кроме Массимо?
Нет ни чего но продолжают слепо доверять всяким залетным.