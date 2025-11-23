Мусаев об 1:1 с «Локо»: «В последнее время все матчи – война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол. Счет по игре, наверное, хотя «Краснодар» был чуть ближе к победе»
Мусаев после 1:1 с «Локо»: в последнее время все матчи – война на поле.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ.
«Увидели яркий, содержательный матч. Начало матча было неправильное с нашей стороны, много ошибались. Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. После него стали играть правильнее, хорошо атаковали через фланги и полуфланги. Во втором тайме хотели забрать победу.
Наверное, счет по игре, хотя мы были чуть‑чуть ближе к победе. Надо убрать ошибки и развивать то, что хорошо получалось. В последнее время все матчи – война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол», – сказал Мусаев.
