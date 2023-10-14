Глава Ineos Рэтклифф купит 25% «МЮ» за 1,4+ млрд фунтов в ближайшие дни (Daily Mail)

Джим Рэтклифф станет совладельцем «Манчестер Юнайтед».

По данным Daily Mail, руководитель химической компании Ineos уже в ближайшие дни выкупит 25% акций клуба. Семья Глейзеров сохранит контрольный пакет.

Сделка с британским миллиардером рассматривается как первый шаг на пути к полной смене собственника. Предполагается, что сейчас заплатит от 1,4 до 1,5 млрд фунтов.

Сегодня стало известно, что шейх Джасим бин Хамад Аль Тани отказался продолжать дальнейшие переговоры с Глейзерами, отказавшимися от почти 7 млрд долларов.

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