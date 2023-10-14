Глава Ineos Рэтклифф купит 25% «МЮ» за 1,4+ млрд фунтов в ближайшие дни (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф станет совладельцем «Манчестер Юнайтед».

По данным Daily Mail, руководитель химической компании Ineos уже в ближайшие дни выкупит 25% акций клуба. Семья Глейзеров сохранит контрольный пакет.

Сделка с британским миллиардером рассматривается как первый шаг на пути к полной смене собственника. Предполагается, что сейчас Рэтклифф заплатит от 1,4 до 1,5 млрд фунтов.

Сегодня стало известно, что шейх Джасим бин Хамад Аль Тани отказался продолжать дальнейшие переговоры с Глейзерами, отказавшимися от почти 7 млрд долларов.

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44 комментария

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Supreme Allah
Ответ red hikkikomori
Тоже неплохо, главное что лёд тронулся
Плохо , такой же крохобор приходит. Шило на мыло.
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red hikkikomori
Тоже неплохо, главное что лёд тронулся
+11
-4
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Любезный Коссутий
хотелось бы узнать, что входит в эти 25%, и включен ли пинок под зад Мерто, в качестве приветственного бонуса 🤷‍♂️
+7
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oberkorn
Труп мю, начали продавать по кускам
+4
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Любезный Коссутий
все-таки, по политическим мотивам Глейзеры не продали клуб катарцам. пусть Джассим хамасу спасибо скажет
+10
-8
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ОлегГуннар
"Это... какой-то позор"
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Elik1989
Такой клуб в такую ж### втягивают... Этот не только клубу ничего нового не даст, так и ещё на трансферы будет жать по страшному.
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Street Fighter
🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ ужас
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Rainn
25% за 1.4 млрд - да
100% за 7 млрд - нет
Логика шикарная
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Алексей Толстюк
Боюсь что меняем Глейзера на Глейзера
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Фрэнк Канистра
Ответ Не уверен!!
Жалко, что мне не преподавали такую математику. Где 7 за весь клуб не продажи, а 1,5 за 25 % продали. Т. е. другие такие же 3 части по 25% будут по такой же цене покупать и это выйдет на 6...
тебе не математику нужно изучать, а с чтения и логики начать. шейх предлагал 7 ярдов Долларов (с учетом погашения долга), редклиф дает 1,5 ярда фунтов за 25 процентов. курс фунта к доллару сам посмотришь. Далее то что сейчас 25 процентов будут куплены за 1,5 ярда не значит что следующией 25 процентов тоже купят за эту цену, в этом и смысл, что цена всегда растет. ты реально думаешь что евреи глейзеры плохо умеют считать?)))
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Артём Лапицкий
Ответ red hikkikomori
Тоже неплохо, главное что лёд тронулся
Ой как вы можете ошибаться (а может и нет), но вполне вероятно, что МЮ катится в еще больший кризис
на примере Арсенала 21 века, за вычетом последних 5 лет (когда клуб полностью отошел одному владельцу), складывается ощущение, будто нет ничего хуже крупных миноритарных долей в таких активах как футбольный клуб. Главный владелец не будет вкладывать такие средства как при полном владении клубом, потому что формально клуб - не его актив, он просто управляет им как владелец большей доли, а теперь вспомни кто эти главные владельцы МЮ и так, тоже самое касается владельцев миноритарных долей, мало того что они сами могут инвестировать очень осторожно, так еще их инвестиции могут блокировать мажоритарные владельцы, как например блокировали инвестиции Усманова когда он владел долью в Арсенале (как оказалось, вероятно, не зря, но это не по теме). Т.е. буквально, у тебя 25% клуба в акциях, всё, делать тебе ничего не дают. При этом и владелец остальных 75% уже не чувствует актив своим и не будет в него яро инвестировать (а Глейзеры и не скрывают, что делают все лишь бы толкнуть клуб подороже, и не сильно торопятся). Вот Крёнке, ровно до момента как не выкупил Арсенал целиком, казался самым жадным владельцем клуба на планете. А как выкупил, так 5 лет тратит на ровне с Ман Сити и т.д.
Это конечно один пример на одном клубе, но как по мне, вся вот эта делёжка по частям ничем хорошим не кончится для МЮ.
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Любезный Коссутий
Ответ Не уверен!!
Ага, американцы не продали клуб катарцам, но купили другой клуб у русских?!
что?
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мс-мешок
Ответ Любезный Коссутий
все-таки, по политическим мотивам Глейзеры не продали клуб катарцам. пусть Джассим хамасу спасибо скажет
да ладно вам
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Mbest77
Ответ Любезный Коссутий
все-таки, по политическим мотивам Глейзеры не продали клуб катарцам. пусть Джассим хамасу спасибо скажет
Ну они могли бы очень круто сделать. Поднять цену на 10%, а после сделки 10% перечислить в помощь Израилю)
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kaka10
Ответ Любезный Коссутий
хотелось бы узнать, что входит в эти 25%, и включен ли пинок под зад Мерто, в качестве приветственного бонуса 🤷‍♂️
потратить 1.5 миллиарда фунтов, чтобы ничего не решать в структуре клуба
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Дархан Калиев
Ответ Rainn
25% за 1.4 млрд - да 100% за 7 млрд - нет Логика шикарная
Насколько я понял, в этих 7 млрд лежат 1,5 млрд на улучшение инфраструктуры, академии и будущие трансферы. Т.е. не в карман Глейзерам
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Michael_the_creator
За 7 ярдов не продали, жесть
Там по любому наличка ещё была 😅
Ну, жадность еврейских фраеров погубит
Скоро арабы бесплатно заберут 😌
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Felp
Усманов то же процентом в Арсенале владел
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Abu Umar
да и хорошо что не купили . наф ненужнн
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Любезный Коссутий
Ответ Joker17
Рэтклифф всегда предлагал большую цену за 1 акцию
да, но не факт, что полная покупка не затянется лет на 10
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Joker17
Ответ Любезный Коссутий
да, но не факт, что полная покупка не затянется лет на 10
это да, но, видимо, Глейзерам спешить некуда 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Любезный Коссутий
Ответ Mbest77
Ну они могли бы очень круто сделать. Поднять цену на 10%, а после сделки 10% перечислить в помощь Израилю)
они? сильно сомневаюсь
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therealgreenman
Интересно, он же наверное понимает с кем ему придётся сотрудничать? Плюс у них контрольный пакет, вообщем ждём скандалы теперь в руководстве…
Вообщем одним словом, ужас беспросветный
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Борис Энгельгардт
какой смысл, кроме обогащения Глейзеров?
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