Глава Ineos Рэтклифф купит 25% «МЮ» за 1,4+ млрд фунтов в ближайшие дни (Daily Mail)
Джим Рэтклифф станет совладельцем «Манчестер Юнайтед».
По данным Daily Mail, руководитель химической компании Ineos уже в ближайшие дни выкупит 25% акций клуба. Семья Глейзеров сохранит контрольный пакет.
Сделка с британским миллиардером рассматривается как первый шаг на пути к полной смене собственника. Предполагается, что сейчас Рэтклифф заплатит от 1,4 до 1,5 млрд фунтов.
Сегодня стало известно, что шейх Джасим бин Хамад Аль Тани отказался продолжать дальнейшие переговоры с Глейзерами, отказавшимися от почти 7 млрд долларов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
100% за 7 млрд - нет
Логика шикарная
на примере Арсенала 21 века, за вычетом последних 5 лет (когда клуб полностью отошел одному владельцу), складывается ощущение, будто нет ничего хуже крупных миноритарных долей в таких активах как футбольный клуб. Главный владелец не будет вкладывать такие средства как при полном владении клубом, потому что формально клуб - не его актив, он просто управляет им как владелец большей доли, а теперь вспомни кто эти главные владельцы МЮ и так, тоже самое касается владельцев миноритарных долей, мало того что они сами могут инвестировать очень осторожно, так еще их инвестиции могут блокировать мажоритарные владельцы, как например блокировали инвестиции Усманова когда он владел долью в Арсенале (как оказалось, вероятно, не зря, но это не по теме). Т.е. буквально, у тебя 25% клуба в акциях, всё, делать тебе ничего не дают. При этом и владелец остальных 75% уже не чувствует актив своим и не будет в него яро инвестировать (а Глейзеры и не скрывают, что делают все лишь бы толкнуть клуб подороже, и не сильно торопятся). Вот Крёнке, ровно до момента как не выкупил Арсенал целиком, казался самым жадным владельцем клуба на планете. А как выкупил, так 5 лет тратит на ровне с Ман Сити и т.д.
Это конечно один пример на одном клубе, но как по мне, вся вот эта делёжка по частям ничем хорошим не кончится для МЮ.
Там по любому наличка ещё была 😅
Ну, жадность еврейских фраеров погубит
Скоро арабы бесплатно заберут 😌
Вообщем одним словом, ужас беспросветный