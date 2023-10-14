Лука Модрич может уйти из «Реала» на фоне нехватки игровой практики.

В текущем сезоне 38-летний футболист вышел в стартовом составе мадридской команды всего 4 раза. В 66% случаев он начинал матчи на скамейке запасных.

Как сообщает Relevo, прошлой весной хорват продлил контракт с «Реалом», поскольку ему пообещали роль основного игрока – иначе он покинул бы команду. Однако сейчас Модрич недоволен своим игровым временем – он занимает 15-е место среди игроков « » по количеству проведенных на поле минут.

Отмечается, что период между паузами на матчи сборных сыграет большую роль в решении игрока относительно его будущего. может попросить клуб продать его в январе – это во многом будет зависеть от количества игрового времени, которое ему предоставят до ноябрьской паузы. В этот период «Реал» проведет 6 матчей.

За ситуацией с хавбеком следят клубы и азиатских лиг. Впрочем, не исключен вариант, при котором Лука останется в «Реале» даже при малом количестве игрового времени.

Контракт Модрича рассчитан до конца текущего сезона. Статистику игрока можно найти здесь.

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