Модрич может попросить «Реал» продать его в январе – это будет зависеть от игрового времени хавбека между паузами на матчи сборных. Клубы МЛС следят за ситуацией (Relevo)

Теги МЛС Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу возможные трансферы Лука Модрич Футбол

Лука Модрич может уйти из «Реала» на фоне нехватки игровой практики.

В текущем сезоне 38-летний футболист вышел в стартовом составе мадридской команды всего 4 раза. В 66% случаев он начинал матчи на скамейке запасных. 

Как сообщает Relevo, прошлой весной хорват продлил контракт с «Реалом», поскольку ему пообещали роль основного игрока – иначе он покинул бы команду. Однако сейчас Модрич недоволен своим игровым временем – он занимает 15-е место среди игроков «Реала» по количеству проведенных на поле минут. 

Отмечается, что период между паузами на матчи сборных сыграет большую роль в решении игрока относительно его будущего. Модрич может попросить клуб продать его в январе – это во многом будет зависеть от количества игрового времени, которое ему предоставят до ноябрьской паузы. В этот период «Реал» проведет 6 матчей. 

За ситуацией с хавбеком следят клубы МЛС и азиатских лиг. Впрочем, не исключен вариант, при котором Лука останется в «Реале» даже при малом количестве игрового времени. 

Контракт Модрича рассчитан до конца текущего сезона. Статистику игрока можно найти здесь

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51 комментарий

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Усы Годзиллы
Ответ Очевидное невероятное
отпустить надо деда Модрича. он все отдал реалу. Дайте деду модри спокойной пенсии
Так он сам захотел остаться, в чем проблема то?

Не продлили бы, то писали, что не ценят легенду.

Продлили - не уважают, и не дают играть легенде в старте.

Играл бы в старте, то значит блат, пока молодые на банке сидят.

Все равно бы нашли к чему придраться в комментариях.
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Усы Годзиллы
Ответ Evgen_Hazard
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Продление конракта с 38 летним игроком - это помойка?
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Очевидное невероятное
отпустить надо деда Модрича. он все отдал реалу. Дайте деду модри спокойной пенсии
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vcaireac
Ответ keeperfcb
Похоже дон Фло достал из чулана клубного музея ту самую ссаную тряпку, которой выпроваживали Рауля и Касильяса...
Нелепое сравнение,ситуации абсолютно разные.
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Усы Годзиллы
Читаешь комментарии, и как обычно пытаются протолкнуть желчь про Реал и легенд.

Релево откуда-то взял информацию, что Реал обещал Модричу основу при такой чудовищной конкуренции и исходя из этих слов, Реал уже плохо обращается с легендой.

Т.е. сам факт того, что Модрича и Крооса продлили при наличии Феде, Камы и Чуамени, а так же потенциальной покупке Беллингема, это не говорит об отношении к легендам?

С тем же Кроосом до последнего ждали его решения, тк конракт был предложен давно, а он думал о возможном завершении карьеры.

Бензема вообще не планировали отпускать но не стали чинить препятствий, когда он сам попросил.
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corazón blanco
Ответ DonaldBrashear 2.0
да, некрасиво Реал поступил со своей легендой, а впрочем ничего удивительного. Раз не рассчитывают на него, то могли бы и отпустить, уверен, что в СА найдет себе местечко теплое. А так, даже в Серии А бы точно не затерялся, еще на сезон другой.
Как Мадрид поступил с Модричем не красиво? У человека было предложение из клуба СА, но он выбрал продлить контракт с Мадридом. Причем с сокращением зарплаты. Модрич сам неоднократно заявлял, что хотел бы завершить свою карьеру именно здесь.
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vcaireac
Если Модрич действительно хочет уйти, то руководство должно пойти ему на встречу.Лука своим отношением и игрой за клуб заслужил это.
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radziecki
Ответ corazón blanco
Как Мадрид поступил с Модричем не красиво? У человека было предложение из клуба СА, но он выбрал продлить контракт с Мадридом. Причем с сокращением зарплаты. Модрич сам неоднократно заявлял, что хотел бы завершить свою карьеру именно здесь.
Мне нравится, как все верят каким-то слухам непонятно от кого. При этом Модрич сам говорил, что все понимает и при продлении тоже отговаривалось, что он будет играть меньше. А про претензии, что с ним плохо поступают, вообще непонятно о чем все говорят. Рауля и Касильяса вспоминают: Рауль решил уйти сам, чтобы играть, а не сидеть на скамейке, Касильяс тоже. Или нужно было их выпускать просто потому-что они легенды, не понимаю?
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Игорь Новиков
Ответ <~Inter~>
можно было просто красиво попрощаться понимая, что Модрич хочет регулярно играть. Он мог бы тогда поехать в МЛС или закончить в родном Загребе
Что значит можно было? Клуб и игрок захотели продлить контракт и продлили. Что здесь некрасивого? Модрич летом поедет играть куда-то еще, если захочет.
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Усы Годзиллы
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
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Ты про Тони Крооса?
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Динар
В таком возрасте конечно лучше уходить и играть, времени все меньше у Луки, в Майами LM10 x 2 было бы очень интересно увидеть
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Аброр Рустамов
Ответ keeperfcb
Похоже дон Фло достал из чулана клубного музея ту самую ссаную тряпку, которой выпроваживали Рауля и Касильяса...
Настолько выпровожали, сейчас они в системе клуба, один вообще тренер Кастилии и есть немалый шанс что скоро станет тренером основы 😏
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Усы Годзиллы
Ответ <~Inter~>
можно было просто красиво попрощаться понимая, что Модрич хочет регулярно играть. Он мог бы тогда поехать в МЛС или закончить в родном Загребе
Ты сейчас серьёзно?

Модрич сам хотел продления, а Реал должен был послать его, чтобы ты потом написал, что Реал не ценит своих легенд?

Хитро, но всё таки, в чем суть претензии?

Модрич хотел остаться, он знал о конкуренции, к тому же должен был перейти Беллингем.

В чем претензии, ещё раз? Простое потому, что это Реал и надо написать чушь в его адрес не зная даже части информации по клубу вне спортса?

Классика.
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Фанат спорта01
Ответ <~Inter~>
можно было просто красиво попрощаться понимая, что Модрич хочет регулярно играть. Он мог бы тогда поехать в МЛС или закончить в родном Загребе
вы так говорите как будто модрич всё время сидит на банке.
он сыграл 400минут из 990возможных.
это очень даже хорошо для игрока его возраста.
Модрич сейчас 6-й по полузащитник Реала.
Беллингем и Вальверде незаменимые.
Чуамени единственный классический опорник,Камавинга универсален и делает огромный объём работы без мяча и Кросс который лучше Модрича.
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Хазяин
Ответ Фанат спорта01
вы так говорите как будто модрич всё время сидит на банке. он сыграл 400минут из 990возможных. это очень даже хорошо для игрока его возраста. Модрич сейчас 6-й по полузащитник Реала. Беллингем и Вальверде незаменимые. Чуамени единственный классический опорник,Камавинга универсален и делает огромный объём работы без мяча и Кросс который лучше Модрича.
возможно даже 7ой, там еще Себальос из травмы вернулся
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Paolo Rossi
Ответ SaH4r.
надеюсь перейдёт в Интер Маями
А кого из Барселонской тройки Интер отцепит?
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Усы Годзиллы
Ответ Очевидное невероятное
со своими легендами реал традиционно расстаётся плохо
Любит: Лионель Месси

Иронично.
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mallowan
Ответ Усы Годзиллы
Любит: Лионель Месси Иронично.
Почему то все любители Месси про Реал очень хорошо знают)
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swerh
Ответ Очевидное невероятное
отпустить надо деда Модрича. он все отдал реалу. Дайте деду модри спокойной пенсии
Его никто и не держал. Продлиться было обоюдным решением игрока и клуба.
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Очевидное невероятное
Ответ АРХАТ
Глупо рассчитывать что в 38 лет тебе будут гарантировать место в основе, тем более в Реале.
как он вообще выжил, динозавр какой-то
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BADman
Пытаться так сбежать в свою угоду являясь историческим игроком по среди сезона без красивого завершения карьеры в клубе который дал ему все это печально!!!
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Аврал
Лука легенда Реала и место в иконостасе команды ему обеспечено,но в последнее время видно что ему тяжеловато.Смотрел последний матч в сборной,уже зехекался весь матч тянуть.
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FilthyFrank
Ну он сам уже понимает что конкуренции с молодняком не вывозит, место в основе проиграл, а контракт подписывал чтобы кинуть себе ещё один вызов. Надо отпускать легенду, Модрич навряд ли захочет лавку полировать!
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Очевидное невероятное
унижает реал великого Модрича!!
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Paolo Rossi
Ответ A K
Welcome to Inter Miami!
Не возьмут ни зимой, ни летом будущим, не смогут
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