Модрич может попросить «Реал» продать его в январе – это будет зависеть от игрового времени хавбека между паузами на матчи сборных. Клубы МЛС следят за ситуацией (Relevo)
Лука Модрич может уйти из «Реала» на фоне нехватки игровой практики.
В текущем сезоне 38-летний футболист вышел в стартовом составе мадридской команды всего 4 раза. В 66% случаев он начинал матчи на скамейке запасных.
Как сообщает Relevo, прошлой весной хорват продлил контракт с «Реалом», поскольку ему пообещали роль основного игрока – иначе он покинул бы команду. Однако сейчас Модрич недоволен своим игровым временем – он занимает 15-е место среди игроков «Реала» по количеству проведенных на поле минут.
Отмечается, что период между паузами на матчи сборных сыграет большую роль в решении игрока относительно его будущего. Модрич может попросить клуб продать его в январе – это во многом будет зависеть от количества игрового времени, которое ему предоставят до ноябрьской паузы. В этот период «Реал» проведет 6 матчей.
За ситуацией с хавбеком следят клубы МЛС и азиатских лиг. Впрочем, не исключен вариант, при котором Лука останется в «Реале» даже при малом количестве игрового времени.
Контракт Модрича рассчитан до конца текущего сезона. Статистику игрока можно найти здесь.
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Не продлили бы, то писали, что не ценят легенду.
Продлили - не уважают, и не дают играть легенде в старте.
Играл бы в старте, то значит блат, пока молодые на банке сидят.
Все равно бы нашли к чему придраться в комментариях.
Релево откуда-то взял информацию, что Реал обещал Модричу основу при такой чудовищной конкуренции и исходя из этих слов, Реал уже плохо обращается с легендой.
Т.е. сам факт того, что Модрича и Крооса продлили при наличии Феде, Камы и Чуамени, а так же потенциальной покупке Беллингема, это не говорит об отношении к легендам?
С тем же Кроосом до последнего ждали его решения, тк конракт был предложен давно, а он думал о возможном завершении карьеры.
Бензема вообще не планировали отпускать но не стали чинить препятствий, когда он сам попросил.
Модрич сам хотел продления, а Реал должен был послать его, чтобы ты потом написал, что Реал не ценит своих легенд?
Хитро, но всё таки, в чем суть претензии?
Модрич хотел остаться, он знал о конкуренции, к тому же должен был перейти Беллингем.
В чем претензии, ещё раз? Простое потому, что это Реал и надо написать чушь в его адрес не зная даже части информации по клубу вне спортса?
Классика.
он сыграл 400минут из 990возможных.
это очень даже хорошо для игрока его возраста.
Модрич сейчас 6-й по полузащитник Реала.
Беллингем и Вальверде незаменимые.
Чуамени единственный классический опорник,Камавинга универсален и делает огромный объём работы без мяча и Кросс который лучше Модрича.
Иронично.