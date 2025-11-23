  • Спортс
  Артета о 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» доминировал весь матч. Эзе мог забить 4 или 5 мячей»
41

Артета о 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» доминировал весь матч. Эзе мог забить 4 или 5 мячей»

Микель Артета высказался о победе над «Тоттенхэмом» в дерби.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ (4:1).

«Для нас это особенный день. Мы знали о том, насколько важен этот матч, и о том, что он значит для наших болельщиков. Возможность подарить им такую радость – это прекрасно».

О том, что Эберечи Эзе стал лишь четвертым игроком в истории, сделавшим хет-трик в дерби Северного Лондона

«Это говорит о том, как это сложно, и о том, что он сделал сегодня. Честно говоря, он мог забить четыре или пять мячей. Он хороший игрок, который может создавать волшебные моменты.

Мы доминировали на протяжении всего матча. Мы создали множество моментов и были очень близки к тому, чтобы забить гол. Мы сохраняли терпение.

Кто бы ни вышел на поле, они выполняют свою работу. У этого состава есть вера и уровень, которые позволяют ему стабильно играть.

Мы показываем хорошие результаты, но вы можете видеть, насколько сложным бывает каждый матч в Премьер-лиге. Впереди много матчей, давайте двигаться от игры к игре. Давайте насладимся сегодняшним вечером, а затем мы сыграем с «Баварией» здесь и с «Челси» на выезде. У нас будет тяжелая неделя», – сказал Артета.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
