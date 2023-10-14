«Спартак» объявил о создании женской команды: «Цели и амбиции будут самыми высокими, как и у мужской команды – завоевывать трофеи и медали, чтобы радовать болельщиков»

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол соцсети Женская футбольная Суперлига Футбол

«Спартак» объявил о создании женской команды.

Теперь «Спартак» будет представлен в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России. Футболистки начнут выступление в лиге с сезона-2024.

Директором ЖФК станет Елена Терехова – бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка России и чемпионка США.

«С марта 2023-го года ведется большая работа по формированию женской команды «Спартака». Помимо назначения тренера мы подписали ряд опытных футболисток, чьи имена объявим в ближайшее время. При этом селекция и комплектация состава еще продолжается.

Первый сезон будет адаптационным для команды, важным для ее становления, но как и у мужской команды, цели и амбиции женского «Спартака» будут самыми высокими. 

Мы завершаем работу по формированию административного и медицинского штабов, планируем предсезонные сборы и план на сезон-2024.

Мы воодушевлены и взволнованы присоединением к огромной красно-белой семье. Команда будет биться за каждый сантиметр поля, чтобы поддерживать величайшие традиции «Спартака». Наша цель: завоевывать трофеи и медали, чтобы радовать болельщиков.

Мы будем ждать болельщиков на домашних и гостевых играх команды. Их поддержка очень важна для нашего общего успеха», – рассказала Терехова.

Клуб отмечает клуб, в день официального создания ЖФК «Спартак» уже установил несколько важных рекордов. На телеграм-канал команды в момент запуска было подписано более 15 тысяч человек. Это превышает аудиторию любого другого клуба Суперлиги и даже нескольких клубов Мир РПЛ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Серега Антонов
Первое предложение на место глав тренера будет Александру Мостовому.
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Dimario
Так вторая то зачем?
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savik-A.M.
Ответ Dimario
Так вторая то зачем?
Задорнов натом свете аж абзавидлвался такой шутке
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Эхо Стэмфорда
команда нужна,чтоб григорян хоть как-нибудь был связан со спартаком
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Oksana bask
отвратительное зрелище-женский футбол!
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Ксяоми Ноутов
Лучше бы Спартак-2 возродили. Кому нужен женский футбол?
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Царь Царь
Конкурс однотипных шуток объявляется открытым!
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Nikola Poppop31
Зарема будет тренером?
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Timoor Kalukaev
Они окончательно съехали с катушек
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Three Days Grace
Ответ Dimario
Так вторая то зачем?
ну типа не мужская команда, а женщины)))))ну т.е. бабы)))ну эти, как их там...телки)))) хохмовая ржака
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Илья Рыжкин
Ответ pihurman
Зачем Спартаку две женские команды😁
Так у всех же есть две женские команды
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