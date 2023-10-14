«Спартак» объявил о создании женской команды: «Цели и амбиции будут самыми высокими, как и у мужской команды – завоевывать трофеи и медали, чтобы радовать болельщиков»

«Спартак» объявил о создании женской команды.

Теперь «Спартак» будет представлен в , главном чемпионате среди женских команд в России. Футболистки начнут выступление в лиге с сезона-2024.

Директором ЖФК станет Елена Терехова – бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка России и чемпионка США.

«С марта 2023-го года ведется большая работа по формированию женской команды «Спартака». Помимо назначения тренера мы подписали ряд опытных футболисток, чьи имена объявим в ближайшее время. При этом селекция и комплектация состава еще продолжается.

Первый сезон будет адаптационным для команды, важным для ее становления, но как и у мужской команды, цели и амбиции женского «Спартака» будут самыми высокими.

Мы завершаем работу по формированию административного и медицинского штабов, планируем предсезонные сборы и план на сезон-2024.

Мы воодушевлены и взволнованы присоединением к огромной красно-белой семье. Команда будет биться за каждый сантиметр поля, чтобы поддерживать величайшие традиции «Спартака». Наша цель: завоевывать трофеи и медали, чтобы радовать болельщиков.

Мы будем ждать болельщиков на домашних и гостевых играх команды. Их поддержка очень важна для нашего общего успеха», – рассказала Терехова.

Клуб отмечает клуб, в день официального создания ЖФК « » уже установил несколько важных рекордов. На телеграм-канал команды в момент запуска было подписано более 15 тысяч человек. Это превышает аудиторию любого другого клуба Суперлиги и даже нескольких клубов Мир .

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