Допинг Погба подтвержден, СКА обыграл ЦСКА, поул Ферстаппена, новый номер Гуменника под Rammstein и другие новости

1. Повторная допинг-проба Поля Погба на тестостерон оказалась положительной. Хавбеку «Ювентуса» грозит бан на 2-4 года.

2. ЦСКА уступил СКА (2:3) в главном матче дня Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» проиграл минскому «Динамо», «Сибирь» – «Автомобилисту», «Металлург» победил «Салават». Все результаты – здесь.

3. Состоялась квалификация к Гран-при «Формулы-1» в Катаре. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили.

4. Петр Гуменник выступил с показательным номером под песню Rammstein – Mein herz brennt. Российский фигурист заявил, что продолжит выступать под русскоязычный кавер группы на песню Sonne: «Я согласовал с тренерами. И они тоже согласовали со всеми, с кем надо было».

5. У гендиректора «Спартака» Малышева карт-бланш от «Лукойла», его позиции прочнее, чем у Абаскаля. Леонид Федун в феврале 2022-го обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет, если они захотят улететь из России. Другие инсайды Sports.ru об изменениях в «Спартаке» после Федуна можно узнать тут.

6. ЭСК РФС решила, что судья Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».

7. НОК Украины попросил Томаса Баха отреагировать на интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ОКР. МОК выясняет подробности ситуации.

8. Поддержавший допуск России U17 вице-президент УЕФА ушел с поста главы Шведской спортивной конфедерации.

9. Фанаты «Легии» атаковали полицию после матча ЛК с АЗ, у некоторых сотрудников отобрали дубинки и перцовые баллончики. Двух игроков поляков арестовали, президента ударили по лицу. УЕФА открыл дело.

10. Назначены арбитры на матч «Спартак» – ЦСКА и другие игры 11-го тура Мир РПЛ. Дерби обслужит Кирилл Левников, игру «Зенита» и Сочи» – Владислав Безбородов.

11. Некоторые члены ISU выступают за допуск белорусских спортсменов к соревнованиям. У россиян такой поддержки нет, пишет «Р-Спорт». Татьяна Навка считает, что ISU боится допускать россиян из-за конкуренции.

12. Вендел, Клаудиньо, Дуглас – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt, Сафонов – 4-й, Чалов – 7-й. Футболистов «Спартака» нет в топ-10.

13. «Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе», где тот работал 5 лет.

14. Кучеров занял 8-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макар – 4-й.

15. У «Аль-Насра» Роналду прервалась серия из 10 побед – клуб сыграл вничью с «Абхой» (2:2), Криштиану не забил впервые за 4 матча. «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Ахли» Фирмино (0:1).

16. Франция обыграла Италию в матче группового этапа Кубка мира по регби – 60:7.

17. Умерла жена Алекса Фергюсона Кэти. Они с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» прожили вместе 57 лет.

Цитаты дня.

«За что наказывать спортсменов, которые ни в чем не виноваты? Спорт должен быть мирным островом». Чемпион мира Арсен Джулфалакян обратился к МОК

Златан Ибрагимович: «Я лучший, самый совершенный футболист в истории. Чисто индивидуально, без учета трофеев»

Татьяна Тарасова: «Не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь»

Стролл о 17-м месте в квалификации: «Мои эмоции? Дерьмо. Что не получается? Не знаю»

Станислав Поздняков: «МОК вынуждает наших спортсменов отказаться от национальной принадлежности, жизненных принципов. Это в чистом виде спортивный геноцид»

Ротенберг о матче СКА и ЦСКА: «Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ»

Златан о том, почему не женился за 20 лет отношений: «Я делал предложение: сказал, что она заслуживает выйти за меня. Она сказала нет. Второго шанса не будет»

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