Гуменник продолжит выступать под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne: «Я согласовал с тренерами. И они тоже согласовали со всеми, с кем надо было»

Петр Гуменник продолжит выступать под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne.

В сентябре тренеры фигуриста отказались от короткой программы под оригинальную версию песни из-за рекомендаций. Позже Гуменник представил номер под кавер этой композиции от российского музыканта Олега Абрамова (Radio Tapok).

«Я выбрал Radio Tapok. История с Rammstein, получается, позади.

Я изначально слышал его другие песни – Sabaton, Rammstein слушал когда-то давно. Когда начал думать, что можно было бы сделать с музыкой, и вспоминать, какие есть каверы, наткнулся именно на Radio Tapok и выбрал его как самого подходящего.

Я согласовал с тренером, со всеми своими тренерами. И они уже, в свою очередь, со всеми остальными, с кем надо было, тоже согласовали», – сказал Гуменник, подтвердив, что музыка останется для короткой программы на этот сезон.

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