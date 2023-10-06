Гуменник продолжит выступать под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne: «Я согласовал с тренерами. И они тоже согласовали со всеми, с кем надо было»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Петр Гуменник продолжит выступать под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne.

В сентябре тренеры фигуриста отказались от короткой программы под оригинальную версию песни из-за рекомендаций. Позже Гуменник представил номер под кавер этой композиции от российского музыканта Олега Абрамова (Radio Tapok).

«Я выбрал Radio Tapok. История с Rammstein, получается, позади.

Я изначально слышал его другие песни – Sabaton, Rammstein слушал когда-то давно. Когда начал думать, что можно было бы сделать с музыкой, и вспоминать, какие есть каверы, наткнулся именно на Radio Tapok и выбрал его как самого подходящего.

Я согласовал с тренером, со всеми своими тренерами. И они уже, в свою очередь, со всеми остальными, с кем надо было, тоже согласовали», – сказал Гуменник, подтвердив, что музыка останется для короткой программы на этот сезон.

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14 комментариев

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undermail@mail.ru
Вот что значит свободная и демократичная страна. Да, ВВП?
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Назар Игорь
С ВВП тоже согласовано?
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Александр Шульгин
Идиотизм, надеюсь с Папой Римским не забыли согласовать
+6
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catcher69
и с кем жы нада было согласовывать столь судьбоносный для мира вопрос ???
+4
-1
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Buharoid
Согласовали с кем надо было это какая-то ужасающе советская фраза. И она из уст 21-летнего парня! Куда мы докатились...
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imaginary
Ещё одна новость и я решу, что кто-то вернул мне мой 2002 год и я зашел на сайт rammsteinfan.ru
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Oleg Pepel
Пушной тож неплох)
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Red Sonya
А с кем надо было? А то на спортсе все пишут про европу :) 🤣🤣🤣
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Александр Шейфер
О, Олега на спортсе упомянули. А я всё думаю, ехать на концерт во Влад или нет. С другой стороны, третий раз уже неинтересно
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Delirium
Ответ catcher69
и с кем жы нада было согласовывать столь судьбоносный для мира вопрос ???
Да с Чайковской и Москвиной небось.
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