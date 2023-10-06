Ротенберг о матче СКА и ЦСКА: «Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ»

Роман Ротенберг сравнил матч ЦСКА и СКА с уровнем игр НХЛ.

СКА победил ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

«Хочу отметить сильного соперника. Здорово, когда хоккей такого высокого уровня.

Было бы больше таких игр у нас – мы бы двигались вперед, потому что в такой конкуренции ребята развиваются.

Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр . Это здорово, когда у нас есть такие игры. В этих играх мы развиваемся.

Очень рады играть против – сильный тренерский штаб, команда.

Наши ребята выполнили установку. Мы много что поменяли после прошлого сезона – по тактике, деталям, которые все сработали.

Вратарь ( – прим. Sports.ru) здорово сыграл. Он ночью прилетел из Владивостока. Считаю, что это подвиг с его стороны. И от всей команды – тоже подвиг. Было непросто.

Хорошая победа для нас. Поздравляю. Победа команды.

Выполнили установку, играли друг за друга, самоотверженно, ловили на себя, проявили характер, вырвали победу у очень сильного соперника», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.