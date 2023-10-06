Ротенберг о матче СКА и ЦСКА: «Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ»
Роман Ротенберг сравнил матч ЦСКА и СКА с уровнем игр НХЛ.
СКА победил ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Хочу отметить сильного соперника. Здорово, когда хоккей такого высокого уровня.
Было бы больше таких игр у нас – мы бы двигались вперед, потому что в такой конкуренции ребята развиваются.
Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ. Это здорово, когда у нас есть такие игры. В этих играх мы развиваемся.
Очень рады играть против ЦСКА – сильный тренерский штаб, команда.
Наши ребята выполнили установку. Мы много что поменяли после прошлого сезона – по тактике, деталям, которые все сработали.
Вратарь (Никита Серебряков – прим. Sports.ru) здорово сыграл. Он ночью прилетел из Владивостока. Считаю, что это подвиг с его стороны. И от всей команды – тоже подвиг. Было непросто.
Хорошая победа для нас. Поздравляю. Победа команды.
Выполнили установку, играли друг за друга, самоотверженно, ловили на себя, проявили характер, вырвали победу у очень сильного соперника», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Сказал тот, кто убивает эту самую конкуренцию в лиге, выдергивая из крепкого середняка Адмирала лучшего вратаря лиги.
Команда в том сезоне впервые в своей истории дошла до полуфинала конфы и дала бой Ак Барсу, но Ротену видать такое вообще не по кайфу.
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