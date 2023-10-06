Ротенберг о матче СКА и ЦСКА: «Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ»

Теги ЦСКА СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг сравнил матч ЦСКА и СКА с уровнем игр НХЛ.

СКА победил ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хочу отметить сильного соперника. Здорово, когда хоккей такого высокого уровня.

Было бы больше таких игр у нас – мы бы двигались вперед, потому что в такой конкуренции ребята развиваются.

Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ. Это здорово, когда у нас есть такие игры. В этих играх мы развиваемся.

Очень рады играть против ЦСКА – сильный тренерский штаб, команда.

Наши ребята выполнили установку. Мы много что поменяли после прошлого сезона – по тактике, деталям, которые все сработали.

Вратарь (Никита Серебряков – прим. Sports.ru) здорово сыграл. Он ночью прилетел из Владивостока. Считаю, что это подвиг с его стороны. И от всей команды – тоже подвиг. Было непросто.

Хорошая победа для нас. Поздравляю. Победа команды.

Выполнили установку, играли друг за друга, самоотверженно, ловили на себя, проявили характер, вырвали победу у очень сильного соперника», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

27 комментариев

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Tim1ks
Ответ isyourmajesty
Серебряков люто тащил конечно, Федотов вообще мёртвый был в целом, прям не в своей тарелке как будто
как будто год в армии потерял
+28
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+28
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Bartez1986
но уступает суперсерии против белорусов -, добавил мэтр
+21
-1
+20
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isyourmajesty
Серебряков люто тащил конечно, Федотов вообще мёртвый был в целом, прям не в своей тарелке как будто
+8
-1
+7
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Machine Head
Дайте ему перстень за этот матч-жизни. Он любит разные побрякушки : браслеты , перстни.
+5
0
+5
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SuperDubina
А курс рубля, не отстает от курса доллара, а сам я не отстаю от Йозе Марино, - добавил Роман
+4
0
+4
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serg wyxa
Да куда там НХЛ до такого уровня...
+3
0
+3
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F1eury
>Было бы больше таких игр у нас – мы бы двигались вперед, потому что в такой конкуренции ребята развиваются.

Сказал тот, кто убивает эту самую конкуренцию в лиге, выдергивая из крепкого середняка Адмирала лучшего вратаря лиги.

Команда в том сезоне впервые в своей истории дошла до полуфинала конфы и дала бой Ак Барсу, но Ротену видать такое вообще не по кайфу.
+3
0
+3
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Василий Батарейкин
Ёсю распирает от гордости за победу над ЦСКА?
+2
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Atsuktuvas
Через какое-то время этот товарищ заявит, что НХЛ расшифровывается - Наш Хоккей Лучше.
+3
-2
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Mihamoscow
Это не СКА выиграл , а ЦСКА - проиграл …🤷🏾‍♂️
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Контрольный выстрел
Ответ isyourmajesty
Серебряков люто тащил конечно, Федотов вообще мёртвый был в целом, прям не в своей тарелке как будто
Только с арены (с) + 1 млн, Федотов ноль полный, увы. Серебряков вытащил 4 выхода 1 в 1 во втором периоде.
+1
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Человек_Легенда
Боже мой, сегодня очень повезло СКА, как бы Роман Борисыч не захлебнулся в патриотическом экстазе и не оборгазмировался триумфально
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dem
И главное, что много работали и система работала тоже!
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Олег Соколов
Кто нибудь знает как подключить Ротенбергу подписку с просмотром НХЛ,я готов вложиться)))
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Рубикон
Слив, цска били во вратаря
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R Kukhov
Не повезло Боре что геополитик историю любит, так бы папка глядишь и в НХЛ команду прикупил
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Ronis
А НХЛ здесь с какого боку??? Главное всего себя отдать.

Мотиватор-вдохновлятор(
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Павел Ильин
Что он употребляет? Даже интересно
Кокос. 💯.
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lakers
Может скинуться ему на подписку матчей НХЛ?
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Павел Ильин
Что он употребляет? Даже интересно
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Savardus
Согласен, от Ночной Хоккейной Лиги не далёко ушли
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Doronya
Заколебала эта ахинея. Хоть бы он активировал режим Гончаренко
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Поцелуй Рубиалеса
Рома, спроси лучше у Гальченюка , он объективнее скажет)
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Pasha0403
да че то совсем тухло, ЦСКА еле ноги волочил.
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Сергей Моисеенко
не смешил бы великий тренер
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