Федун в феврале 2022-го обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет, если они захотят улететь из России

Леонид Федун обещал тренеру и директору «Спартака» свой джет для срочного вылета.

По данным , в конце февраля 2022 года после начала событий на Украине, владелец « » собрал у себя спортивного директора и тренерский штаб , чтобы всех успокоить.

Федун сказал своим сотрудникам: «Не волнуйтесь, все будет нормально, в случае чего предоставлю вам свой бизнес-джет, улетите на нем».

По итогам сезона-2022/23 москвичи выиграли Фонбет Кубок России.

«Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера 9 июня 2022 года. Каттани ушел 13 июля.

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