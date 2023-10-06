Федун в феврале 2022-го обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет, если они захотят улететь из России

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Sports.ru Политика Паоло Ваноли Лука Каттани Футбол

Леонид Федун обещал тренеру и директору «Спартака» свой джет для срочного вылета.

По данным Sports.ru, в конце февраля 2022 года после начала событий на Украине, владелец «Спартака» собрал у себя спортивного директора Луку Каттани и тренерский штаб Паоло Ваноли, чтобы всех успокоить.

Федун сказал своим сотрудникам: «Не волнуйтесь, все будет нормально, в случае чего предоставлю вам свой бизнес-джет, улетите на нем».

По итогам сезона-2022/23 москвичи выиграли Фонбет Кубок России. 

«Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера 9 июня 2022 года. Каттани ушел 13 июля.

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21 комментарий

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Борис Громов
уходить будем через перевал, я дам вам парабеллум
+42
0
+42
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Вячеслав Максименко
Ответ Мукунку хороший
И..? О чём эта новость?
О том, что у Федуна был свой бизнес-джет))
+31
-1
+30
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Chernoy
Блин, мне одному кажется, что чуваки, у которых свой бизнес-джет, не говорят «бизнес-джет».
+24
-1
+23
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Blaumerc
Ответ Chernoy
Блин, мне одному кажется, что чуваки, у которых свой бизнес-джет, не говорят «бизнес-джет».
я так говорю
пишу сейчас из своего <<бизнес-джета>>
+18
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+18
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Dmitry Orlov
Опубликовал Игорь Новиков
Источник — Sports.ru

Игорь Новиков, откуда у тебя данные об этом разговоре? Бизнес-джет через Эстонию летел?
+11
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+10
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Мукунку хороший
И..? О чём эта новость?
+10
-3
+7
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Мукунку хороший
Ответ Вячеслав Максименко
О том, что у Федуна был свой бизнес-джет))
Прорыв в мире журналистики! Шедеврально!
+7
-1
+6
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Bartez1986
Ответ Борис Громов
уходить будем через перевал, я дам вам парабеллум
будем отстреливаться
+6
-1
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Chernoy
Ответ Marcus-light
Так и говорят, по опыту знаю
Странно. Это как на вопрос, где работаешь, отвечать вместо «в Газпроме» - «в публичном акционерном обществе «Газпром».
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FNT
Мне кажется, эта новость не говорит ни о чем, кроме того, что Федун неплохой начальник с человеческой точки зрения.
+2
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Tollie
о, представляете, в Спартаке когда-то был Ванолли 😅 всего год прошёл, а за это время у Спартака столько событий и изменений...
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Древний спартач
К чему эта новость ? Продолжаем собирать этот старый хлам перед игрой с ипподромом ? Новиков Игорь , может выложишь из архива что-нибудь про Миллера ? Слабо нарыть компроматик на своего "папу" ?
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Красная стрела
Нужно снова брать и итальянца
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Сергей48
Отходные пути продуманы! Не боись!)
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arj
Так они на бизнес-джете улетели или нет? Где финал истории?
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Ilya Shilovskiy
Ответ Chernoy
Блин, мне одному кажется, что чуваки, у которых свой бизнес-джет, не говорят «бизнес-джет».
они говорят - самбик)
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Chernoy
Ответ Blaumerc
я так говорю пишу сейчас из своего <<бизнес-джета>>
Почему? Просто любопытно, типа скажешь не «бизнес-джет» кому-то и они могут в маршрутку сесть?
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Beast
если покакаете, вам дадут бумагу
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Dooomer
Ответ FNT
Мне кажется, эта новость не говорит ни о чем, кроме того, что Федун неплохой начальник с человеческой точки зрения.
Жаль, что это не профессия )
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