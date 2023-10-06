Федун в феврале 2022-го обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет, если они захотят улететь из России
Леонид Федун обещал тренеру и директору «Спартака» свой джет для срочного вылета.
По данным Sports.ru, в конце февраля 2022 года после начала событий на Украине, владелец «Спартака» собрал у себя спортивного директора Луку Каттани и тренерский штаб Паоло Ваноли, чтобы всех успокоить.
Федун сказал своим сотрудникам: «Не волнуйтесь, все будет нормально, в случае чего предоставлю вам свой бизнес-джет, улетите на нем».
По итогам сезона-2022/23 москвичи выиграли Фонбет Кубок России.
«Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера 9 июня 2022 года. Каттани ушел 13 июля.
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Источник — Sports.ru
Игорь Новиков, откуда у тебя данные об этом разговоре? Бизнес-джет через Эстонию летел?