На дерби «Спартак» – ЦСКА назначен Левников, на игру «Зенита» и Сочи» – Безбородов
Назначены арбитры на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие игры 11-го тура Мир РПЛ.
7 октября (суббота)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.
8 октября (воскресенье)
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов.
«Динамо» – «Факел»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
На 20-й минуте Александр Соболев очень грубо сыграл против Александра Черникова, пытаясь отобрать мяч. Левников без раздумий достал жёлтую карточку – очевидный фол и закономерное наказание. Прошло ещё 10 минут, и Соболев вполне мог получать вторую. Подача с фланга, нападающий выиграл борьбу и пробил в сторону Сафонова. Вратарь без проблем забрал мяч. Но интересное началось позже – Кордоба заметил, что во время прыжка Александр ударил локтем Литвинова. Это очень не понравилось игроку «Спартака», и он агрессивно набросился на соперника. Два потенциальных повода для второй жёлтой – локоть и неспортивное поведение. Левников проигнорировал эпизод.
А как назначили Питерского на Зенит сразу заныли
Получается, если местных судей не назначали на матч местных команд, то руководство сомневалось в их честности и беспристрастности по отношению к местной команде, но если вы сомневаетесь в этом, то почему такой судья вообще работает на других матчах? Если вы допускаете, что судья может подсуживать из любви к родной команде, то где гарантия, что он не будет подсуживать из любви к деньгам?
БезБ на матч Зенита, Левников на матч коней