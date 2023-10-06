На дерби «Спартак» – ЦСКА назначен Левников, на игру «Зенита» и Сочи» – Безбородов

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Назначены арбитры на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие игры 11-го тура Мир РПЛ.

7 октября (суббота)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

8 октября (воскресенье)

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» – «Факел»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

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55 комментариев

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Дмитрий9779
Болельщики Локо больше всех возмущались что на Зенит назначили Безбородова первый раз в жизни,а самих Карасёв судит постоянно.Что-то там про стыд ещё заливают,позорище!
+41
-13
+28
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Александр Беляков
Ответ Вадим Голомазов
Почему зенит судит питерский судья??
Почему почти все матчи Зенита с Москвой судят московские судьи ?
+24
-6
+18
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Дмитрий9779
Ответ Вадим Голомазов
Почему зенит судит питерский судья??
Почему Локо судит московский?
+22
-8
+14
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Groznyi2024
Ответ Дмитрий9779
Болельщики Локо больше всех возмущались что на Зенит назначили Безбородова первый раз в жизни,а самих Карасёв судит постоянно.Что-то там про стыд ещё заливают,позорище!
Более того, БезБ чисто спартаковский судья
+14
-4
+10
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Groznyi2024
Просто оставлю это здесь

На 20-й минуте Александр Соболев очень грубо сыграл против Александра Черникова, пытаясь отобрать мяч. Левников без раздумий достал жёлтую карточку – очевидный фол и закономерное наказание. Прошло ещё 10 минут, и Соболев вполне мог получать вторую. Подача с фланга, нападающий выиграл борьбу и пробил в сторону Сафонова. Вратарь без проблем забрал мяч. Но интересное началось позже – Кордоба заметил, что во время прыжка Александр ударил локтем Литвинова. Это очень не понравилось игроку «Спартака», и он агрессивно набросился на соперника. Два потенциальных повода для второй жёлтой – локоть и неспортивное поведение. Левников проигнорировал эпизод.
+14
-5
+9
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Filipp Gorski
Ну да всем пофиг что Зенит вечно судят с Московскими командами московский судья))
А как назначили Питерского на Зенит сразу заныли
+12
-4
+8
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Очевидное невероятное
Ответ Вадим Голомазов
Почему зенит судит питерский судья??
почему вообще матчи российских чемпионатов судят российские судьи?)?)
+7
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Усы Экспертницы
Интересно, а почему вообще было назначение (а точнее НЕ назначение) судей по географическому принципу?
Получается, если местных судей не назначали на матч местных команд, то руководство сомневалось в их честности и беспристрастности по отношению к местной команде, но если вы сомневаетесь в этом, то почему такой судья вообще работает на других матчах? Если вы допускаете, что судья может подсуживать из любви к родной команде, то где гарантия, что он не будет подсуживать из любви к деньгам?
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Otto Kretschmer
Кого куда не назначь , все равно ЗАГОВОР.
+4
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Дважды_Герой
Ответ Вадим Голомазов
Почему зенит судит питерский судья??
Когда Зенит в противостоянии с московской командой, судит судья из Москвы у вас вопросов не возникает?
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Усы Экспертницы
Интересно, а почему вообще было назначение (а точнее НЕ назначение) судей по географическому принципу? Получается, если местных судей не назначали на матч местных команд, то руководство сомневалось в их честности и беспристрастности по отношению к местной команде, но если вы сомневаетесь в этом, то почему такой судья вообще работает на других матчах? Если вы допускаете, что судья может подсуживать из любви к родной команде, то где гарантия, что он не будет подсуживать из любви к деньгам?
Причём, не факт, что судья болеет за свою местную команду.
+3
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Очевидное невероятное
как обычно после матчей будет жалобы на судей, разбор полётов.
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Verhovn
Это только наша, русская забава, разбирать орбитров до матча? Просто интересно, есть ли такое например в Англии (условно)?
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petr0f
Ответ Wiley Fox
А почему у Сочи нет титульного спонсора на майке тебя не интересует? А так это же дерби питерское. Безбордов нейтральный судья. Формально Просто это зенит угрожал переехать в Севастополь, но не выполнил угрозы. Поэтому а Газпроме решили это исправить и отправили свой фарм в Сочи
спартак вообще сняться с чемпа грозился, но зассал и заднюю включил
+3
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Очевидное невероятное
почему вообще матчи российских чемпионатов судят российские судьи?)?)
👍))
+2
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Groznyi2024
Ответ Groznyi2024
Безбородов входит в топ-3 действующих арбитров по лучшему набору баллов «Спартаком». 64% очков набирают красно-белые с арбитром из Петербурга. Больше только при судействе Владимира Москалева и Кирилла Левникова. Кроме того, Безбородов – первый судья с сезона-2012/13, с которым «Спартак» одержал 20 побед.
Тут прям комбо.
БезБ на матч Зенита, Левников на матч коней
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Otto Kretschmer
Ответ Groznyi2024
Более того, БезБ чисто спартаковский судья
Полностью согласен, Безбородов должен быть в музее славы спартака , рядом с Хусаиновым.
+4
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Groznyi2024
Ответ Redmi Note9
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ЗЕНИТ65
Ответ Дважды_Герой
Когда Зенит в противостоянии с московской командой, судит судья из Москвы у вас вопросов не возникает?
Так у них этодругин в действии.
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petr0f
серьезно, дорогие и многоуважаемые адепты заговоров, вы все еще считаете что судейская прописка влияет на игру? Пфф. Пффф. Пфффф. даже АХХХААХХАААХХ. Какими же наивными могут быть люди...
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Adjusted
Хоть раз в подобных темах обходилось ли без нытья болельщиков хоть одного клуба?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дмитрий9779
Посмотрим,непонятно что там с полем,не зря же матч переносили+на выезде всегда сложно играем.
Поле откровенное..... (пи-пи-пи).
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Adjusted
Хоть раз в подобных темах обходилось ли без нытья болельщиков хоть одного клуба?
Для начала чётко сформулируй смысл слова "нытьё" в твоём понимании.
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dream way
Шафеева на матч тура !!! Неожиданно
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Дмитрий9779
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет! Даже я не пойму Зенит после результатов двух последних матчей в чемпионате, если не будет не просто победы, а безоговорочной победы. Всё таки класс команд несопоставим, плюс Сочи уже не могут выезжать на индивидуальном классе своих "старичков". Да и тренерская чезарда не идёт команде на пользу. Кстати, а ты чего ждал: рассказа про фарм клуб😂
Посмотрим,непонятно что там с полем,не зря же матч переносили+на выезде всегда сложно играем.
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