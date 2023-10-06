На дерби «Спартак» – ЦСКА назначен Левников, на игру «Зенита» и Сочи» – Безбородов

Назначены арбитры на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие игры 11-го тура Мир РПЛ.

7 октября (суббота)

« » – « »: судья – , ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

« » – « »: судья – , ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

« » – « »: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

« » – « »: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

8 октября (воскресенье)

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» – «Факел»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

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