Фанаты «Легии» атаковали полицию после матча ЛК с АЗ, у некоторых сотрудников отобрали дубинки и перцовые баллончики. Двух игроков поляков арестовали, президента ударили по лицу

Теги высшая лига Нидерланды высшая лига Польша Легия происшествия АЗ АФАС-стадион Жозуэ Радован Панков Лига Конференций УЕФА Футбол

Матч АЗ – «Легия» в Лиге конференций завершился стычкой фанатов гостей и полиции.

Клуб из Алкмара победил дома в игре 2-го тура группового этапа со счетом 1:0.

Еще перед матчем у фанатов польского клуба и нидерландской полиции произошел конфликт после того, как представители власти попытались отобрать флаги у гостевых болельщиков.

После матча ситуация снова накалилась. Фанатов гостей надолго закрыли на стадионе по соображениям безопасности, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали дубинки и перцовые баллончики. 

Полиция и служба безопасности стадиона «АФАС» оцепила арену. Часть делегации «Легии» к этому времени уже была в автобусе, других представителей долго держали на стадионе.

В итоге игроки, тренеры и сотрудники «Легии» с трудом пробились к своему автобусу. При этом президент клуба Дариуш Миодуски получил несколько ударов от полиции и службы безопасности, в том числе по лицу, досталось и тренеру по физподготовке.

Когда гости добрались до автобуса, полиция потребовала, чтобы сербский защитник «Легии» Радован Панков и португальский хавбек Жозуэ покинули транспортное средство, угрожая штурмом. Игроки вышли на улицу, были задержаны и доставлены в участок.

В ситуацию вмешался польский консул. Юридический отдел «Легии» занимается этим делом.

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28 комментариев

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Аюр Баев
А за что игроков задержали?
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Denis Belosludtsev
Ответ Аюр Баев
А за что игроков задержали?
чисто по кайфу загребли, надо ж на ком то отыграться. тоже самое и в лицо президенту прилетело😁
+10
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Agent Smith
Отобрали дубинки и баллончики? Этих полицейских нужно уволить за профнепригодность⚽️
+6
-1
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And-Rover
Разве в Европе полицейские избивают гражданских? Быть не может такого. Это всё фотошоп, сделанный Москвой.
+18
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Vipera
Ответ And-Rover
Разве в Европе полицейские избивают гражданских? Быть не может такого. Это всё фотошоп, сделанный Москвой.
Хоть студентов не били и женщин с ноги в живот не пинали
+8
-5
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Геннадий Тимченко
АЗ вроде выиграл, зачем задерживать игроков соперника и бить президента клуба❓🤔
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nk52mfgyrq
Ответный матч пройдет весело
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Antagonist
Ответ Аюр Баев
А за что игроков задержали?
А за что президента клуба били по лицу?
+2
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Spaten
Знаменитые обкуренные алкмарские копы))
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44ndfwwgbr
У них там фанайди нет что ли?))
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a2wai
Да вы что, это пропаганда, полицейские никого не били, это все фальсификация.

Ох нет, подождите-ка)
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Любезный Коссутий
полицейские просто хотели взять флаги в качестве сувениров, а польские фанаты все неправильно поняли.
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Russ Ivan
Ну так-то поляки уже давно хотят возглавить список главных футбольных отморозков Европы, даже не сомневаюсь, что причины у полиции были...
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bedLaM
беспредельщики, надеюсь клуб накажут и посильнее
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Артем Д
Дичь какая-то
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Мыло "судейское"
фантики-ляхи как и турки грязь всегда найдут))
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Сергей Галынский
Fan Id надо и срочно
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Давай Так
Ещё один веский довод в пользу фанайди в РФ.
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Filipp Gorski
Болезненно фанаты отреагировали
Хотя из такой группы сложно будет выйти
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Илья Владимирович
Ответ Аюр Баев
А за что игроков задержали?
Мб вписались за хулиганье?)
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Полуэктов Пётр
Ответ Agent Smith
Отобрали дубинки и баллончики? Этих полицейских нужно уволить за профнепригодность⚽️
Ну если их двое, а на них налетает толпа в 30 человек, не стрелять же им.
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Андрюша Лявин
ппц,голландцы теперь не добрые полицейские и обкурились
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