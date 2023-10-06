Матч АЗ – «Легия» в Лиге конференций завершился стычкой фанатов гостей и полиции.

Клуб из Алкмара победил дома в игре 2-го тура группового этапа со счетом 1:0.

Еще перед матчем у фанатов польского клуба и нидерландской полиции произошел конфликт после того, как представители власти попытались отобрать флаги у гостевых болельщиков.

После матча ситуация снова накалилась. Фанатов гостей надолго закрыли на стадионе по соображениям безопасности, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали дубинки и перцовые баллончики.

Полиция и служба безопасности стадиона «АФАС» оцепила арену. Часть делегации «Легии» к этому времени уже была в автобусе, других представителей долго держали на стадионе.

В итоге игроки, тренеры и сотрудники «Легии» с трудом пробились к своему автобусу. При этом президент клуба Дариуш Миодуски получил несколько ударов от полиции и службы безопасности, в том числе по лицу, досталось и тренеру по физподготовке.

Когда гости добрались до автобуса, полиция потребовала, чтобы сербский защитник «Легии» и португальский хавбек покинули транспортное средство, угрожая штурмом. Игроки вышли на улицу, были задержаны и доставлены в участок.

В ситуацию вмешался польский консул. Юридический отдел «Легии» занимается этим делом.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию