Татьяна Тарасова: «Не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь»

Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, почему политика вмешалась в спорт.

С 6 по 8 октября в Лозанне пройдет совет Международного союза конькобежцев ( ), где планируется рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям.

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой ISU.

«Гадать, чем завершится совет, я не могу, тем более с такими людьми. Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции?

Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде?

Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?