Татьяна Тарасова: «Не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, почему политика вмешалась в спорт.

С 6 по 8 октября в Лозанне пройдет совет Международного союза конькобежцев (ISU), где планируется рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям.

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой ISU. 

«Гадать, чем завершится совет, я не могу, тем более с такими людьми. Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции?

Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде?

Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

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36 комментариев

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Ничего Нового
Скажите ей кто-нибудь
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Uriy walmart
Да, фиг тут догадаешься
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Олег Акимов
Посети Харьковскую область, например, узнаешь
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Drob003
Не пойму, кто каждый день берёт интервью у Татьяны Анатольевны? 🤔
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Aleksey Yashin
"Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!"©
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Realist2022
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Ответ АннаФ
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А вы не задумывались, что самое простое решение - не устраивать войны, и вопрос запрета участия вообще подниматься не будет? Ведь в 21 веке всё можно решить экономическими методами.
Вот я удивляюсь, неужели родители реально воспитывали людей так: "Раз они бьют/травят/дразнят, то и ты, сынок/дочка, так делай. Им же можно, а значит и тебе можно, а если что то мы тебя выгородим..."?
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Mister Heisenberg
Все понимают, она не понимает
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pelod
как говорится, а что случилось?
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SpartakMordva
Я не понимаю почему мы 1,5 года читаем одно и тоже нытье.
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Биомеханоид
Таня, 76 лет. Не понимает, что происходит.
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Sanan1908
Старость не радость 🥲
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Alexander Poljakov
вроде взрослая тётя, а такая глупая
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Анатолий Magicbrain
С добрым утром, Татьяна Анатольевна!)
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Роман Гущин
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Проигрываем, поскольку основные виновники всей нынешней ситуации в Кремле сидят и правят страной. И поэтому не катаемся.
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Dinarxxx
интересно 🤔💭почему же
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учись упорно
Любишь кататься-люби и саночки возить. Накатались вдоволь-теперь остались только саночки
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Санитар-волк
Какие мы все непонятливые, охренеть
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brig_Mercury
Ответ Aleksey Yashin
"Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!"©
Секрета тут никакого нет. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях, хотя бы небольшую. Желательно, чтобы все это появилось как можно скорее. Да, еще… Поменьше работать. (с)
Плюс от спортсменов: заграничные туринги, шоппинги и рассказы из шале в Альпах как загневает Европа.
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Дмитрий Рабко
Ответ Aleksey Yashin
"Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!"©
и до кой будут "пить молоко из банки" ?
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miladoc1
Бедняга - крик в никуда…
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Dorokhov Misha
и правда, а что случилось-то???
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андрэ
скоро дед напишет мемуар - почитает
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Биомеханоид
Ответ Загимед
В таком возрасте - логично Думаю, её просто надо оставить в покое. Со всём уважением к её заслугам
Да кто её трогает-то... Сама регулярно выдаёт перлы.
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nmnackjbxkasbk
добрые люди, похмелите старушку.
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arisstopane
Ответ Анатолий Magicbrain
С добрым утром, Татьяна Анатольевна!)
кто здесь?!!!
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