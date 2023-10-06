Татьяна Тарасова: «Не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь»
Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, почему политика вмешалась в спорт.
С 6 по 8 октября в Лозанне пройдет совет Международного союза конькобежцев (ISU), где планируется рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям.
На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой ISU.
«Гадать, чем завершится совет, я не могу, тем более с такими людьми. Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции?
Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде?
Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?
Вот я удивляюсь, неужели родители реально воспитывали людей так: "Раз они бьют/травят/дразнят, то и ты, сынок/дочка, так делай. Им же можно, а значит и тебе можно, а если что то мы тебя выгородим..."?
Плюс от спортсменов: заграничные туринги, шоппинги и рассказы из шале в Альпах как загневает Европа.