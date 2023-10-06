Татьяна Навка о допуске от ISU: «Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами»
Татьяна Навка считает, что ISU боится допускать россиян из-за конкуренции.
Ранее появилась информация, что несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. При этом у россиян подобной поддержки в организации нет.
«Приятно, что могут допустить хотя бы белорусских спортсменов. Если так случится, это будет хорошая новость. Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами. Я буду очень рада, если у них появится возможность выступать. Жизнь спортсмена коротка, каждый год может стать решающим для кого-то.
Надеюсь, добро и разум победят, и россиян тоже допустят. Конкуренция – двигатель прогресса. Чем она сильнее, тем лучше результаты. Советую всему миру смотреть в другом направлении», – сказала Навка.
Доход Навки
В 2021 году она задекларировала 77 262 000 рублей против 47 926 000 рублей годом ранее.
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Дальше лень писать , иначе это будет портянка и очень много букв..
Тогда Навка, получается, Мадам Нехочуха.
"Не так щекотно" - объяснит она свой выбор.
2010 - 11 место
2014 - резкий рост на 1/2 место но допинговый скандал
2018 - 13 место
2022 - 9 место
Очень боятся. Конечно же.
- А не ответите почему боятся?
- Нет
- Почему?
- Нехочу
И, как ни странно, это был бы прекрасный вариант: часть спортсменов могла бы выступать за реально братскую Беларусь. Интерес к ФК там приличный, Минск - прекрасный город, и это была бы стратегия вин-вин для всех на период бана.
Но нет, с мозгами у наших диоровских баб совсем печаль-беда.
повар думает о тебе!)