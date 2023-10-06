Татьяна Навка о допуске от ISU: «Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами»

Татьяна Навка считает, что ISU боится допускать россиян из-за конкуренции.

Ранее появилась информация, что несколько членов Международного союза конькобежцев ( ) выступают за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. При этом у россиян подобной поддержки в организации нет.

«Приятно, что могут допустить хотя бы белорусских спортсменов. Если так случится, это будет хорошая новость. Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами. Я буду очень рада, если у них появится возможность выступать. Жизнь спортсмена коротка, каждый год может стать решающим для кого-то.

Надеюсь, добро и разум победят, и россиян тоже допустят. Конкуренция – двигатель прогресса. Чем она сильнее, тем лучше результаты. Советую всему миру смотреть в другом направлении», – сказала .