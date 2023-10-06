Татьяна Навка о допуске от ISU: «Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами»

Теги Татьяна Навка сборная России ISU сборная Беларуси Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что ISU боится допускать россиян из-за конкуренции.

Ранее появилась информация, что несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. При этом у россиян подобной поддержки в организации нет. 

«Приятно, что могут допустить хотя бы белорусских спортсменов. Если так случится, это будет хорошая новость. Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами. Я буду очень рада, если у них появится возможность выступать. Жизнь спортсмена коротка, каждый год может стать решающим для кого-то.

Надеюсь, добро и разум победят, и россиян тоже допустят. Конкуренция – двигатель прогресса. Чем она сильнее, тем лучше результаты. Советую всему миру смотреть в другом направлении», – сказала Навка.

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30 комментариев

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карабашка
Боятся,завидуют и уж этой зимой точно замёрзнут.
+53
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Денис Забелин
Если добро и разум все-таки победят, то Навка первая рыдать будет.
+22
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Николаэ Чаушеску
Ответ Gemma157
А не обижают ли такие заявления Навки и Жулина белорусов?
Этим казнокрадам так интересны белорусы, как нам с тобой фигурное катание
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Gemma157
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А не обижают ли такие заявления Навки и Жулина белорусов?
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Николаэ Чаушеску
Жена усатого опять забыла выпить таблетки
+8
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Анатолий Magicbrain
Так боятся, что пинать устали. Это да
+6
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miladoc1
Как это «думают НАД белорусами»?
+5
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comewhatmay
А в 2022 боялись, что Милюков обойдет Уно (ну, раз, не допустили). И не надоело же бредить еще.
+4
0
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Mukunku 64
Чья бы кобыла мычала / ВВП , Сочи - на - Валдае / нам код силу не только повернуть реки вспять но и географические широты
Доход Навки
В 2021 году она задекларировала 77 262 000 рублей против 47 926 000 рублей годом ранее.
21 января 2022
Муниципалитеты СПб потратили 15 миллионов рублей на билеты на представление "Аленький цветочек
Аэрофлот» выделил организаторам 14 миллионов рублей на размещение своих рекламно-информационных материалов в рамках шоу. Соответствующий договор заключен 3 декабря 2021 года.
Ледовое шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» прошло в Дубае 4 и 5 декабря
Дальше лень писать , иначе это будет портянка и очень много букв..
+4
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Костя Кот
Ответ карабашка
Боятся,завидуют и уж этой зимой точно замёрзнут.
боятся, завидуют, ссут и выкручивают лампочки в подъездах
+4
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nmnackjbxkasbk
в каком году ты сдала свой беларуский паспорт?
+3
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Brazy
Когда уже эти политические коты, что "боятся Россию" - вовсе не комплимент стране?..
+3
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Arty Novikoff
После недавнего случая, Усатого смело можно называть Усатая Нехочуха.

Тогда Навка, получается, Мадам Нехочуха.
+3
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Tima_Milan
конечно, особенно лично тупина боятся.
+2
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Mukunku 64
Ответ Денис Забелин
Если добро и разум все-таки победят, то Навка первая рыдать будет.
Навки не плачут , они огорчаются и ищут нового богатого усатого мужа ...в Эмиратах
+2
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Arty Novikoff
Ответ Денис Забелин
Если добро и разум все-таки победят, то Навка первая рыдать будет.
Она будет смеяться и пить вино. А через неделю найдет кого-нибудь безусого.
"Не так щекотно" - объяснит она свой выбор.
+3
-1
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K Investor
Очень боятся. Результаты России по последним зимним (у Навки же зимний вид) олимпиадам:
2010 - 11 место
2014 - резкий рост на 1/2 место но допинговый скандал
2018 - 13 место
2022 - 9 место
Очень боятся. Конечно же.
- А не ответите почему боятся?
- Нет
- Почему?
- Нехочу
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Mukunku 64
Ответ Николаэ Чаушеску
Жена усатого опять забыла выпить таблетки
Выпила , но те ..— Доктор! Дайте мне таблетку от жадности. Да побольше, побольше!
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RS919
Ответ Денис Забелин
Если добро и разум все-таки победят, то Навка первая рыдать будет.
Первой будет Симоньян 😏
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RS919
Ответ Николаэ Чаушеску
Жена усатого опять забыла выпить таблетки
Он не будет это комментировать. Он не хочет.
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RS919
Ответ Gemma157
А не обижают ли такие заявления Навки и Жулина белорусов?
Пока нет... но это пока 😏
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Amneris
Какая же она все-таки примитивно-убогая. Ей бы белорусов день и ночь благодарить, что во всех отношениях своё плечо подставили и получают не меньше России, а она тут фыркает.

И, как ни странно, это был бы прекрасный вариант: часть спортсменов могла бы выступать за реально братскую Беларусь. Интерес к ФК там приличный, Минск - прекрасный город, и это была бы стратегия вин-вин для всех на период бана.

Но нет, с мозгами у наших диоровских баб совсем печаль-беда.
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Derg See to
Ответ naum100
Зачем Нас всегда должны боятся? что у этих товарищей за ущербные понятия...
Для русских фкжощниц легко есть аргументы против кости сапрыкина..первое запретили четверные в короткой программе,второе танец или компоненты равны прыжкам..понравился судьям танец иии...можно ничо не прыгать..полпрограммы автоматом в баллах.а очень прнравилось,то у суперника нули..крч...боязнь решается другим способом..недопуск это гольная политика
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arisstopane
не отдупляет к чему всё идёт или надеется соскочить?
повар думает о тебе!)
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Melnikov1968
Футболистов тоже боятся.
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