УЕФА открыл дело по поводу драки фанатов «Легии» с полицией после матча с АЗ

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УЕФА открыл дело после инцидента, произошедшего после игры между АЗ и «Легией».

После матча фанатов «Легии» надолго закрыли на стадионе по соображениям безопасности, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали дубинки и перцовые баллончики. 

Полиция и служба безопасности стадиона «АФАС» оцепила арену. Часть делегации «Легии» к этому времени уже была в автобусе, других представителей долго держали на стадионе.

В итоге игроки, тренеры и сотрудники «Легии» с трудом пробились к своему автобусу. При этом президент клуба Дариуш Миодуски получил несколько ударов от полиции и службы безопасности, в том числе по лицу, досталось и тренеру по физподготовке.

Когда гости добрались до автобуса, полиция потребовала, чтобы сербский защитник «Легии» Радован Панков и португальский хавбек Жозуэ покинули транспортное средство, угрожая штурмом. Игроки вышли на улицу, были задержаны и доставлены в участок.

«В соответствии со статьей 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА, назначены инспекторы по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов, которые предположительно произошли после матча между АЗ и «Легией» 5 октября.

Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», – сообщили в УЕФА.

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2 комментария

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Тиджани Бабангида
Реакция УЕФА должна быть максимально жесткой - вплоть до исключения «Легии» из еврокубков
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a2wai
Надо по всей строгости наказывать, с такими фанатами, как у Легии, нельзя отделываться легким наказанием. Иначе они не поймут.
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