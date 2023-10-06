НОК Украины попросил Томаса Баха отреагировать на интеграцию новых регионов России в ОКР

Теги МОК Томас Бах НОК Украины Вадим Гутцайт Легкая атлетика

НОК Украины попросил Томаса Баха отреагировать на ситуацию с ОКР.

Ранее в состав Олимпийского комитета России (ОКР) вошли представительства четырех новых регионов РФ – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В связи с этим президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«НОК Украины обращается к вам, господин Бах, с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на следующее заседание Исполкома МОК и рассмотреть санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения», – говорится в письме Гутцайта на сайте украинской организации.

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37 комментариев

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Мистер Уайт
Томас Бах отреагировал - он выразил озабоченность.
+38
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IceBear27
«…и не забывайте, что вы должны нам гроши»
+46
-20
+26
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Дружба11
Еще не все интегрировались-мои в Одессе и в Киеве, кстати никуда не уехавшие в отличии от вышиванок сидят и ждут Россию.Надеюсь не сдадут на этот раз-как в 2014 г. опрокинули русских Украины.
+58
-32
+26
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Александр Невский
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Ответ Дружба11
Еще не все интегрировались-мои в Одессе и в Киеве, кстати никуда не уехавшие в отличии от вышиванок сидят и ждут Россию.Надеюсь не сдадут на этот раз-как в 2014 г. опрокинули русских Украины.
Путин сказал от Одессы до Харькова будет в составе России это значит будет в составе России.
+27
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+11
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vanessa2021
Ответ Дружба11
Еще не все интегрировались-мои в Одессе и в Киеве, кстати никуда не уехавшие в отличии от вышиванок сидят и ждут Россию.Надеюсь не сдадут на этот раз-как в 2014 г. опрокинули русских Украины.
Да, русский юго- восток Украины должен вернуться в Россию. Эти территоррии приказным порядком при СССР коммунисты засунули в Украину, людей не спрашивали, пора исправлять ошибки коммунистов.
+20
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B@SS
"Грошей нет!" - ответил Бах
+14
-6
+8
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кто вообще сейчас слушает украинцев ? только казахи .
+12
-6
+6
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And-Rover
А денег почему не попросил?
+11
-7
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Angry_bear
Бах бедолага крутится как уж на сковороде, и нашим и вашим, и споём и спляшем...Повестка конечно им руководит, но, думаю всё он прекрасно понимает. Когда (а не если!) Россия победит, этот аферист останется в истории как слабовольная личность, защищающая не интересы спортсменов, а политические амбиции западных манипуляторов.
+9
-5
+4
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Идеальный шторм
Как же они достали…
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ஹGrafLisik
Жители новых регионов давно выбрали с кем быть, и Россия взяла под защиту. А вот украина со своим "столь грубого нарушения принципов" там чего-то - просто обстреливает эти регионы. Прям безумная любовь ...
+10
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vitygan
НОК Украины попросил Тараса Баха...
+6
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Russ Ivan
Вообще без разницы, пусть эта украина заколебёт всех до последнего...
+13
-12
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Сергей Сурков
Ответ LeSang
Хотелось бы спросить. По поводу возвращений. Дальний Восток-Китаю, Курилы-Японии, Калининград-Германии? Или это другое?
почитай историю умник,потом пиши,у слышал звон а но не понял про что он,это про тебя
+2
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sashati
Ответ B@SS
"Грошей нет!" - ответил Бах
Но вы выступайте!
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Водяра
Бах: «присылайте гривны хлопцы и я отреагирую.»
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Tima_Milan
сначала прочитал НОС Украины
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Александр Сачков
Ответ Mukunku 64
Чем ? Если живёшь в общем доме не надо бросаться камнями и / тем кто не жил в комуналке соблюдать правила , а не на хапок захватывать ,, у болеющюго соседа , комнату " ,’а потом и вовсе выселить его из квартиры - заявив , что на месте этого Дома жили мои предки...бред...бррр
Чтобы жители такой комнаты не захотели свалить к соседу, хозяину нужно к ним нормально относиться. А уже после ухода не перекрывать в комнате водоснабжение.
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PolarBear
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Дружба11
Ответ BearS
30 лет все ждут? Это ж сколько им лет-то?
четыре поколения-три ждут осознанно, детки -четвертое,но все понимают малые
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Vadim Medvedev
Ответ Angry_bear
Бах бедолага крутится как уж на сковороде, и нашим и вашим, и споём и спляшем...Повестка конечно им руководит, но, думаю всё он прекрасно понимает. Когда (а не если!) Россия победит, этот аферист останется в истории как слабовольная личность, защищающая не интересы спортсменов, а политические амбиции западных манипуляторов.
а что будет, когда россия победит? как изменится ситуация для мок?
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Александр Сачков
Ответ Александр Невский
Кто вообще сейчас слушает украинцев ? только казахи .
Армяне ещё.
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