НОК Украины попросил Томаса Баха отреагировать на интеграцию новых регионов России в ОКР

НОК Украины попросил Томаса Баха отреагировать на ситуацию с ОКР.

Ранее в состав Олимпийского комитета России (ОКР) вошли представительства четырех новых регионов РФ – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В связи с этим президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«НОК Украины обращается к вам, господин Бах, с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на следующее заседание Исполкома МОК и рассмотреть санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения», – говорится в письме Гутцайта на сайте украинской организации.