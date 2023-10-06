У гендиректора «Спартака» Малышева карт-бланш от «Лукойла». Его позиции прочнее, чем у Абаскаля
Владельцы «Спартака» доверяют гендиректору клуба больше, чем тренеру.
Московский клуб проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. 8 октября красно-белые в 11-м туре Мир РПЛ примут ЦСКА в рамках московского дерби.
Генеральный директор Олег Малышев на связи с высшим руководством «Спартака». Прямой контакт с боссами «Лукойла» есть и у главного тренера Гильермо Абаскаля. При этом собеседники Sports.ru уверены, что позиции Малышева куда прочнее, чем у Абаскаля, особенно в последнее время и особенно после разгрома от «Крыльев» (0:4).
«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится. Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сказал источник, близкий к клубу.
С Малышевым планируют работать вдолгую, у него огромное доверие от «Лукойла» и карт-бланш на любые решения.
Генеральному директору доверено выстроить систему, которая будет функционировать сама – чтобы высшее руководство вмешивалось по минимуму. В идеале тренер должен быть подчиненным спортивного директора – и объясняться перед ним.
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А по сути верно. Кто первым настучал, тому и дают с полки пирожок.
Опубликовал Игорь Новиков
Источник — Sports.ru
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