У гендиректора «Спартака» Малышева карт-бланш от «Лукойла». Его позиции прочнее, чем у Абаскаля

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Лукойл Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Владельцы «Спартака» доверяют гендиректору клуба больше, чем тренеру.

Московский клуб проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. 8 октября красно-белые в 11-м туре Мир РПЛ примут ЦСКА в рамках московского дерби.

Генеральный директор Олег Малышев на связи с высшим руководством «Спартака». Прямой контакт с боссами «Лукойла» есть и у главного тренера Гильермо Абаскаля. При этом собеседники Sports.ru уверены, что позиции Малышева куда прочнее, чем у Абаскаля, особенно в последнее время и особенно после разгрома от «Крыльев» (0:4).

«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится. Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сказал источник, близкий к клубу.

С Малышевым планируют работать вдолгую, у него огромное доверие от «Лукойла» и карт-бланш на любые решения.

Генеральному директору доверено выстроить систему, которая будет функционировать сама – чтобы высшее руководство вмешивалось по минимуму. В идеале тренер должен быть подчиненным спортивного директора – и объясняться перед ним.

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25 комментариев

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Zlodimir
В идеале у Спартака нет нормального спортивного директора от слова «никогда»😂
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AlexTim03
у гендиректора "Спартака" Малышева стрит на флопе
+11
-1
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Михаил Опякин
Представил как они на перегонки звонят руководству и друг друга поливают
+7
-2
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Строган Колянов
Ответ Spartakus1984
С разрешения Малышева,Эшуорта Спартак сделал 2 бесполезных трансфера Рябчука и Медины, команда не стала с ними сильнее,один не сильнее Хлусевича а второй Игнатова
ну так вспомните Рассказова, которого как только не пинали. А теперь он в Крыльях переродился.. так что категорически говорить про игроков не стоит, возможно, тренер использует их не совсем так, как нужно.
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igor.igorev
Ответ Михаил Опякин
Представил как они на перегонки звонят руководству и друг друга поливают
На перегонки пишется слитно, вот так, наперегонки.
А по сути верно. Кто первым настучал, тому и дают с полки пирожок.
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T622222
Вот пока у неэффективных менеджеров будут такие сейвы, то мы будем страдать
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Ебздрогыч
У Абаскаля контакта с боссами Лукойла больше, чем с собственными игроками
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Spartakus1984
С разрешения Малышева,Эшуорта Спартак сделал 2 бесполезных трансфера Рябчука и Медины, команда не стала с ними сильнее,один не сильнее Хлусевича а второй Игнатова
+3
-2
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Arti22
Ответ Точный_пас_Ещенко
Ты ещё веришь, что что-то изменится, если он доработает до конца сезона? Зимняя подготовка провалена, летняя подготовка провалена. Что он может изменить за ещё одну зимнюю паузу?
ну что ждать от Черчесова я точно знаю, там уже ничего не исправишь, это диагноз, а вот Абаскаль ещё молодой слишком, если он не совсем тупой или просто не хочет таким образом свалить из России, то я думаю он должен сделать хоть какие-то выводы почему у него после 2 матчей 0-7. Всё-таки иногда у него были достойные матчи в Спартаке, даже после весны, хотя бы до конца сезона надо дать шанс считаю, а там уже к этому времени спокойно можно найти норм замену, если что, а не Черчесова.
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ericssons
Ответ Arti22
Меньше слушайте всяких Борзыкиных, да Кузьмичей дегеров. С такими поджигателями никогда у Спартака нормальных фанов не будет, они всегда будут лодку раскачивать, работа у них такая. У человека только ребёнок родился, наверно в доме суета, крики, оры, вот и поплыл мальца, ещё жена небось пилит памперсы купи и тд. У нас выбора нет, либо дать ему работать, даже ценой скипа этого сезона, либо наслаждаться гениальной работой усатого полевого командира.
Вы просто хейтите Черчесова. Но титулы стоят на полке у него, а не у рыжего гения.
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Arti22
Меньше слушайте всяких Борзыкиных, да Кузьмичей дегеров. С такими поджигателями никогда у Спартака нормальных фанов не будет, они всегда будут лодку раскачивать, работа у них такая. У человека только ребёнок родился, наверно в доме суета, крики, оры, вот и поплыл мальца, ещё жена небось пилит памперсы купи и тд. У нас выбора нет, либо дать ему работать, даже ценой скипа этого сезона, либо наслаждаться гениальной работой усатого полевого командира.
Ты ещё веришь, что что-то изменится, если он доработает до конца сезона? Зимняя подготовка провалена, летняя подготовка провалена. Что он может изменить за ещё одну зимнюю паузу?
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Мартинелли
Ответ Denk
Я не понял, что тут имеется в виду под "золотыми яйцами"?
Курочка ряба
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Ленид Вилькин
Ответ Denk
Я не понял, что тут имеется в виду под "золотыми яйцами"?
Если такие свои их опасно носить с собой,вдобавок рыжий Абаскаль конечно не курочка,чтоб от него ждать чего то подобного 😀
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Zlodimir
В идеале у Спартака нет нормального спортивного директора от слова «никогда»😂
Зарема
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Evgeny Valyaev
Было бы странно, если было бы наоборот. Малышев пришел недавно, не он приводил Абаскаля в клуб.
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Chernoy
Это для кого написано? Он гендир, логично, что его позиции прочнее. Он ведь не только за тренера отвечает. Нормально если в магазине у директора позиции прочнее, чем у продавца, который пробил не тот товар
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Slavnov
я думаю 0-10 минимум будет после 3 матчей
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Arti22
Меньше слушайте всяких Борзыкиных, да Кузьмичей дегеров. С такими поджигателями никогда у Спартака нормальных фанов не будет, они всегда будут лодку раскачивать, работа у них такая. У человека только ребёнок родился, наверно в доме суета, крики, оры, вот и поплыл мальца, ещё жена небось пилит памперсы купи и тд. У нас выбора нет, либо дать ему работать, даже ценой скипа этого сезона, либо наслаждаться гениальной работой усатого полевого командира.
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ЛыСъ
Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сказал источник, близкий к клубу.
Опубликовал Игорь Новиков

Источник — Sports.ru

Понятненько... )
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valer100
Самая прочная пока позиция у Бонгонды, похоже
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