Гуменник выступил с показательным номером под песню Rammstein – Mein herz brennt

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Петр Гуменник Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с показательным номером под песню группы Rammstein – Mein herz brennt.

Гуменник исполнил прокат на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Музыка в постановке звучала на немецком языке.

В сентябре тренеры Гуменника отказались от короткой программы под другую песню Rammstein – Sonne, объяснив это рекомендациями. Но позже фигурист представил номер под русскоязычный кавер этой композиции.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RMandYNWA
Хорошо, мы поняли, Петру Гуменнику нравится Rammstein 😂
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Добрый
Ответ Ничего Нового
Комментарий скрыт
Ловит хайп, ведь на дворе 2001 год и все слушают альбом Муттер и открывающий его трек!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фауст
поменяйте парню кассету
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Пётр этот номер катал в апреле в шоу Тутберидзе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Masha petrova
Мда, это когда нибудь закончится ? Ну хватит уже ...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ribikorto
Это его программа с шоу-турнира. Так как она не новая вряд ли ее будут отменять. Забавно что тогда против Раммштайн была Дайнеко https://www.sports.ru/figure-skating/1115050871-gumennik-o-nomere-pod-rammstein-moskvina-smotrela-chto-ya-repetiruyu-n.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
umma
Просто вау !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий