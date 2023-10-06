Гуменник выступил с показательным номером под песню Rammstein – Mein herz brennt
Российский фигурист Петр Гуменник выступил с показательным номером под песню группы Rammstein – Mein herz brennt.
Гуменник исполнил прокат на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Музыка в постановке звучала на немецком языке.
В сентябре тренеры Гуменника отказались от короткой программы под другую песню Rammstein – Sonne, объяснив это рекомендациями. Но позже фигурист представил номер под русскоязычный кавер этой композиции.
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
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