Российский фигурист Петр Гуменник выступил с показательным номером под песню группы Rammstein – Mein herz brennt.

Гуменник исполнил прокат на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Музыка в постановке звучала на немецком языке.

В сентябре тренеры Гуменника отказались от короткой программы под другую песню Rammstein – Sonne, объяснив это рекомендациями. Но позже фигурист представил номер под русскоязычный кавер этой композиции.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?