Златан Ибрагимович: «Я лучший, самый совершенный футболист в истории. Чисто индивидуально, без учета трофеев»

Теги ПСЖ Интер Милан Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Швеции по футболу Пирс Морган Футбол

Златан Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории.

– На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?

– Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.

– Я говорю про индивидуальные качества футболистов.

– Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.

Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.

Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший], – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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37 комментариев

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alik055
Если только среди Шведов или боснийцев
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Rainn
Про Тихий океан слышали? Златан успокоил
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Отец Абду
Балотелли и Роналду первыми сказали, что они лучшие футболисты в истории футбола, так что Златан ты третий:)
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Direct free kick
Унылый брехун
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Roman Araslanov
А как же Антон Заболотный?
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Arthur Morgan
Ох уж этот лучший, который только своим неадекватным поведением запомнился, алеа смотрите какой Я мачо. Он никогда не уважал ни тренеров, ни своих партнеров по команде, ни своих коллег по цеху. Жалко всё это.
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44ndfwwgbr
Ответ Rainn
Про Тихий океан слышали? Златан успокоил
А Мертвое море тоже он убил?0_0
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Дмитрий Авдеев
Когда Златан заходит в браузер, файлы куки должны принять его
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Никита Аксанов
Ответ Arthur Morgan
Ох уж этот лучший, который только своим неадекватным поведением запомнился, алеа смотрите какой Я мачо. Он никогда не уважал ни тренеров, ни своих партнеров по команде, ни своих коллег по цеху. Жалко всё это.
По-моему как раз наоборот. Это же всего лишь образ. А вне образа Ибра всегда производил впечатление адекватного человека.
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MigraTjk
Ибрагимович: Очковую кобру знаешь? это мои очки.
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Hella black
Ответ Rainn
Про Тихий океан слышали? Златан успокоил
🤣😎
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titov-and-trubach
Ну так-то среди футболистов выше 190 точно таких техничных и одаренных футболистов нет и не было. Стабильно 20 лет был на высоком уровне. И отбороться, и убежать, и обыграть, и ударить. И это я не считаю все эти голы пятками, коленями, каратистскими приемами и тд.
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Master Slova
он 100% прав
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Барсик91
Глянул недавно нарезку его акробатических голов. В этом он точно лучший в истории. Там голов 15 только нашло пятками в позе каратиста
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Marcus-light
По правде говоря, Златан конечно брехун (шоумен), но доля правды в его словах есть. С точки зрения индивидуальных качесты, для своей позиции, он и вправду близок к идеалу. Разве что обыгрыш 1-в-1 у него на уровне Лукаку, но может просто такое впечатление (кумиром то был Роналдо, значит все детство финтил).
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Сэйлор Мун
по факту прав, на поле умел все. лидер ментально, физическая мощь, рост, пластика, габариты, скорость, футбольное мышление, нестандартные игровые ходы, и великолепная техника для игрока его амплуа.

трофеи не выигрывает один человек, их выигрывает команда. кто ниже пишет про ЛЧ Роналду... и чо дальше? ушел Роналду и Реала, Реал и без него ЛЧ брал. зато в Ювентусе сам Роналду облажался по полной в ЛЧ.
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Василий Мартыхин
Даже в номинации "самый напыщенный индюк" ты только второй после Роналду
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Sakhib Dagalaev
Ребята успокойтесь))) он в образе
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Evgeniy Kropachev
я самый красивый фрукт, без учёта носа
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Oleg A.A.
Великий)))))
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Hi Hi
Игра Рона за Мю и то успешнее чем вся его карьера
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Большое сердце Неймара
если бы Ибры не существовало,то его стоило бы придумать
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