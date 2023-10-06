Златан Ибрагимович: «Я лучший, самый совершенный футболист в истории. Чисто индивидуально, без учета трофеев»
Златан Ибрагимович считает себя самым совершенным футболистом в истории.
– На какое место вы ставите себя в списке величайших футболистов в истории?
– Сейчас мне уже стоит говорить как фанату. Как о нас судят в итоге? По тому, что мы завоевываем вместе с командой, по тому, что выигрываем индивидуально.
– Я говорю про индивидуальные качества футболистов.
– Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам.
Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл Лигу чемпионов. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений.
Но если мы говорим чисто об индивидуальных умениях, то 100%, без шуток [я лучший], – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милана», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
трофеи не выигрывает один человек, их выигрывает команда. кто ниже пишет про ЛЧ Роналду... и чо дальше? ушел Роналду и Реала, Реал и без него ЛЧ брал. зато в Ювентусе сам Роналду облажался по полной в ЛЧ.