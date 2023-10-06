Поддержавший допуск России U17 вице-президент УЕФА ушел с поста главы Шведской спортивной конфедерации
Поддержавший допуск России U17 вице-президент УЕФА лишился должности в Швеции.
Карл-Эрик Нильссон подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта) через 10 дней после того, как УЕФА допустил до турниров сборную России U17. Он, будучи одним из вице-президентов УЕФА, поддержал это решение.
Нильссон сохранит пост вице-президента УЕФА, сообщает Associated Press.
«Сделать шаг в сторону – трудное решение. Я чувствовал себя очень счастливым в этой роли.
Но поскольку оказалось, что совмещать две эти роли сложно, что это может повлиять на доверие ко мне и к шведскому спорту, я все же предпочту сделать это», – говорится в заявлении Нильссона.
Функционер занимал должность главы Шведской спортивной конфедерации с мая этого года.
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