Поддержавший допуск России U17 вице-президент УЕФА лишился должности в Швеции.

Карл-Эрик Нильссон подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта) через 10 дней после того, как УЕФА допустил до турниров сборную России U17. Он, будучи одним из вице-президентов УЕФА, поддержал это решение.

Нильссон сохранит пост вице-президента УЕФА, сообщает Associated Press.

«Сделать шаг в сторону – трудное решение. Я чувствовал себя очень счастливым в этой роли.

Но поскольку оказалось, что совмещать две эти роли сложно, что это может повлиять на доверие ко мне и к шведскому спорту, я все же предпочту сделать это», – говорится в заявлении Нильссона.

Функционер занимал должность главы Шведской спортивной конфедерации с мая этого года.

Вице-президент УЕФА Нильссон о поддержке допуска россиян: «Мне жаль, что это истолковали так, что я не поддерживаю позицию шведского спорта»

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