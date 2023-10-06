Поддержавший допуск России U17 вице-президент УЕФА ушел с поста главы Шведской спортивной конфедерации

Теги сборная России U-17 УЕФА Сборная России по футболу Сборная Швеции по футболу Федерация футбола Швеции Футбол

Поддержавший допуск России U17 вице-президент УЕФА лишился должности в Швеции.

Карл-Эрик Нильссон подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта) через 10 дней после того, как УЕФА допустил до турниров сборную России U17. Он, будучи одним из вице-президентов УЕФА, поддержал это решение.

Нильссон сохранит пост вице-президента УЕФА, сообщает Associated Press.

«Сделать шаг в сторону – трудное решение. Я чувствовал себя очень счастливым в этой роли.

Но поскольку оказалось, что совмещать две эти роли сложно, что это может повлиять на доверие ко мне и к шведскому спорту, я все же предпочту сделать это», – говорится в заявлении Нильссона.

Функционер занимал должность главы Шведской спортивной конфедерации с мая этого года.

Вице-президент УЕФА Нильссон о поддержке допуска россиян: «Мне жаль, что это истолковали так, что я не поддерживаю позицию шведского спорта»

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67 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Красава что не терпила и не стал молчать, про должность забудут а про поступок нет
+87
-15
+72
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Ма Из
но диктатура в России, не перепутайте
+76
-13
+63
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gukmamop
В горкоме наругали
+56
-3
+53
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DVS1
Прогрессивные, демократичные и свободные отменили человека за мнение...впрочем, ничего нового
+46
-2
+44
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Давид Agabekyan
Ответ nexxtuesday
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Никаких последствий, просто уволили
+25
0
+25
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Денис Капитонов
Все понятно с разрешением, скоро его отменят, видимо
+18
-1
+17
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Соль.
Демократичная Европа, как-никак
+20
-4
+16
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Dinamik1
Настоящий мужик.Таких надо к нам приглашать.
+16
-4
+12
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Евгений и точка.
Демократия))))))
+15
-3
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Антон Киселёв
Ответ gukmamop
В горкоме наругали
Ну так "скандинавский социализм" же🤣
+12
-1
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Сергей Фетисов
Это говорит о демократии на Западе.Должен делать как скажут.Человек у власти должен делать как ему говорят.
+12
-3
+9
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DVS1
Ответ nexxtuesday
удивительно, как некоторые недалёкие люди ставят в один ряд - репрессии, убийства и гонения политических соперников режима в РФ вместе с добровольным уходом нильсонна с главы шведского футбольного союза, оставаясь при этом на посту вице президента УЕФА когда интересно до людей дойдет, что свобода слова это гос институт, гарантирующий за твою позицию тебе лишь свободу как таковую, но не гарантирующий сохранение твоего поста на какой либо должности за неё УОТ ТОКАЯ У ВАС В ЭВРОПЭ СВАБОДА СЛОВА ДА?
Выглядит написанное вами, как рассуждения маленького ребенка
+8
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shooher
человек детей поддержал, его выставили за дверь. сейчас назначат вместо него говорящую голову, которая всё правильно говорить будет.
+9
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Алекс
Хотите,я скажу вам правду?
Нет,спасибо,у нас своя.(с)
+8
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dimitrii63
правда всегда была с кулаками
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Евгений и точка.
Демократия))))))
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Генадий Филимонов
Пошла зачистка, срочно убрать "неправильных" людей
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Опа, Митяй
Боюсь представить, во что превратится евродемократия ещё через полгода - год
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Хаскерс
Свободная свобода свободной страны
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Николаэ Чаушеску
В мое время его бы вообще расстреляли за такое !
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remmor
Ответ Марат Люсьеныч
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нет, не диктатура
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Red Sonya
Ответ DVS1
Прогрессивные, демократичные и свободные отменили человека за мнение...впрочем, ничего нового
Да тут за комментарий в вк россиНам по 7 лет дают, и это не шведы, а соотнчкствкнники - а переживаний ноль. А за шведа сколько волнений…
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nikitatim
демократия по европейски
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Alex Legend
Ответ nexxtuesday
жалко, что взрослый, умный человек, нашёл в своем словарном запасе лишь данный короткий отрывок для меня из своей глубокой сокровищницы из правда великих мыслей
Забавляет больше, что ты никак не интересуешься политическими темами Европы, где к кормушке подходят только свои, попробуй создать свою партию где-нибудь в Британии, потом когда получишь первых сторонников с удивлением обнаружишь, что твоя партия неонацистская и вообще ты правый радикал и твой офис нужно проверить. Но об этом никто не пишет. Не интересно ведь, таким как ты.
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Дмитрий Царевич
не ушел, а ушли...
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