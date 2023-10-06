МОК об олимпийских советах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе ОКР: «Выясняем все подробности ситуации»
МОК отреагировал на включение в ОКР представительств новых регионов России.
Ранее в состав Олимпийского комитета России (ОКР) вошли олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
«В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) выясняет все подробности сложившейся ситуации», – заявили в МОК.
Выглядит несколько странно ...тут без геостратега и без стакана не разберешься !
Это как Москва с столицей на Патриках и Якиманке или Подмомосковье с Горки-9
Отдельные сборные , отдельные люди ( спортсмены ...знаю хоккеиста и бадминтниниста ..их весь мир знает)