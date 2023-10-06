МОК об олимпийских советах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе ОКР: «Выясняем все подробности ситуации»

Теги МОК ОКР Легкая атлетика

МОК отреагировал на включение в ОКР представительств новых регионов России.

Ранее в состав Олимпийского комитета России (ОКР) вошли олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) выясняет все подробности сложившейся ситуации», – заявили в МОК.

 

41 комментарий

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Ебздрогыч
А что там выяснять? Все очень понятно. ОКР, лишенный финансирования и возможностей готовить и отправлять спортсменов на олимпиаду, сделал все, чтобы нас окончательно забанили. ОКР будет говорить о политическом решении, спортивном геноциде, а сам нормально, привычно попилит бюджетные деньги на отечественных первенствах водокачки, играх брикс-шмыкс-прыгс и так далее
+24
-13
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Yan D
Какой ещё нужен юридический повод для исключения ОКР из МОК?🤔
+27
-16
+11
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Дмитрий
МОК выясняет подробности сложившейся ситуации? То-есть, МОК не в курсе, что происходит в мире с 2014 года? Гениальная контора👍🏻
+11
-5
+6
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Viks
Бах так тужится пропихнуть на олимпиаду хоть кого-нибудь из России, а тут нож ему в спину... Казус белли для забана ОКР навечно.
+14
-8
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Viks
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Бана ОКР сейчас нет. Но теперь будет.
+5
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K Investor
Ответ Yan D
Какой ещё нужен юридический повод для исключения ОКР из МОК?🤔
Наверное этого и добиваются
+5
-3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Мага осторожный
займись этим
ок
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Мага осторожный
Ответ Александр Невский
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Сашка Курицын, ты опять тут
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Петроград
Ответ Александр Невский
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Так толсто, что даже тонко
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Mukunku 64
Может я что то не понимаю в в топографии , но Херсонская республика с с столицей Геническ и Запорожская с Мелитополем
Выглядит несколько странно ...тут без геостратега и без стакана не разберешься !
Это как Москва с столицей на Патриках и Якиманке или Подмомосковье с Горки-9
Отдельные сборные , отдельные люди ( спортсмены ...знаю хоккеиста и бадминтниниста ..их весь мир знает)
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Madcomposer
Я уже запутался в ножах в спину)
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fbd
Ответ Andy
Такого повода нет и не будет. ОКР важнейшее звено в мировом спорте.
Поэтому это важнейшее звено без раздумий выперли отовсюду. А еще поэтому за это важнейшее звено не вступился никто из оставшихся звеньев.
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Olga.t
Ответ Runaldos
мок деградировал и дискредитировал себя давно. идут они лесом
А ОКР куда идёт? Страшно предположить даже...
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Pavelaznaurov
Ответ Viks
Бах так тужится пропихнуть на олимпиаду хоть кого-нибудь из России, а тут нож ему в спину... Казус белли для забана ОКР навечно.
Да Баху это как бальзам на душу——поднимет сумму в разы….
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dimitrii63
таперича мир стал на шаг ближе
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Сергей48
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Александр Невский
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Ответ Петроград
Так толсто, что даже тонко
Сегодня тонко через год там будет весь спорт и хоккей и футбол , молодец Путин что присоединил новые регионы Донбасс , лучший президент.
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Мага осторожный
Сашка Курицын, ты опять тут
О и ты здесь безработный и ошибка родителей .
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Nachalnik
Так это что, Стасон может без должности остаться?
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Сергей48
Ответ Viks
Бана ОКР сейчас нет. Но теперь будет.
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Viks
Ответ Марьяж
я так понимаю, что Россия на всех кладет. давно пора.
Класть надо было в 2014-м и закрывать все вопросы... Духу и ума не хватило... Сейчас обойдётся в 100 раз дороже, если вообще обойдётся...
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Viks
Ответ dimitrii63
МОК не до реалий, платежки от России не банят
Забанили платёж от МОК в ОКР, 8 млн.
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Derg See to
Ответ Денис Погодин
ОКР действует согласно законам РФ. Все эти регионы находятся в составе России. Украине все равно конец. МОК пора жить в новых реалиях.
Мок выясняет свою иерархию среди стаи других ок...ОКР,окд,окл,окх,окз..на шестой части суши не главная..а одна из..удивились...
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dimitrii63
Ответ Viks
Забанили платёж от МОК в ОКР, 8 млн.
Украина спокойно транзитом ресурсов из России занимается, земля не горит под ногами
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Сим Сим
Зачем это ему? Других проблем мало?
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