МОК об олимпийских советах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе ОКР: «Выясняем все подробности ситуации»

МОК отреагировал на включение в ОКР представительств новых регионов России.

Ранее в состав Олимпийского комитета России (ОКР) вошли олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) выясняет все подробности сложившейся ситуации», – заявили в МОК.