«За что наказывать спортсменов, которые ни в чем не виноваты? Спорт должен быть мирным островом». Чемпион мира Арсен Джулфалакян обратился к МОК

Теги МОК греко-римская борьба Арсен Джулфалакян Политика UWW Борьба

Чемпион мира по греко-римской борьбе Арсен Джулфалакян обратился к МОК.

Спортсмен выступил на Международном форуме атлетов МОК в Лозанне.

«Я хочу видеть как можно больше спортсменов. Меня зовут Арсен Джулфалакян, я представляю Объединенный мир борьбы (UWW), чемпион мира, серебряный медалист Олимпиады.

Мне очень тяжело говорить, я, честно, не собирался здесь выступать, но после всей этой дискуссии я не смог отсидеться и промолчать.

Я из Армении, и сейчас в моей стране идет война. 120 тысяч армян покидают свои дома, свою историческую землю. У нас убито большое количество людей. Официально мы даже не знаем, сколько.

Но я не хочу много говорить на эту тему и заставлять вас огорчаться. Этой информацией я хотел поделиться с коллегами из Украины и других стран, чтобы вы понимали, насколько четко я осознаю ситуацию.

Я ненавижу войну, это происходило со мной, и я знаю, что это такое. Я ощущаю это своей кожей. Мне очень трудно держать себя в руках. Говорят, что мужчины не плачут, и вы не представляете, как я себя чувствую.

Я стараюсь улыбаться, чтобы не показывать то, что происходит внутри меня. Мне очень жаль, что я, такой сильный и известный, не могу сделать ничего, чтобы остановить войну с Азербайджаном в моей стране и помочь моим соотечественникам.

Что я хочу донести до всех вас, очень известных людей в ваших странах, до президента МОК. Не запрещайте спорт. Давите на правительства ваших стран, на политиков, которые ведут войны. Но не наказывайте спортсменов, у которых нет другой профессии.

Меня спрашивали: вы связывались с украинскими атлетами? Да, я общался со многими спортсменами из Украины, потому что у меня там друзья. Я много лет провел на Украине, это очень близкая для меня страна.

То же самое относится и к России. Я общался со спортсменами и из России, и из Беларуси. И я знаю, как они страдают – спортсмены из всех этих стран. Из моей страны, из африканских стран...

Еще один мой месседж: вы можете себе представить, что произойдет, если вы «забаните» всех молодых спортсменов? Что им останется – только криминал? Что еще они будут делать?

Западные страны «запретили» образование, запретили культуру. Сейчас «забанят» спорт. Что произойдет с будущим поколением? Как после этого мы будем смотреть им в глаза? Как я объясню моим товарищам, коллегам, почему им запрещено выступать в соревнованиях?

Неделю назад в Сербии прошел чемпионат мира по борьбе. Там выступала масса россиян и белорусов – под флагами других стран: Албании, Македонии, Словении. Они соревновались с украинцами, и у нас не было ни одного конфликта.

У нас были и спортсмены в нейтральном статусе. На одном ковре боролись армяне и азербайджанцы. В этот момент шла война. Как объяснить, почему армянские и азербайджанские спортсмены могут бороться друг с другом, а российские и украинские – нет?

Спорт – не поле боя. Спорт должен быть мирным островом, возможностью, с помощью которой мы могли бы строить мосты. Да, может быть, это звучит идеализированно, но если мы разрушим и этот остров, мы, возможно, вообще не найдем никакого решения.

Давить надо на политиков, но не на спортсменов. У них нет другой профессии, кроме спорта. Если мы разрушим их мечту, как мы им потом объясним это?

Представительница Германии ранее отметила, что мы должны понимать, почему мы это делаем. Я хочу сказать: как мы объясним женщинам, почему мы запрещаем им выступать, если они не имеют ничего общего с войной?

Да, если спортсмены задействованы в войнах, если они в чем-то виновны, причем во всех странах, мы должны их наказывать. И для этого у нас есть рекомендации МОК.

Но за что наказывать спортсменов, которые ни в чем не виноваты, которые не разбираются в политике, которые даже не могут голосовать на выборах, потому что кому-то из них меньше 18 лет?

Но мы наказываем всех. И на мой взгляд, это несправедливо. Задумайтесь над этим. Еще раз обращаюсь ко всем, и к господину президенту МОК: давите на политиков, чтобы останавливать войны!» – сказал Джулфалакян. 

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21 комментарий

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*** Monik ***
Очень смело и эмоционально... Браво
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Денис Забелин
Нетривиальная и честная речь, без ненависти, но с силой.
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Рахим Фунтик Стерлинг
Только криминал, других родов занятий нет на земле.
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Sergey Smirnov
Ответ dimitrii63
при отстранении России, отстранить должны были и иных, с соседней стороны
Нет. Украина не нападала ни на какую страну.
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2882
Щас понабегут "ой это другое" и "ой его дед купил , и Азербайджан купил, всех купил"
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bedLaM
Хорошие слова и правильные слова, молодец!
МОК забыли об олимпийских принципах!
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beltravel71
А за что наказывать всех людей?Автомобиль обслуживать нельзя,телефоном платить тоже,картами не расплатишься и т.д..мы тоже ни в чем не виноваты
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JL JL
Раньше, свиньи, поганки, мерзавцы... Теперь разработали новую методичку, жалостливую и подсунули озвучить борцу Арсену.
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svas17
Банит тот, кто развязывает войны. Все вопросы к нему, он не хочет ничего, ни культуры, ни искусства, ни спорта. Он ненавидит и боится всех вокруг. Боится потерять власть и взял всех в заложники.
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sportsmen ki
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Только криминал, других родов занятий нет на земле.
из всего большого обращения вы уловили только "криминал"?
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Chinafon2012
Ответ dimitrii63
при отстранении России, отстранить должны были и иных, с соседней стороны
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dimitrii63
Ответ Chinafon2012
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с чего бы ты жертвы считать решил, вас гонять нужно на своей территории
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Chinafon2012
Ответ dimitrii63
с чего бы ты жертвы считать решил, вас гонять нужно на своей территории
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Sergey Smirnov
Ответ dimitrii63
вас нужно на территории России наказывать, всех
Руки коротки.
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dimitrii63
Ответ Sergey Smirnov
Руки коротки.
да ладно, иные рядом, вот оные повсюду на территории России, здесь сытно и тепло, да и таз в тепле
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Wiley Fox
Ответ dimitrii63
при отстранении России, отстранить должны были и иных, с соседней стороны
Городецкий отстранен
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