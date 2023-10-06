Роналду не забил впервые за 4 матча. У «Аль-Насра» прервалась серия из 10 побед

«Аль-Наср» прервал серию из 10 побед.

Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Абхой» (2:2) в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Сам Роналду не забил впервые за 4 матча.

На данный момент «Аль-Наср» занимает 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 19 очков.

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