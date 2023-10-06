Роналду не забил впервые за 4 матча. У «Аль-Насра» прервалась серия из 10 побед
«Аль-Наср» прервал серию из 10 побед.
Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Абхой» (2:2) в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Сам Роналду не забил впервые за 4 матча.
На данный момент «Аль-Наср» занимает 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 19 очков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Лео на вершине, он номер 1.
Зачем кого-то обвинять , если сам такой же)
Кринжовая фан база.
Фифа, уефа, массоны, шейхи, печенеги, ордынцы?
Коло Муани, Коман, Тчуамени, Льорис были запуганы Папой Римским?
А Ван Дейка кто купил?
Садко с Ильей Муромцем сбросились?
Плюс, уверен, ему предложили вполне солидную личку и лучший материал (в виде игроков в первую очередь), с которым добиться результата будет проще.