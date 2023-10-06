Роналду не забил впервые за 4 матча. У «Аль-Насра» прервалась серия из 10 побед

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

«Аль-Наср» прервал серию из 10 побед.

Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Абхой» (2:2) в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Сам Роналду не забил впервые за 4 матча.

На данный момент «Аль-Наср» занимает 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 19 очков.

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26 комментариев

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Давид Agabekyan
Что значит не выиграл? У вас Аль-Наср 2-1 выиграл. Спортс, хоть определитесь в каком мире вы живете
+20
-1
+19
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Блуждающий странник
Талиска 7 игр подряд забивает с игры. Зря Каштру ушел из Ботафого, мог войти в историю бразильского футбола и выиграть долгожданное чемпионство, без него уже посыпалась команда и начала сливать игры. Конечно для такого человека возможности столько заработать редкость, но вписать своё имя в историю было бы круче. Аль-Наср тоже хорошо с ним играет
+7
-5
+2
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Domian
Ответ Akimakim
Причем тут великие игроки, если я пишу, что ты🤡?
Я к тому, что роналду исторически проиграл.
Лео на вершине, он номер 1.
+2
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Леван Мкртчян
Ответ Zidan GOAT
Комментарий удален модератором
Сказал человек , который при первой же осечке , готов ровнять с землей ненавистного ему " проекта фифа" и "рычажных".
Зачем кого-то обвинять , если сам такой же)
+4
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Domian
Ответ Zidan GOAT
Комментарий удален модератором
Хоспади, вы еще гордитесь этими голами?
Кринжовая фан база.
+2
-1
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Иван Есев
Это трагедия для мирового футбола(
0
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niru
Ответ Давид Agabekyan
Что значит не выиграл? У вас Аль-Наср 2-1 выиграл. Спортс, хоть определитесь в каком мире вы живете
2-2 сыграли🤷‍♂️
+1
-1
0
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Zidan GOAT
Ответ Hella black
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VERBLYUD
Ответ Zidan GOAT
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Zidan GOAT
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Domian
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Zidan GOAT
Ответ Domian
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Величие за счёт подаренного кубка мира? Лучше уж без трофея, чем с таким )
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Domian
Ответ Zidan GOAT
Величие за счёт подаренного кубка мира? Лучше уж без трофея, чем с таким )
Ну что там в психдиспансере рассказывают? Кто подарил?
Фифа, уефа, массоны, шейхи, печенеги, ордынцы?
Коло Муани, Коман, Тчуамени, Льорис были запуганы Папой Римским?
А Ван Дейка кто купил?
Садко с Ильей Муромцем сбросились?
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Блуждающий странник
Талиска 7 игр подряд забивает с игры. Зря Каштру ушел из Ботафого, мог войти в историю бразильского футбола и выиграть долгожданное чемпионство, без него уже посыпалась команда и начала сливать игры. Конечно для такого человека возможности столько заработать редкость, но вписать своё имя в историю было бы круче. Аль-Наср тоже хорошо с ним играет
Не все так однозначно. В Ботафого очень мутное руководство, которое владеет еще рядом клубов, в том числе Кристал Пэласом и Лионом, которое любит за дорого сливать игроков и ничего не давать взамен.

Плюс, уверен, ему предложили вполне солидную личку и лучший материал (в виде игроков в первую очередь), с которым добиться результата будет проще.
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Фауст
Ответ Блуждающий странник
Талиска 7 игр подряд забивает с игры. Зря Каштру ушел из Ботафого, мог войти в историю бразильского футбола и выиграть долгожданное чемпионство, без него уже посыпалась команда и начала сливать игры. Конечно для такого человека возможности столько заработать редкость, но вписать своё имя в историю было бы круче. Аль-Наср тоже хорошо с ним играет
история Ботафого - это мощно.
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Domian
Ответ Akimakim
🤡
https://twitter.com/CFC_bigdan/status/1707062274748203234?t=jl9JpF_s5Y5iFVUGJIbquw&s=19
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