Кучеров занял 8-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макар – 4-й

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Никита Кучеров занял 8-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 10-го по 1-е место.

Рейтинг возглавил Коннор Макдэвид, Никита Кучеров занял 8-е место.

Из россиян в топ-50 также вошли Кирилл Капризов (12-е место), Андрей Василевский (19-е место), Игорь Шестеркин (20-е место), Илья Сорокин (26-е место), Артемий Панарин (30-е место) и Александр Овечкин (33-е место).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

4. Кэйл Макар («Колорадо»)

5. Остон Мэттьюс («Торонто»)

6. Мэттью Ткачак («Флорида»)

7. Давид Пастрняк («Бостон»)

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

10. Микко Рантанен («Колорадо»)

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30 комментариев

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Артём Ралдугин
У Куча 3 финала за 5 лет
А Ткачука 1
С каких он заслуг вообще выше?
+27
-8
+19
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Oleg Serena
Ответ Spacey7
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20 и 18 очков каждый в ПО. Хорошие тени.
+19
-2
+17
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Азамат011989
Вполне адекватный рейтинг, за исключением Хьюза. Да и Кучерова можно было смело ставит повыше. Никита как игрок, ну ни как не слабее Пастрняка и Мэттьюса.
+15
-1
+14
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Dmitry Shapaev
Ответ Артём Ралдугин
У Куча 3 финала за 5 лет А Ткачука 1 С каких он заслуг вообще выше?
У Макдевида и Драйзатля ноль финалов за 5 лет, почему они выше?
+11
-2
+9
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Поцелуй Рубиалеса
ткачук выше Кучерова?! серьёзно?!?! по остальным вопросов нет
+11
-3
+8
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LazyScouser
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Джек Хьюз, ну-ну .
А что ты ну-нукаешь? Парень выбивает 99 очков в 21 год (не смог до сотни дотянуться, потому что пропустил несколько игр), находясь даже не в прайме, а в начале своего восхода, потенциал огромнейший, много кто так делал в его возрасте? Ты наверное один из тех, кто ржал над руководством Девилз, когда ему выписали 8 на 8 2 года назад, теперь это чуть ли не лучший контракт в лиге. Хорошо, что не эксперты спортса сидят в руководствах клубов
+11
-5
+6
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Кино Музыка
Опять Никиту задвинули.
+7
-2
+5
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37old
Джек Хьюз - игрок хороший, перспективный. Но если б прямо сейчас начался плей-офф и был выбор - кого взять первым центром Хьюза или Кросби, то, скорее всего, большинство тренеров выбрало бы Кросби. Мое субъективное мнение (не претендующее на истину в последней инстанции) - рановато Хьюзу отдавать место в топ-10.
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stephan
Ответ Артём Ралдугин
У Куча 3 финала за 5 лет А Ткачука 1 С каких он заслуг вообще выше?
А у первых двух сколько? Тоже вниз их?
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Александр Сметанин
А Кросби что ли в топ 50 нет?
+4
0
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dem
Это видимо будет всю карьеру Куча продолжаться…
Все смотрят его хайлайты, все восхищаются его разносторонностью, все признают что лучший в лиге по «замедлению игры».
Посмотрим на маккинона когда скоростенка поубавится, Макар уже прошлый сезон просел и по очкам и по доминированию.
Макдевид действительно гений, но посмотрим тоже на него после 30ти.
По немцу сразу вопрос, чем он настолько выше Куча? Потому что с 97 играет как минимум в большинстве?
Мэттьюс, ткачак и Пастернак???
Вы что там курите?
Эта троица конечно топы, но Куч это другой уровень.
Я уверен вот такие рейтинги они только раззадорят Никиту и он выбьет как минимум очередную сотню!
+4
-1
+3
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kudashkinaa@icloud.com
Джек Хьюз, ну-ну .
+10
-7
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Ratmir90
Вроде как объективно, но вот интересно по какому принципу составлялся рейтинг? По последнему сезону или по достижениям за последние годы? Так то Куч должен выше быть чем на 8 месте
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Дима Миронов
Ответ Артём Ралдугин
У Куча 3 финала за 5 лет А Ткачука 1 С каких он заслуг вообще выше?
молодой
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Artmann
Ответ Азамат011989
Вполне адекватный рейтинг, за исключением Хьюза. Да и Кучерова можно было смело ставит повыше. Никита как игрок, ну ни как не слабее Пастрняка и Мэттьюса.
*никак
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Фанат спорта01
Ответ Silky Mitts
У Тампы 3 финала за 5 лет. Не путайте личные достижения с командными.
и кто в той команде набирал больше всех очков и был лидером?
именно из-за Кучерова это команда играла в 3финалах подряд.
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Alexander Bragin
Ответ Артём Ралдугин
У Куча 3 финала за 5 лет А Ткачука 1 С каких он заслуг вообще выше?
у Куча 4 финала за восемь лет.
при этом
в КС 14/15 он третий бомбардир розыгрыша (в 21 год) 22 очка
в КС 19/20 - первый бомбардир 34 очка
в КС 20/21 - первый бомбардир 32 очка
в КС 21/22 - четвертый бомбардир 27 очков
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Silky Mitts
Ответ Артём Ралдугин
У Куча 3 финала за 5 лет А Ткачука 1 С каких он заслуг вообще выше?
У Тампы 3 финала за 5 лет. Не путайте личные достижения с командными.
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Tima_Milan
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
отлично, побежали ставить!!11 🏃
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curdboy
Ответ Александр Сметанин
А Кросби что ли в топ 50 нет?
Кросби на 13 месте)
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Silky Mitts
Ответ Spacey7
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У парней по 1.7 очка за игру в ПО последние два года и все равно бледные тени самих себя. Не то что Ткачак, еле преодолевший очко за игру.
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Сергей Косомов
На 10 Капризов должен быть.
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omsk1716
Кучеров как минимум должен быть в топ 5
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Андрей Герасимов
Хьюз спрогрессировал в последнем сезоне здорово,его место в десятке не должно удивлять..сказано же, рейтинг в преддверии,то,чего можно ожидать от того или иного игрока.
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Jodye II
что Хьюз и Ткачак делают в топ10?
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