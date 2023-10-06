Кучеров занял 8-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макар – 4-й

Никита Кучеров занял 8-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 10-го по 1-е место.

Рейтинг возглавил Коннор Макдэвид, Никита Кучеров занял 8-е место.

Из россиян в топ-50 также вошли Кирилл Капризов (12-е место), Андрей Василевский (19-е место), Игорь Шестеркин (20-е место), Илья Сорокин (26-е место), Артемий Панарин (30-е место) и Александр Овечкин (33-е место).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

4. Кэйл Макар («Колорадо»)

5. Остон Мэттьюс («Торонто»)

6. Мэттью Ткачак («Флорида»)

7. Давид Пастрняк («Бостон»)

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

10. Микко Рантанен («Колорадо»)