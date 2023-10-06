Кучеров занял 8-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й, Драйзайтль – 2-й, Маккиннон – 3-й, Макар – 4-й
Никита Кучеров занял 8-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.
Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 10-го по 1-е место.
Рейтинг возглавил Коннор Макдэвид, Никита Кучеров занял 8-е место.
Из россиян в топ-50 также вошли Кирилл Капризов (12-е место), Андрей Василевский (19-е место), Игорь Шестеркин (20-е место), Илья Сорокин (26-е место), Артемий Панарин (30-е место) и Александр Овечкин (33-е место).
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
4. Кэйл Макар («Колорадо»)
5. Остон Мэттьюс («Торонто»)
6. Мэттью Ткачак («Флорида»)
7. Давид Пастрняк («Бостон»)
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
9. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)
10. Микко Рантанен («Колорадо»)
А Ткачука 1
С каких он заслуг вообще выше?
Все смотрят его хайлайты, все восхищаются его разносторонностью, все признают что лучший в лиге по «замедлению игры».
Посмотрим на маккинона когда скоростенка поубавится, Макар уже прошлый сезон просел и по очкам и по доминированию.
Макдевид действительно гений, но посмотрим тоже на него после 30ти.
По немцу сразу вопрос, чем он настолько выше Куча? Потому что с 97 играет как минимум в большинстве?
Мэттьюс, ткачак и Пастернак???
Вы что там курите?
Эта троица конечно топы, но Куч это другой уровень.
Я уверен вот такие рейтинги они только раззадорят Никиту и он выбьет как минимум очередную сотню!
именно из-за Кучерова это команда играла в 3финалах подряд.
при этом
в КС 14/15 он третий бомбардир розыгрыша (в 21 год) 22 очка
в КС 19/20 - первый бомбардир 34 очка
в КС 20/21 - первый бомбардир 32 очка
в КС 21/22 - четвертый бомбардир 27 очков