Некоторые члены ISU выступают за допуск белорусских спортсменов к соревнованиям. У россиян такой поддержки нет («Р-Спорт»)

Теги ISU сборная Беларуси Фигурное катание

ISU может допустить к соревнованиям под своей эгидой белорусских спортсменов.

По информации «Р-Спорта», несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. При этом у россиян подобной поддержки в организации нет. 

Совет ISU пройдет в Лозанне с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям.

По данным источника, сторонники допуска белорусских атлетов объясняют свою позицию тем, что в настоящее время на территории Украины нет белорусских военнослужащих.

Также учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего белорусские футбольные клубы и сборную к матчам на нейтральных стадионах.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
"настоящее время на территории Украины нет белорусских военнослужащих"
А они там были вообще?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дениса
Белорусские фигуристы не грозят халявным медалям
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ Alex Raycon
Комментарий скрыт
То есть когда коллективный запад затеет новую операцию в какой-нибудь суверенной стране, то отстранять можно даже тех, кто им базы предоставили?
Запишем.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Я до сих пор в непонятках, какого ##### Белорусов на это отстранение намотало.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Вообще незаконна привязка к наличию/отсутствию военнослужащих где-то там для допуска.
США можно находиться на территории Сирии. И раньше можно было вторгаться в другие страны без последствий для спортсменов.
Но на понятие прецедента, понятие закона давно уже положили болт, решают по понятиям. Не международная федерация, а уличная банда.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ Uriy walmart
Да отстраняй, кто против то? Отстраняй от игр дружбы, спартакиады. Много от чего можно отстранить
Мне нравится как вы поклоняетесь более сильному гопнику. Далеко пойдете.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
Ответ Дениса
Белорусские фигуристы не грозят халявным медалям
100%. это у нас какое то самоедство дурное - олимпиада нам не олимпиада, если там нет энхловцев и прочее. а там... медали не пахнут вообще)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Да уже как-то пофиг. Там более интересная заварушка намечается, глобальная. А этими маленькими радостями с недопуском наших спортсменов на сорвнования пусть западный мир подтирается
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Сергей Галынский
"настоящее время на территории Украины нет белорусских военнослужащих" А они там были вообще?
По мнению ООН был факт военной агрессии с территории Белоруссии, что приравнивают к агрессивной войне с непосредственным участием этого государства
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ And-Rover
Подождите, а белорусов на подконтрольных территориях Киевом в составе военных подразделений нет? Или это другое?
Не слышал чтобы Лукашенко отправил подкрепление Киеву
Да если бы так и сделал то прожил бы меньше повара
Уровень твоей политграммотности впечатляет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Defender64
Вообще незаконна привязка к наличию/отсутствию военнослужащих где-то там для допуска. США можно находиться на территории Сирии. И раньше можно было вторгаться в другие страны без последствий для спортсменов. Но на понятие прецедента, понятие закона давно уже положили болт, решают по понятиям. Не международная федерация, а уличная банда.
Ну так и России можно находится на территории Сирии так что очевидно причина не в этом
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Подождите, а белорусов на подконтрольных территориях Киевом в составе военных подразделений нет? Или это другое?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ну в принципе справедливо. Сейчас с територии Беларуси не стреляют, не идут войска.
Отсюда простой вывод - если с России тоже не будут идти, тоже допустят
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
А причём тут военнослужащие? Какое к ним отношение имеет условная Акатьева?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий