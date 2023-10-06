Некоторые члены ISU выступают за допуск белорусских спортсменов к соревнованиям. У россиян такой поддержки нет («Р-Спорт»)
ISU может допустить к соревнованиям под своей эгидой белорусских спортсменов.
По информации «Р-Спорта», несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. При этом у россиян подобной поддержки в организации нет.
Совет ISU пройдет в Лозанне с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям.
По данным источника, сторонники допуска белорусских атлетов объясняют свою позицию тем, что в настоящее время на территории Украины нет белорусских военнослужащих.
Также учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего белорусские футбольные клубы и сборную к матчам на нейтральных стадионах.
А они там были вообще?
Запишем.
США можно находиться на территории Сирии. И раньше можно было вторгаться в другие страны без последствий для спортсменов.
Но на понятие прецедента, понятие закона давно уже положили болт, решают по понятиям. Не международная федерация, а уличная банда.
Да если бы так и сделал то прожил бы меньше повара
Уровень твоей политграммотности впечатляет
Отсюда простой вывод - если с России тоже не будут идти, тоже допустят