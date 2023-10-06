Некоторые члены ISU выступают за допуск белорусских спортсменов к соревнованиям. У россиян такой поддержки нет («Р-Спорт»)

ISU может допустить к соревнованиям под своей эгидой белорусских спортсменов.

По информации «Р-Спорта», несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) выступают за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. При этом у россиян подобной поддержки в организации нет.

Совет ISU пройдет в Лозанне с 6 по 8 октября. На заседании будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям.

По данным источника, сторонники допуска белорусских атлетов объясняют свою позицию тем, что в настоящее время на территории Украины нет белорусских военнослужащих.

Также учитывается решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), допустившего белорусские футбольные клубы и сборную к матчам на нейтральных стадионах.