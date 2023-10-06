Умерла жена Алекса Фергюсона Кэти. Они прожили вместе 57 лет
Умерла жена бывшего тренера «МЮ» Алекса Фергюсона в возрасте 84 лет.
«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти.
Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», – говорится в заявлении «Юнайтед».
Кэти и Алекс познакомились в 1964 году, когда будущему тренеру «МЮ» было 23 года, а два года спустя они поженились и прожили вместе 57 лет. У них родилось трое сыновей. У Кэти и Алекса 12 внуков и один правнук.
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Не знаю насколько ему тяжело, когда любимая жена покидает этот мир, с которой прожил счастливых 57 лет...
Сохранил верность и с любимой женой, и с МЮ!
Светлая память.
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Иманды болсын!
Земля ей пухом.
Судя по его автобиографии, особенный человек в его жизни. 57 лет вместе в принципе это подтверждают.