Умерла жена Алекса Фергюсона Кэти. Они прожили вместе 57 лет

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон светская хроника происшествия Футбол

Умерла жена бывшего тренера «МЮ» Алекса Фергюсона в возрасте 84 лет.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти.

Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», – говорится в заявлении «Юнайтед».

Кэти и Алекс познакомились в 1964 году, когда будущему тренеру «МЮ» было 23 года, а два года спустя они поженились и прожили вместе 57 лет. У них родилось трое сыновей. У  Кэти и Алекса 12 внуков и один правнук.

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45 комментариев

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Отец Абду
Сил Сэру Алексу!

Не знаю насколько ему тяжело, когда любимая жена покидает этот мир, с которой прожил счастливых 57 лет...

Сохранил верность и с любимой женой, и с МЮ!
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+64
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Очки Дани Алвеса
Ответ Отец Абду
Сил Сэру Алексу! Не знаю насколько ему тяжело, когда любимая жена покидает этот мир, с которой прожил счастливых 57 лет... Сохранил верность и с любимой женой, и с МЮ!
Да срать на клуб трижды, если такое горе. Там проблемы придумываются сами собой, без внешних вмешательств, а тут такое…
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+41
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Алексей Ненахов
Ответ Отец Абду
Сил Сэру Алексу! Не знаю насколько ему тяжело, когда любимая жена покидает этот мир, с которой прожил счастливых 57 лет... Сохранил верность и с любимой женой, и с МЮ!
Когда такое происходит, тебе вообще ни до какого клуба или футбола , остаётся пожелать храбрости пережить такую трагедию , для людей проживших столько лет вместе это самая страшная потеря
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Очки Дани Алвеса
Блин, как в книге он её нежно описывал. Что именно она не дала ему уйти из МЮ в его первый кризисный момент.
Светлая память.
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T622222
Сэр Алекс всей своей жизнью доказал как прожить правильно и стать Великим во всем!
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Пашка Донофф
Земля пухом. Главное чтобы САФ выдержал
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Большой Сэми
Ответ Hi Hi
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Одному.
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Writer 1
Ответ Очки Дани Алвеса
Блин, как в книге он её нежно описывал. Что именно она не дала ему уйти из МЮ в его первый кризисный момент. Светлая память.
Все верно, в 2002 году раздумывал оставить пост. Учитывая, что в 60-е в Глазго было разделенение на католиков/протестантов, такие браки были редкостью, а САФ ещё и играл за Рейнджерс. Зная, что у Кэти умерла сестра, САФ принял решение завершить карьеру тренера. Глядя на его большую семью во время празднования чемпионства в 2013, можно сказать, что они действительно были счастливы и ценили друг друга, дай бог САФу пережить такую утрату.
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yagodica
Земля пухом!
Иманды болсын!
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Азамат
Очень жаль соболезную САФ и ее близким
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Pavelaznaurov
Без нее он не был бы так велик)))))
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Eric_Cartman
Хорошую жизнь прожили. Сил Ферги
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Stretford End
Мои глубочайшие соболезнования сэру Алексу.
Земля ей пухом.
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Кавабунга Шреддоголовый
Соболезную сэру Алексу. САФу держаться
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Усатый КозлоБык ©
Сил САФу !🤝
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Street Fighter
А ведь когда-то выйдет и новость о том, что и САФ покинул этот мир. Боже, как же я боюсь прочитать её. Дай Бог, что это произойдет максимально не скоро.
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Dorogrim Vavilon
Ответ Очки Дани Алвеса
Блин, как в книге он её нежно описывал. Что именно она не дала ему уйти из МЮ в его первый кризисный момент. Светлая память.
Искренне соболезную Сэру Алексу Фергюсену, это правда большая потеря, грустно.. могли бы вы написать название книги Сэра Алекса Фергюсона? Появилось желание прочитать его книгу.
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Руслан1313
Соболезнования САФу. Такая утрата(( тут ещё как назло и команда не радует. Какая то черная полоса
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Z i Z u
Мои соболезнования Сэру Алексу.
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tusiel
Ответ Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
как правило, после смерти супругов, многие долго не продерживаются. Королевская семья тому подтверждение
Статистику в студию
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moldfan
Оу... детям и внукам нужно сейчас обязательно активизироваться, не дать старику совсем захандрить.

Судя по его автобиографии, особенный человек в его жизни. 57 лет вместе в принципе это подтверждают.
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Василий Боков
каждому до 60 желаю чтобы прожили с любимыми и дай Бог каждому здоровья🙏
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S1rAlex
Первая леди Манчестера!
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S1rAlex
Первая леди Манчестера!
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Правдоруб Денисов
Соболезнования...
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