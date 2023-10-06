Станислав Поздняков: «МОК вынуждает наших спортсменов отказаться от национальной принадлежности, жизненных принципов. Это в чистом виде спортивный геноцид»
Станислав Поздняков заявил о «спортивном геноциде» по отношению к россиянам.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов и представителей силовых ведомств.
«По факту нынешние рекомендации составлены таким образом, чтобы создать до открытия Игр иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям МОК.
А на деле россиян сейчас в международном спорте и руководители олимпийского движения попросту не ждут. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей.
Вместо того, чтобы отказаться от незаконных и несправедливых намерений и действовать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на олимпийском саммите в декабре прошлого года, поддавшись, к сожалению, на давление своих западных спонсоров, МОК своими действиями инициировал процесс нейтрализации отечественного спорта.
Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид.
Позиция ОКР однозначна: мы считаем единственным правильным решением на данный момент отмену всех рекомендаций дискриминационного характера и возврат к равноправному и полноценному участию спортсменов всех стран без каких-либо ограничений, для нас неприемлемо подписание каких-либо документов, деклараций, которые носят политический оттенок», – сказал глава Олимпийского комитета России.
Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать
Их хозяин говорит,что мы воюем с Европой,со всем
Западном.Но они все равно рвутся на запад,что футболисты,что другие спортсмены.
Кстати ,Лиза Пескова не плохо чувствует себя в Париже,вот и наши спортсаны хотят в это ненавистный Париж.Похожн на какую-то шизофрению.
Усатый объяснит, что это.