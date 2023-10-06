Станислав Поздняков: «МОК вынуждает наших спортсменов отказаться от национальной принадлежности, жизненных принципов. Это в чистом виде спортивный геноцид»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Политика ТАСС Лыжи

Станислав Поздняков заявил о «спортивном геноциде» по отношению к россиянам.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов и представителей силовых ведомств. 

«По факту нынешние рекомендации составлены таким образом, чтобы создать до открытия Игр иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям МОК.

А на деле россиян сейчас в международном спорте и руководители олимпийского движения попросту не ждут. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей.

Вместо того, чтобы отказаться от незаконных и несправедливых намерений и действовать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на олимпийском саммите в декабре прошлого года, поддавшись, к сожалению, на давление своих западных спонсоров, МОК своими действиями инициировал процесс нейтрализации отечественного спорта.

Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид.

Позиция ОКР однозначна: мы считаем единственным правильным решением на данный момент отмену всех рекомендаций дискриминационного характера и возврат к равноправному и полноценному участию спортсменов всех стран без каких-либо ограничений, для нас неприемлемо подписание каких-либо документов, деклараций, которые носят политический оттенок», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать

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18 комментариев

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gamper333
Меня удивляет, как легко они разбрасываются словом геноцид. Пусть в зеркало посмотрят сначала
+31
-4
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Боевой Бурят Путина
Главный жизненный принцип российского спортсмена по Позднякову - это по первому требованию начальства являться на любой митинг и кричать, что спорт вне политики! А еще сидеть на бюджетном финансировании, в том числе, после завершения карьеры
+31
-5
+26
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Игорь М.
МОК просто вынуждает наших спортсменов слезть с гос.иглы и найти себе спонсоров
+21
-5
+16
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Realist2022
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МОК вынуждает спортсменов перестать выслуживаться, раболепствовать и холопствовать перед такими, как Поздняков, по вине которых вся эта ситуация и сложилась
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Адриана
Как же его много стало , и всегда с лозунгами, а про " геноцид " лучше бы молчал.
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Ф_Крюгер
Что за "жизненные принципы" ?🤔
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bersy bersy
Слишком много Позднякова.
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SergeyFedorov93
«Чья бы корова мычала, кхе-кхе»
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Иван Никитенко
Что происходит?
Их хозяин говорит,что мы воюем с Европой,со всем
Западном.Но они все равно рвутся на запад,что футболисты,что другие спортсмены.
Кстати ,Лиза Пескова не плохо чувствует себя в Париже,вот и наши спортсаны хотят в это ненавистный Париж.Похожн на какую-то шизофрению.
+4
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Насонов Дмитрий
Вопрос 1 - а зачем тогда нужен ОКР?
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Uriy walmart
Ответ Игорь М.
МОК просто вынуждает наших спортсменов слезть с гос.иглы и найти себе спонсоров
И так будет лучше для всех
+3
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Realist2022
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Ответ alkidamant
Первый и последний абзац его речи - на пять с плюсом, потому что так оно по факту и есть. А остальное спорно
Пусть прежде, чем требует, вспомнит о причинах бана и займётся реформированием системы спорта, т.е. отвязыванием проф. спорта от государства и переходом его на коммерческую основу. И завязыванием с пережитками "совка" в части ЦСКА/Динамо и воинских званий.
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Adams
У них там другого слова нет? Что не событие то геноцид, как попугаи выучили одно слово и трындят его без остановки
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Wiley Fox
Я требую Черчесова

Усатый объяснит, что это.
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Realist2022
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Ответ Роман Гущин
МОК лучше бы придумывал чего-нибудь для разрешения конфликтных ситуаций, а то только разжигают противоречия, разжигателей и без них выше крыши.
Никакой МОК никому ничего не должен. Есть такие люди, в круг которых и входит Поздняков, которые в принципе не пойдут на разрешение конфликта, ибо для них компромисс - признак слабости, ибо именно так и есть по понятиям "бандитского Петербурга", из которого они родом.
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Pavel Matveenko
Когда красная бибика без гимна и флага брала медали, почему это не являлось геноцидом?
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