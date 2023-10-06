Станислав Поздняков заявил о «спортивном геноциде» по отношению к россиянам.

28 марта Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов и представителей силовых ведомств.

«По факту нынешние рекомендации составлены таким образом, чтобы создать до открытия Игр иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям МОК.

А на деле россиян сейчас в международном спорте и руководители олимпийского движения попросту не ждут. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей.

Вместо того, чтобы отказаться от незаконных и несправедливых намерений и действовать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на олимпийском саммите в декабре прошлого года, поддавшись, к сожалению, на давление своих западных спонсоров, МОК своими действиями инициировал процесс нейтрализации отечественного спорта.

Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид.

Позиция ОКР однозначна: мы считаем единственным правильным решением на данный момент отмену всех рекомендаций дискриминационного характера и возврат к равноправному и полноценному участию спортсменов всех стран без каких-либо ограничений, для нас неприемлемо подписание каких-либо документов, деклараций, которые носят политический оттенок», – сказал глава Олимпийского комитета России.

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