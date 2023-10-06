Судья Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова». Оба клуба обращались в ЭСК

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Хорен Байрамян Роман Галимов видеоповторы Кики Сильвие Бегич Алексей Миронов Андрей Егорычев Мохаммад Мохеби ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС рассмотрела спорные моменты матча «Ростов» – «Урал».

«Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова на матче 10-го тура Мир РПЛ (2:2) Речь идет об эпизодах с назначением пенальти в ворота «Урала» на 31-й минуте матча, неназначением 11-метрового в ворота «Ростова» на 34-й минуте матча и удалением игрока «Урала» Андрея Егорычева на 78-й минуте матча.

«1. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» после просмотра монитора на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Кики («Урал») в единоборстве за верховой мяч с Хореном Байрамяном («Ростов») в собственной штрафной площади, после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и, несмотря на то, что защитник мог не видеть мяч, он рисковал быть наказанным, настолько отставляя свою руку в единоборстве с соперником за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра данного эпизода на мониторе, являющегося довольно сложным в плане его оценки.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Ростов» №9 Мохаммада Мохеби игрока атакующей команды «Урал» №2 Сильвие Бегича в борьбе за позицию не являлась достаточным основанием для нарушения правил, ввиду отсутствия усилия в этой задержке, после которой игрок упал на газон неестественным образом, преувеличив последствия контакта с соперником. В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Урал» №5 Андрея Егорычева на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока соперника №9 Мохаммада Мохеби, по мнению всех членов комиссии, имелись очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно: контроль мяча атакующим игроком, потенциальная возможность скорректировать направление движения  атакующего игрока к воротам соперника и позиция партнеров защитника, которые не успевали бы вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила.

По мнению членов комиссии, игрок «Ростова» очевидно в следующей фазе атаки мог выходить один на один с вратарем соперника, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Урала» за лишение соперника явной возможности забить гол», – сказано в заявлении ЭСК.

«Ростов» также обратился в комиссию с просьбой оценить работу Галимова в эпизодах со взятием ворот «Ростова» на 17-й минуте матча и неназначением 11-метрового в ворота «Урала» на 23-й минуте матча.

«1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся ракурсы видеосъемки данного эпизода позволяют членам комиссии определить офсайдное положение Андрея Егорычева («Урал») по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды в момент передачи мяча.

Члены комиссии считают, что у ВАР не было убедительных доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, оснований для его вмешательства в данный эпизод было недостаточно.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный толчок руками со стороны игрока обороняющейся команды «Урал» №5 Андрея Егорычева игрока атакующей команды «Ростов» №8 Алексея Миронова на выходе из штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся достаточным основанием для его наказуемости ввиду отсутствия интенсивности контакта, почувствовав который, нападающий неестественным образом упал на газон, преувеличив последствия этого контакта. 

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия достаточных оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – сказано в заявлении ЭС.

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40 комментариев

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Аркадий Черепашкин
ЭСК как обычно выкатывает решения, от которых становится только больше споров
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Аркадий Черепашкин
Вот оно как, Ростов убили судьи! Срочно переиграть матч!
+17
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+15
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Пашка Донофф
Чего?)))))) это они так угарают??
+12
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Пашка Донофф
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Поменьше эмоций, а внимательно смотреть повторы. Напомню, что в ЭСК три иностранца и один россиянин.
Я его внимательно посмотрел несколько раз. Байрамян тупо в воздухе толкнул игрока Урала, после чего тот руки раздвинул чтобы не упасть лицом об газон. Это тупое оправдание Галимова.
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Arsenii Ermakov
так получается в итоге ростов победил?
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Давид Кочинян
Аххахаха 🤣 Вы что там вообще курите? «Ростов» должен был начать с 3 забитыми в активе жеж?! 🤡
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Денис Давыдов
Так у нас в ЭСК этом вообще весёлые типы сидят, по типу коллектива по этике
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dakota01
то что там вне игры была видно с любого ракурса,как можно было это пропустить, большой вопрос
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Подволоцкий
А с Галимовым что в итоге будем делать?
Как обычно:все решения хорошие,но пока судить на будет😁
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Герман Радиков
а воплей то было.....
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Vano from Tbilisi
как убивали ростов
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Marg12
так получается судья во всем прав, ну кроме гола в ворота Ростова, но и там не так очевидно... а вони то было от ганчаренко-ивановых...
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Bartez1986
какой же бред...
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Серега Антонов
Комментарий удален пользователем
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den70
Это ужас, конечно. И судить и рассматривать так нельзя.
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Дмитрий9779
У меня свое мнение по этим моментам, но когда ЭСК рассказывает сказки про нарушение на Сергееве в матче с ЦСКА это вызывает смех,на всех повторах и скринах четко видно,что он первый на мяче,а ни нам втирают что первые защитники,при чем оба:

https://img.sportsdaily.ru/medialibrary/ce4/ce4d4845344e140957ec0dc8c28e543b/4846212ac417113033be8649e5ac31f4.jpeg
Это тоже не нарушение по их мнению.
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все абсурдные решения в принципе поддерживают...
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Алексей Подволоцкий
А с Галимовым что в итоге будем делать?
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Arsenii Ermakov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нет, в итоге ничья. А вот истерика Урала была на пустом месте, и это минимум.
я понял
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ещё раз посмотри. Игрок даже не почувствовал толчка. И спокойной приземлился на ноги. Никаких мордой о газон и рядом небыло. Не надо натягивать сову на глобус. Но я бы пеналь не дал..Посмотри, не поленись. И ещё раз напиши.
По характеру единоборств моменты Егорычев - Миронов и Байрамян - Кики одинаковы . Либо фол в обоих моментах, либо нет фола тоже в обоих моментах. В любом случае один пеналь в ворота Урала.
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Пашка Донофф
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это ты так прикрываешь собственное плохое зрение и незнание Правил футбола?
Со зрением всё норм. Давай так, если тебя во время прыжка толкают после чего мяч попадает в руку - это пендаль? Серьезно??
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Пашка Донофф
Со зрением всё норм. Давай так, если тебя во время прыжка толкают после чего мяч попадает в руку - это пендаль? Серьезно??
Чуть ниже я написал своё мнение, найти мой коммент совсем не трудно.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Плакса Джон ушел налево
Так все было очевидно вменяемым людям, ща отпишутся знатоки правил и Карпина тянут))
Не торопи их, дай им хотя бы возгорание потушить.
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