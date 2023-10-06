Судья Галимов верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова». Оба клуба обращались в ЭСК

ЭСК РФС рассмотрела спорные моменты матча «Ростов» – «Урал».

«Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова на матче 10-го тура Мир (2:2) Речь идет об эпизодах с назначением пенальти в ворота «Урала» на 31-й минуте матча, неназначением 11-метрового в ворота «Ростова» на 34-й минуте матча и удалением игрока «Урала» Андрея Егорычева на 78-й минуте матча.

«1. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» после просмотра монитора на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой («Урал») в единоборстве за верховой мяч с («Ростов») в собственной штрафной площади, после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и, несмотря на то, что защитник мог не видеть мяч, он рисковал быть наказанным, настолько отставляя свою руку в единоборстве с соперником за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра данного эпизода на мониторе, являющегося довольно сложным в плане его оценки.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Ростов» №9 Мохаммада Мохеби игрока атакующей команды «Урал» №2 в борьбе за позицию не являлась достаточным основанием для нарушения правил, ввиду отсутствия усилия в этой задержке, после которой игрок упал на газон неестественным образом, преувеличив последствия контакта с соперником. В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Урал» №5 Андрея Егорычева на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока соперника №9 , по мнению всех членов комиссии, имелись очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно: контроль мяча атакующим игроком, потенциальная возможность скорректировать направление движения атакующего игрока к воротам соперника и позиция партнеров защитника, которые не успевали бы вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила.

По мнению членов комиссии, игрок «Ростова» очевидно в следующей фазе атаки мог выходить один на один с вратарем соперника, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Урала» за лишение соперника явной возможности забить гол», – сказано в заявлении ЭСК.

«Ростов» также обратился в комиссию с просьбой оценить работу Галимова в эпизодах со взятием ворот « » на 17-й минуте матча и неназначением 11-метрового в ворота «Урала» на 23-й минуте матча.

«1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся ракурсы видеосъемки данного эпизода позволяют членам комиссии определить офсайдное положение Андрея Егорычева («Урал») по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды в момент передачи мяча.

Члены комиссии считают, что у ВАР не было убедительных доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, оснований для его вмешательства в данный эпизод было недостаточно.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный толчок руками со стороны игрока обороняющейся команды «Урал» №5 игрока атакующей команды «Ростов» №8 на выходе из штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся достаточным основанием для его наказуемости ввиду отсутствия интенсивности контакта, почувствовав который, нападающий неестественным образом упал на газон, преувеличив последствия этого контакта.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия достаточных оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – сказано в заявлении ЭС.

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