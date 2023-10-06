КХЛ. ЦСКА против СКА, «Металлург» примет «Салават», «Локомотив» в гостях у минского «Динамо»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Лада СКА Витязь Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Адмирал Хоккей

ЦСКА примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» – с «Салаватом», минское «Динамо» – с «Локомотивом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Лада
Дата проведения
6 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Сибирь – Автомобилист
Дата проведения
6 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Салават Юлаев
Дата проведения
6 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Витязь – Барыс
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – СКА
Дата проведения
6 октября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Локомотив
Дата проведения
6 октября, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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SALAVAT BROTHER
САЛАВАТ ЮЛАЕВ 💚 Нужно побеждать 2 раза подряд, вернуть долг!
+1
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
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Сергей
За коней! Против ски!
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k-kaprizov
За Салават! Пора брать реванш!
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leon74
Всем любителям хоккея приятного просмотра!
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