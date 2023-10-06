КХЛ. ЦСКА против СКА, «Металлург» примет «Салават», «Локомотив» в гостях у минского «Динамо»
ЦСКА примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» – с «Салаватом», минское «Динамо» – с «Локомотивом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 6 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.30, «Арена-Минск»
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