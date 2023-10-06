Златан о том, почему не женился за 20 лет отношений: «Я делал предложение: сказал, что она заслуживает выйти за меня. Она сказала нет. Второго шанса не будет»

Теги Златан Ибрагимович премьер-лига Англия серия А Италия светская хроника Пирс Морган Футбол

Златан Ибрагимович объяснил, почему не женился за 20 лет отношений.

– Я сделал своей спутнице предложение. Она сказала нет. Это было пару лет назад. Я сказал, что спустя 20 лет она заслуживает того, чтобы выйти замуж за меня.

Она ответила: «Нет, мне не нужно выходить за тебя замуж, чтобы быть с тобой». Она сильная, очень сильная.

– Сделаешь ли ты ей предложение еще раз?

– Нет. У нее был один шанс. Второго шанса у нее не будет. 

Но у нас двое сыновей, так что это даже важнее, чем быть женатыми, – сказал Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

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37 комментариев

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Леван Мкртчян
Наверное единственный медийный персонаж чья заносчивость не вызывает отторжения, лично для меня, а лишь улыбает.
Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
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iegord
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ты заслуживаешь выйти замуж за меня. (с) Молодец, что отказала.
Мне все-таки не верится, что Златан так общается и ведет себя в жизни. Сколько бы раз в медиа он не пытался всех убедить в серьезности таких слов, мне кажется это образ, который он поддерживает для повышения медийности
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ты заслуживаешь выйти замуж за меня. (с) Молодец, что отказала.
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Наталья Ларионова
Ответ rigobersong
А смысл этой росписи, разве что для нищеты льготы какие-то ипотечные получить, нормальные люди в гражданском браке прекрасно живут, самодостаточно:))
Гражданский брак - брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Кто не зарегистрирован в ЗАГСе, те просто сожители.
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Dizzod
если не ошибаюсь она страше Златана и в какой-то мере перевоспитала его.
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Михо
Ответ iegord
Мне все-таки не верится, что Златан так общается и ведет себя в жизни. Сколько бы раз в медиа он не пытался всех убедить в серьезности таких слов, мне кажется это образ, который он поддерживает для повышения медийности
Стогниенко как то рассказывал, что был на мероприятии, где присутствовал Златан, он всерьез считает себя Богом. И добавил- а минут через 40 начинаешь в это немного верить😃
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ rigobersong
А смысл этой росписи, разве что для нищеты льготы какие-то ипотечные получить, нормальные люди в гражданском браке прекрасно живут, самодостаточно:))
Юридическая незащищенность. Гражданские супруги не являются по отношению друг к другу близкими родственниками. Это значит, что у них (в общих случаях) нет прав не свидетельствовать друг против друга, посещать партнера в реанимации, получать пенсию по потере кормильца и т.д. Подумай! 😊
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Юридическая незащищенность. Гражданские супруги не являются по отношению друг к другу близкими родственниками. Это значит, что у них (в общих случаях) нет прав не свидетельствовать друг против друга, посещать партнера в реанимации, получать пенсию по потере кормильца и т.д. Подумай! 😊
Ему есть, чем думать?
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Under
для Швеции ничего удивительного, на самом деле
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Beloded2007
"Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт", - добавила спутница Златана.
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Семён Жуйло
Ответ athlete
у Бога не бывает жены.
Переспроси у Зевса.
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Mbest77
Ответ Dizzod
если не ошибаюсь она страше Златана и в какой-то мере перевоспитала его.
Вроде она специалист на пиар. Не исключаю, что она и создала этот образ для Златана
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Booligan
Ответ Леван Мкртчян
Наверное единственный медийный персонаж чья заносчивость не вызывает отторжения, лично для меня, а лишь улыбает. Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
ЧСВ в палате мер и весов измеряется в златанах. 1 златан - недосягаемая величина, она есть только у Златана
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Andrey0609
Ответ Наталья Ларионова
Гражданский брак - брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Кто не зарегистрирован в ЗАГСе, те просто сожители.
В Швеции несколько другая система регистрации отношений. В частности есть "самбу", можно сказать узаконенная форма сожительства.
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remmor
Ответ #SharkTeam
Наверное там дама побогаче его
возможно тебе сложно такое представить - но не всё деньгами определяется
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#SharkTeam
Наверное там дама побогаче его
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dizzod
если не ошибаюсь она страше Златана и в какой-то мере перевоспитала его.
Кажется старше на 12 лет
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Shikari
Ответ Леван Мкртчян
Наверное единственный медийный персонаж чья заносчивость не вызывает отторжения, лично для меня, а лишь улыбает. Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
а как же Александр Невский?
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Наталья Ларионова
Ответ Andrey0609
В Швеции несколько другая система регистрации отношений. В частности есть "самбу", можно сказать узаконенная форма сожительства.
Как у нас просто роспись)
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Наталья Ларионова
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Неа. Есть Гражданский брак и Официальный. Но сожители тоже пойдёт.))
Официальный, это и есть гражданский.
ЗАГС - Запись Актов Гражданского Состояния.
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Fuck Yu
Заслужила только через 20 лет?
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remmor
Ответ iegord
Мне все-таки не верится, что Златан так общается и ведет себя в жизни. Сколько бы раз в медиа он не пытался всех убедить в серьезности таких слов, мне кажется это образ, который он поддерживает для повышения медийности
просто не недо додумывать, возьми бритву Оккама и прими реальность
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Chernoy
Златан - Бог! Просто читая его интервью можно заряжаться самоуверенностью))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Леван Мкртчян
Отказала в штампе, а так-то живет с ним уже 20 лет. Златан конечно протеворичивый персонаж, но серьезно воспринимать его высказывания у меня никак не получается ( как бы он не настаивал на этом). Ибрагимович очень органичен в своём образе на протяжении всей карьеры , как по мне, и больше похож на Голливудскую звезду , чем на классического спортсмена
Ну может они так прикололись. Он прикололся, а она достойно ответила, с улыбкой на лице. Кто их знает.) но Златан порой перебарщивает, как то с поджопниками. Что на ум пришло.
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Vanich_fm
Ответ iegord
Мне все-таки не верится, что Златан так общается и ведет себя в жизни. Сколько бы раз в медиа он не пытался всех убедить в серьезности таких слов, мне кажется это образ, который он поддерживает для повышения медийности
тебе кажется
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