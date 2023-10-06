Златан о том, почему не женился за 20 лет отношений: «Я делал предложение: сказал, что она заслуживает выйти за меня. Она сказала нет. Второго шанса не будет»
Златан Ибрагимович объяснил, почему не женился за 20 лет отношений.
– Я сделал своей спутнице предложение. Она сказала нет. Это было пару лет назад. Я сказал, что спустя 20 лет она заслуживает того, чтобы выйти замуж за меня.
Она ответила: «Нет, мне не нужно выходить за тебя замуж, чтобы быть с тобой». Она сильная, очень сильная.
– Сделаешь ли ты ей предложение еще раз?
– Нет. У нее был один шанс. Второго шанса у нее не будет.
Но у нас двое сыновей, так что это даже важнее, чем быть женатыми, – сказал Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.
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Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
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