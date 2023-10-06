Златан о том, почему не женился за 20 лет отношений: «Я делал предложение: сказал, что она заслуживает выйти за меня. Она сказала нет. Второго шанса не будет»

Златан Ибрагимович объяснил, почему не женился за 20 лет отношений.

– Я сделал своей спутнице предложение. Она сказала нет. Это было пару лет назад. Я сказал, что спустя 20 лет она заслуживает того, чтобы выйти замуж за меня.

Она ответила: «Нет, мне не нужно выходить за тебя замуж, чтобы быть с тобой». Она сильная, очень сильная.

– Сделаешь ли ты ей предложение еще раз?

– Нет. У нее был один шанс. Второго шанса у нее не будет.

Но у нас двое сыновей, так что это даже важнее, чем быть женатыми, – сказал Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

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