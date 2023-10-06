Вендел, Клаудиньо, Дуглас – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt, Сафонов – 4-й, Чалов – 7-й. Футболистов «Спартака» нет в топ-10
Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ.
Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ
Полузащитник «Зенита» Вендел занял первое место в рейтинге Transfermarkt, бразильца оценили в 24 млн евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ:
1. Вендел («Зенит») – 24 млн евро
2. Клаудиньо («Зенит») – 20 млн
3. Дуглас Сантос («Зенит») – 18 млн
4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 16 млн
5. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн
6. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 15 млн
7. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн
8. Джон Кордоба («Краснодар») – 12 млн
9. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн
10. Роберт Ренан («Зенит») – 9 млн
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Он давно в Карабахе. И в ЛЕ два матча на ноль отстоял))