Вендел, Клаудиньо, Дуглас – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt, Сафонов – 4-й, Чалов – 7-й. Футболистов «Спартака» нет в топ-10

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Дуглас Сантос Джон Кордоба Вильмар Барриос Матвей Сафонов Клаудиньо Федор Чалов Иван Обляков Вендел Эдуард Сперцян деньги Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Роберт Ренан Футбол

Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ.

Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел занял первое место в рейтинге Transfermarkt, бразильца оценили в 24 млн евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ:

1. Вендел («Зенит») – 24 млн евро

2. Клаудиньо («Зенит») – 20 млн

3. Дуглас Сантос («Зенит») – 18 млн

4. Матвей СафоновКраснодар») – 16 млн

5. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн

6. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 15 млн

7. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн

8. Джон Кордоба («Краснодар») – 12 млн

9. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн

10. Роберт Ренан («Зенит») – 9 млн

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46 комментариев

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Клирик
Игроков Спартака нет среди футболистов. Прочиталось))
+48
-12
+36
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Ебздрогыч
Если к Промесу прибавить стоимость его товара - он самым дорогим в мире будет!
+26
-6
+20
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Клирик
Ответ stalkers111
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Вы про Лунёва?
Он давно в Карабахе. И в ЛЕ два матча на ноль отстоял))
+18
-3
+15
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Артем Русанов
За Чалова 12 много, за Облякова 10 тоже много
+21
-9
+12
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Женька Овомоела
Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ.
+11
-5
+6
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Adjusted
Ну и где эта ваша хвалёная краснодарская академия Галицкого? ©
+10
-4
+6
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Redmi Note9
Ответ Трусики Бочкаревой
Потому что перейти в спартак = губить карьеру , перешел - уже подешевел
Перешёл в зенит=сменил ориентацию
+7
-3
+4
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Сами Знаете-Кто
Ответ Артем Русанов
За Чалова 12 много, за Облякова 10 тоже много
нуу там за Сафонова 16 как бы
+4
-1
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Виктор
Ренан вроде бы вообще бесплатный пришёл.
Ну не бесплатный, а как часть сделки по Юри Алберто, который в Зенит отнюдь не бесплатно пришёл, а потом не захотел возвращаться.
+3
-1
+2
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Роман Олегов
Чалов и Кордоба стоят одинаково. эм..ну ок
+2
0
+2
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Пашка Донофф
Сафонов из русских по сути главный претендент переехать в топ-5.
+7
-5
+2
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ZarvuR2020
Вся первая троица стоит дороже, чем их покупали.
+7
-5
+2
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titov-and-trubach
Обляков, кстати, из россиян больше всего шансов имеет закрепиться в Европе. Не травмат, выносливый, хороший опыт на взрослом уровне в т.ч. и против топ-клубов поиграть успел.
+3
-1
+2
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Shuller18
Ответ stalkers111
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Так Сафонов выше уровнем, плюс моложе, современнее. Да и клуб надо выбирать более тщательно
+3
-2
+1
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Трусики Бочкаревой
Потому что перейти в спартак = губить карьеру , перешел - уже подешевел
+10
-9
+1
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Артём Амирджанян
Промес на 5 млн подешевел
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Древний спартач
Ответ Женька Овомоела
Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ.
И что теперь делать ? Какие вы всё-таки дети ... Как играют , такие и цены .
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Смари Муха
Ответ Женька Овомоела
Игроки «Спартака» не попали в топ-10 самых дорогих футболистов Мир РПЛ.
Ожидаемо
+1
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0
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Mechanix
Ответ GloryReal
А Краснодар молодец. Вот уже воспитанники сколько стоят. Если бы Зенит вместо покупки дорогих игроков вложил эти деньги в академию, то сейчас бы играли воспитанники в основе.
думаю, покупать легионеров конкретным индивидуумам существенно выгоднее, чем брать свою молодёжь... откаты и распилы никто не отменял
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KOTOV71
Ответ Лжетрофеич
дык вообще футбол Спартака не касается, а поди ж ты, по привычке, что ли пишут
Да вообще-то пофиг,но уж слишком навязчиво Спартак пиарят.
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HRYNDEL
Игроки Спартака зато в десятке рейтинга артистов цирка!!!
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vasyai
сходил на трансфермаркт, соболев - десятый!
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Mechanix
Ответ titov-and-trubach
Обляков, кстати, из россиян больше всего шансов имеет закрепиться в Европе. Не травмат, выносливый, хороший опыт на взрослом уровне в т.ч. и против топ-клубов поиграть успел.
да все бы давным давно закрепились в Европе, если бы финансовые аппетиты поумерили и шли играть не обязательно в топ-лиги
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Rudenzik
Ответ Роман Олегов
Чалов и Кордоба стоят одинаково. эм..ну ок
Из-за возраста, Кордобе вроде 30 уже
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Чемпион Людей
Ответ Роман Олегов
Чалов и Кордоба стоят одинаково. эм..ну ок
Чалов на 5 лет моложе, отдает и забивает примерно столько же
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