Повторная допинг-проба Погба на тестостерон оказалась положительной. Хавбеку «Юве» грозит бан на 2-4 года

Вторая допинг-проба Поля Погба тоже оказалась положительной.

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник « » 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Погба запросил встречную проверку допинг-пробы. Сегодня стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

В случае дисквалификации «Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба – он рассчитан до 2026 года с зарплатой 8 млн евро в год. В этом случае клуб сэкономит более 30 млн евро. «Ювентус» также может приостановить выплату зарплаты игроку, гарантируя ему минимальную зарплату (39 тысяч евро брутто).

Есть вероятность того, что будет достигнуто соглашение о признании Полем вины с последующим смягчением санкций (не более 50% от того, что запросит прокурор). То есть если, например, запрос будет 2 года (минимальный в таком случае), то дисквалификация может составить 12 месяцев.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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