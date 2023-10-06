Повторная допинг-проба Погба на тестостерон оказалась положительной. Хавбеку «Юве» грозит бан на 2-4 года

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия дисквалификации допинг Поль Погба Футбол

Вторая допинг-проба Поля Погба тоже оказалась положительной.

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник «Ювентуса» 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Погба запросил встречную проверку допинг-пробы. Сегодня стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

В случае дисквалификации «Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба – он рассчитан до 2026 года с зарплатой 8 млн евро в год. В этом случае клуб сэкономит более 30 млн евро. «Ювентус» также может приостановить выплату зарплаты игроку, гарантируя ему минимальную зарплату (39 тысяч евро брутто).

Есть вероятность того, что будет достигнуто соглашение о признании Полем вины с последующим смягчением санкций (не более 50% от того, что запросит прокурор). То есть если, например, запрос будет 2 года (минимальный в таком случае), то дисквалификация может составить 12 месяцев.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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103 комментария

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Отец Абду
4 года до этого не играл и еще 4 не будет... Поэтому никто и не заметит:)
+137
-6
+131
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Отец Абду
Посрать во время матча ❎
Просрать карьеру ✅
+75
-6
+69
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alexmixer9
Ответ Golden Valley
с этим можно даже закончить карьеру и идти в пенсию
Он уже пару лет как закончил)
+67
-2
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Блуждающий странник
Юве дождались помощи откуда не ждали
+58
-1
+57
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Golden Valley
с этим можно даже закончить карьеру и идти в пенсию
+41
-1
+40
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Fox Pyromaniac
Ответ sablyka
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А нахождение допинга сейчас как связано с событиями пятилетней давности?
+32
0
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2RIN
Ответ Garikus89
Ну тут явно клубные врачи постарались, иначе сложно объяснить, зачем ему допинг понадобился, если он год в футбол не играет)
Ему в Америке знакомый врач посоветовал лекарство, содержащее тестостерон, и этот осколок, не посоветовавшись с медицинским штабом Юве, закинулся, но в целом новость, конечно, положительная)
+24
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ZND
Это была так себе охота!
Спасибо за всё, легенда!
+17
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Garikus89
Ну тут явно клубные врачи постарались, иначе сложно объяснить, зачем ему допинг понадобился, если он год в футбол не играет)
+12
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+10
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Marcus-light
Неплохрй конец карьеры. Вот и посудился с шаманом
+9
0
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green mojave
Ответ Великий Алонсо
Он знаменитый и титулованный футболист, долларовый миллионер, "просрать карьеру".
Ну давай на чистоту:
Знаменитый он в первую очередь скандалами, странными переходами и причёсками.

Титулованный футболист, возможно. Но смотря с кем сравнивать, да и какой его вклад был в титулы? Полировкой скамеек?

И на последок, долларовый миллионер неравно успешный футболист. Сейчас каждый третий такой миллионер, и чего?
+11
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Пашка Донофф
Талант был безумный конечно. Но всё просрал
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Nikola Poppop31
Добро пожаловать в Спартак 🤝
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Dinarxxx
можно в РПЛ поиграть
+3
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Горец Юнайтед
Столько лет играл без пропусков и тут бац такое
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Nick Dovgo
Ответ Garikus89
Ну тут явно клубные врачи постарались, иначе сложно объяснить, зачем ему допинг понадобился, если он год в футбол не играет)
возможно, это не было согласовано с мед штабом и поэтому никак не контролировалось внутри клуба
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Очки Дани Алвеса
Помер Максим, да и ### с ним
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Ilya Petrov
Ответ green mojave
Ну давай на чистоту: Знаменитый он в первую очередь скандалами, странными переходами и причёсками. Титулованный футболист, возможно. Но смотря с кем сравнивать, да и какой его вклад был в титулы? Полировкой скамеек? И на последок, долларовый миллионер неравно успешный футболист. Сейчас каждый третий такой миллионер, и чего?
С первым я согласен, а вот на ЧМ он что скамейку грел? В финале забил например. Отменяет ли это первый факт, нет, но и перегибать не стоит
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Арслан Устарханов
Невелика потеря.
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morgenPOOH
И нафига ему допинг, если он по полю пешком ходил все время?
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DonaldBrashear 2.0
очень жаль, Погба образца ЧМ-18 года просто прекрасный футболист, один из лучших на своей позиции, жаль, что так все сложилось.
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tverd1
Ответ Великий Алонсо
Он знаменитый и титулованный футболист, долларовый миллионер, "просрать карьеру".
Тут вопрос, что потенциально он мог получить Золотой мяч. И играть на уровне близком к Зидану.
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Wizard Harry
Какого таланта футболист на пике и какой же непробиваемый дурак.
Как ржали над его постоянным волнением о прическах и шмотках, нежели о спортивных результатах, так и оказалось на деле…🤷🏼‍♂️
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Лёха Жданчик
кто-то еще помнит этого игрока?))
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M. Shinoda
Ответ Supreme Allah
Юве такой актив терять не будет , он мин 50 млн стоит потом продать лучше
Он даже в фифе 50 млн не стоит
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