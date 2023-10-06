Повторная допинг-проба Погба на тестостерон оказалась положительной. Хавбеку «Юве» грозит бан на 2-4 года
Вторая допинг-проба Поля Погба тоже оказалась положительной.
Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник «Ювентуса» 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.
Погба запросил встречную проверку допинг-пробы. Сегодня стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.
В случае дисквалификации «Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба – он рассчитан до 2026 года с зарплатой 8 млн евро в год. В этом случае клуб сэкономит более 30 млн евро. «Ювентус» также может приостановить выплату зарплаты игроку, гарантируя ему минимальную зарплату (39 тысяч евро брутто).
Есть вероятность того, что будет достигнуто соглашение о признании Полем вины с последующим смягчением санкций (не более 50% от того, что запросит прокурор). То есть если, например, запрос будет 2 года (минимальный в таком случае), то дисквалификация может составить 12 месяцев.
Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?
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Спасибо за всё, легенда!
Знаменитый он в первую очередь скандалами, странными переходами и причёсками.
Титулованный футболист, возможно. Но смотря с кем сравнивать, да и какой его вклад был в титулы? Полировкой скамеек?
И на последок, долларовый миллионер неравно успешный футболист. Сейчас каждый третий такой миллионер, и чего?
Как ржали над его постоянным волнением о прическах и шмотках, нежели о спортивных результатах, так и оказалось на деле…🤷🏼♂️