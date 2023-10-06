«Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе», где тот работал 5 лет (The Athletic)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига детский футбол Леганес Футбол

«Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе».

Как пишет The Athletic, помощника главного тренера «Реала» U17 Адриа Диаса уволят спустя несколько месяцев после приема на работу.

По данным анонимных источников, причина – в благодарственном письме Диаса «Барселоне», где тот работал на различных должностях в академии в период с 2015 по 2019 год.

В письме Диас выразил симпатию и благодарность каталонскому клубу. Известно, что «Барса» поддержала Адриа в трудный период, когда его мать болела раком.

Ожидается, что «Реал» выплатит Диасу всю зарплату. В июле он подписал однолетний контракт.

При этом один источник в академии «Реала» опроверг информацию об увольнении Диаса и заявил, что тренер сам попросил об уходе, чтобы перейти в академию «Леганеса».

Тем не менее другие источники The Athletic категорически опровергаю эту версию и утверждают, что переход Диаса в «Леганес» был организован «Мадридом» как формальный жест, чтобы смягчить удар от увольнения.

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58 комментариев

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boxellevogue
Если это правда это плохо.
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2vdhrvmmzf
Никаких комплексов перед Барсой, твердо и четко
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Arthas M
Ответ Анвар Масимов
Реал позориться как может. но сливочные , отбитые фаны все стерпят
Последний абзац для кого написали?
+27
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Scorpion
Ничего плохого не вижу в том что клуб поддержал его в тяжёлое время. Зачем увольнять из-за этого. Хреновый поступок.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ущербный комплекс неполноценности процветает в Мадриде.
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rigobersong
1.Винисиус обвинил в расизме целый испанский город, что является полной клеветой.
2. Метцельдер распространял детские фильмы.
3. Команда Реала была уличена с несовершеннолетними.

Список можно продолжать бесконечно, позор на позоре!:))
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Однажды в Космосе
реал это позор футбола!
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Tornado S
гнилое руководство реала
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Очевидное невероятное
рычажный реал не понимает благородство, духовную помощь
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No Comment
не по мужски поступило руководство реала с человеком с таким диагнозом! Действительно комплексы, трусость, мерзко!
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Zlatan Ibra
По данным анонимных источников
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
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прокисшие сливки))
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Gravdaar Iyaad
Если это все правда, то зачем тогда брали на работу бывшего штабиста Барселоны? интересные люди
человек что, не может быть благодарен своему предыдущему работодателю?
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Анвар Масимов
Реал позориться как может. но сливочные , отбитые фаны все стерпят
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Очевидное невероятное
Ответ Александер Мухаметшин
Хороший наброс для болел барсы) Если это правда и причина именно в этом то очень некрасиво. Но слабо в это верю.
да все наброс да??? и что реал рычажный, и что игроки Реала надпугались над подростком, и то что перес покупал судей, все это пишут каждый день поо реал. Но болельщикам Реала удобно вот так легко отморозится. А так реал руководство подонки если поступают так не по человечески
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vcaireac
📝 | Кортегана в своей заметке тоже отметил, что есть версия, согласно которой Диас попросил об уходе сам.

Хорхе Калабрес и несколько других журналистов тоже настаивают на том, что увольнения не было.
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Tima_Milan
Сферический сpеал в вакууме
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GuruFutbola
Мчк по менталитету клуб 8 испанской лиги, вечное нытье без повода от тренера, игроков, клубного тв, комплексы перед успешным старшим братом, желание переписать правила игры под себя, педофилы в академии, манипуляторы на тему расизма с целью получения преимущества, про игру без стиля и подкупы судей я молчу. «Меньше чем клуб» воистину лучшее описание реал мадрида
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SCHOKKKK
Какой позор 🤦🤦🤦
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Gravdaar Iyaad
Если это все правда, то зачем тогда брали на работу бывшего штабиста Барселоны? интересные люди человек что, не может быть благодарен своему предыдущему работодателю?
Перес вообще брал на работу Бартомеу чтобы тот развалил клуб изнутри. так что ничего удивительного
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Bazilic
Какие же у Мадрида комплексы….
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No Comment
Ответ RealJon
где другая источник? вы за что сунули двух разных источников в 1 новости? хотели больше гнил от глориков бчк?!
чо?)
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Ночной кошмар Логинова
Судя по комментам, некоторые хомяки верят, что Реал, который сейчас больше бизнес-империя, чем футбольный клуб, уволил человека только из-за письма благодарности Барселоне) Нелепо и смешно))
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FCB1991
Ох уж эти столичные комплексы. =)
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vzi
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ты как всегда первый в комментах в новости о Мадриде - никаких комплексов у тебя нет. )
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