«Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе», где тот работал 5 лет (The Athletic)

«Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе».

Как пишет The Athletic, помощника главного тренера « » U17 Адриа Диаса уволят спустя несколько месяцев после приема на работу.

По данным анонимных источников, причина – в благодарственном письме Диаса «Барселоне», где тот работал на различных должностях в академии в период с 2015 по 2019 год.

В письме Диас выразил симпатию и благодарность каталонскому клубу. Известно, что «Барса» поддержала Адриа в трудный период, когда его мать болела раком.

Ожидается, что «Реал» выплатит Диасу всю зарплату. В июле он подписал однолетний контракт.

При этом один источник в академии «Реала» опроверг информацию об увольнении Диаса и заявил, что тренер сам попросил об уходе, чтобы перейти в академию «Леганеса».

Тем не менее другие источники The Athletic категорически опровергаю эту версию и утверждают, что переход Диаса в «Леганес» был организован «Мадридом» как формальный жест, чтобы смягчить удар от увольнения.

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