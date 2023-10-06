«Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе», где тот работал 5 лет (The Athletic)
«Реал» решил уволить тренера команды U17 за благодарственное письмо «Барсе».
Как пишет The Athletic, помощника главного тренера «Реала» U17 Адриа Диаса уволят спустя несколько месяцев после приема на работу.
По данным анонимных источников, причина – в благодарственном письме Диаса «Барселоне», где тот работал на различных должностях в академии в период с 2015 по 2019 год.
В письме Диас выразил симпатию и благодарность каталонскому клубу. Известно, что «Барса» поддержала Адриа в трудный период, когда его мать болела раком.
Ожидается, что «Реал» выплатит Диасу всю зарплату. В июле он подписал однолетний контракт.
При этом один источник в академии «Реала» опроверг информацию об увольнении Диаса и заявил, что тренер сам попросил об уходе, чтобы перейти в академию «Леганеса».
Тем не менее другие источники The Athletic категорически опровергаю эту версию и утверждают, что переход Диаса в «Леганес» был организован «Мадридом» как формальный жест, чтобы смягчить удар от увольнения.
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2. Метцельдер распространял детские фильмы.
3. Команда Реала была уличена с несовершеннолетними.
Список можно продолжать бесконечно, позор на позоре!:))
человек что, не может быть благодарен своему предыдущему работодателю?
Хорхе Калабрес и несколько других журналистов тоже настаивают на том, что увольнения не было.