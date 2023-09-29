«Барсу» обвинили во взяточничестве, слушания по делу Валиевой в CAS отложены, Норвегия тоже бойкотирует матчи с Россией, Федун продает имущество в Москве, 2Drots вылетели из Кубка и другие новости

1. «Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Среди возможных наказаний – Сегунда и бан в еврокубках. Впрочем, для сине-гранатовых новость не стала сюрпризом, а Хави заявил, что никогда не ощущал поддержки со стороны судей. УЕФА действительно может отстранить «Барсу», но дождется решения суда.

2. Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS отложены до 9-10 ноября. В суде при этом заявили, что на текущий момент «невозможно сказать, когда будет объявлено решение». В USADA перенос слушаний назвали «манипуляциями со стороны русских». WADA в свою очередь продолжит «добиваться 4-летнего срока дисквалификации для Валиевой». Выступление Камилы на Гран-при России в Казани может быть перенесено из-за слушаний в CAS.

3. Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с командами России U17. Роман Широков в любом случае не представляет, как играть без гимна и флага, а Роман Терюшков заявил, что «никто давно не верит в миссию спортивного добра и мира под авторством ФИФА или УЕФА». Илья Геркус считает, что лучше играть в Азии, чем без атрибутики, а вот Дмитрий Свищев убежден, что УЕФА не прогнется под требования бойкотирующих команд.

4. Леонид Федун продает премиум-квартиру в центре Москвы за 150 млн рублей.

5. «Химки» выбили 2Drots из Кубка России, одержав в гостях победу – 2:0. Гаучо удалили в первом тайме, а Сычев к перерыву привез гол и отразил пенальти. Талалаев после матча признался, что ждал от своей команды больше голов, и прошелся по прозвищам «дротов».

6. «Рома» провалила начало сезона Серии А – поражение от «Дженоа» (1:4), одна победа и 16-е место после шести туров. Для Моуринью это худший старт в карьере. Все результаты итальянского чемпионата – здесь.

7. «Атлетико» не без труда обыграл в гостях «Осасуну» (2:0), команды доигрывали матч вдесятером – красные получили Мората и Авила. Остальные результаты Ла Лиги – тут.

8. В КХЛ «Торпедо» обыграло «Ак Барс» – это 9-я победа команды Ларионова в 11 матчах. «Спартак» победил «Северсталь», а Голдобин возглавил список снайперов лиги. ЦСКА забросил 7 шайб «Сочи», все результаты – здесь.

9. Алан Дзагоев нашел новый клуб – экс-хавбек ЦСКА будет играть в Греции за «Ламию».

10. НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» одолел «Детройт», Мирошниченко набрал 0+2 и был назван 2-й звездой. «Миннесота» справилась с «Колорадо», Капризов сделал дубль и стал 1-й звездой. Все результаты дня – здесь.

11. Мало бед свалилось на «Барсу», так еще и ФИФА отклонила претензию к «Зениту» насчет выплат за Малкома.

12. Александр Емельяненко поздравил брата Федора с днем рождения, а в качестве подарка преподнес свою трезвость.

13. Зинедин Зидан согласится возглавить «Марсель», если в клуб придут богатые саудовские инвесторы.

14. Интерес к «Формуле-1» снижается: охват в соцсетях упал на 64 процента за год, серия может потерять 50 процентов новой аудитории к 2024-му.

15. Немного светской хроники напоследок: Наир Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной, а Дмитрий Тарасов готовится стать отцом в пятый раз.

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