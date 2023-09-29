Мората и Авила удалены после борьбы за мяч у углового флага. Форвард «Атлетико» попал рукой в лицо хавбеку «Осасуны» Муньосу и упал вместе с ним, а Авила наступил Альваро на ногу

Альваро Мората удален в конце матча с «Осасуной» (2:0).

На 85-й минуте матча 7-го тура форвард « », прикрывая корпусом мяч у углового флага, оказался под давлением со стороны двух футболистов соперника. В ходе борьбы он рукой попал в лицо хавбеку и вместе с ним упал на газон.

После этого Морате на ногу наступил нападающий , пытавшийся добраться до мяча.

Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра принял решение удалить аргентинца, а также показать вторую желтую карточку. Примечательно, что первую он получил на 84-й минуте, плечом толкнув в грудь все того же Авилу.

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