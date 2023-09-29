Мората и Авила удалены после борьбы за мяч у углового флага. Форвард «Атлетико» попал рукой в лицо хавбеку «Осасуны» Муньосу и упал вместе с ним, а Авила наступил Альваро на ногу

Теги Осасуна Атлетико Ла Лига дисквалификации судьи Альваро Мората Хуан Мартинес Мунуэра Чими Авила Икер Муньос Футбол

Альваро Мората удален в конце матча с «Осасуной» (2:0).

На 85-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги форвард «Атлетико», прикрывая корпусом мяч у углового флага, оказался под давлением со стороны двух футболистов соперника. В ходе борьбы он рукой попал в лицо хавбеку Икеру Муньосу и вместе с ним упал на газон.

После этого Морате на ногу наступил нападающий Чими Авила, пытавшийся добраться до мяча.

Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра принял решение удалить аргентинца, а также показать Морате вторую желтую карточку. Примечательно, что первую он получил на 84-й минуте, плечом толкнув в грудь все того же Авилу.

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3 комментария

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Edwin_Hubble
Не смотрел матч, но даже по описанию видно, что что-то комичное
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Назар Игорь
Чисто игровой эпизод, намерения не было ни у того ни у другого, судья явно погорячился.
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