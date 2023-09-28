Талалаев о 2:0 с 2Drots: «Думал, будет больше, нужно больше работать. С такой игрой и отдачей у них не будет соперников в МФЛ»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Талалаев поделился впечатлениями после победы над 2Drots (2:0).

«Химки» Талалаева обыграли медиафутбольный клуб в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

– Больше всего знаете кто говорит? Тот, кто не играл в футбол. Или есть футболисты, которые мало играли, сидели в запасе, а потом начинают много говорить. Я им всем рекомендую поделать что-то, потренировать любительскую команду или команду Медиалиги

Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову, я это говорил до игры и сейчас лишний раз в этом убедился. Сейчас я прошу поддержать его. С такой отдачей, с такой игрой  у вас, наверное, соперников не будет.

– После первого гола вы на пальцах показали счет 1:0. Кому?

– Нас постоянно снимали, я сказал: «Подождите, игра сейчас все покажет. Игра началась, я показал 1:0. Хотел и 2:0 показать, но к этому времени все уже ушли. Честно, я думал, что будет больше. Нам нужно работать больше, – сказал главный тренер «Химок».

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Первый раз в жизни столько народу болело за химки на спортсе. И думаю в последний)
p.s шнякин вынь язык из жопы медиакоманд
+42
-6
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Александр Беляков
Первый раз в жизни столько народу болело за химки на спортсе. И думаю в последний) p.s шнякин вынь язык из жопы медиакоманд
Шнякин за бабло буков готов на кастинг к вудману
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Я придумал 5 новых имён-кликух для любой команды МедиаЛиги: Хроня, Шмоня, Пыся, Лыся, Пыся-Лыся. Можете ещё накидать вариантов, чтобы можно было создать новый клуб.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ Александр Беляков
Первый раз в жизни столько народу болело за химки на спортсе. И думаю в последний) p.s шнякин вынь язык из жопы медиакоманд
а это что какое то преступление болеть за 2дротов? ну я вот за них болел сегодня. потому что мне обе команды никуда не уперлись, а за андердога болеть интереснее.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Dmitry Orlov
Видать, рановато Талалаева хоронили.
А кто хоронил? Эксперты спортса? Они любого российского тренера хоронят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коряков
Ответ Дмитрий Авдеев
Почему люди отдают предпочтение команде, которая сосёт деньги из мос области и в которой по блату играют некоторые футболисты, вместо полностью самостоятельного клуба двух пацанов из двора с окраины Москвы, пусть и из медиалиги. В составе которой играют пацаны, со школой, но у которых не оказалось этого блата. Непонятно
На самом деле это глубокий философский конфликт тех, кто предпочитает реальность, и тех, кто верит в розовых пони и склонен к виртуализации реальности. Погонщики розовых пони ясно что за 2drots, любители суровой пустыни реальности такие все что эти все щеглы из медиалиги себе позволяют, поставьте на место этих щенков, никаких чудес и сказок с командой любителей, оказавшейся в премьер-лиге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ Александр Беляков
Комментарий удален модератором
кто рассказывает? если вы про комментаторов, то сорри, я практически без звука смотрел. комменты на матче дно, я их почти всегда отрубаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коряков
Ответ Даня Чебыкин
а это что какое то преступление болеть за 2дротов? ну я вот за них болел сегодня. потому что мне обе команды никуда не уперлись, а за андердога болеть интереснее.
Не преступление. Просто надоели понты и выпендрёж. А так поздравляем 2дротс с достойным поражением, срочно вайлд-карт этим господам
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
нужно больше садыговых!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Ответ Даня Чебыкин
а это что какое то преступление болеть за 2дротов? ну я вот за них болел сегодня. потому что мне обе команды никуда не уперлись, а за андердога болеть интереснее.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ Александр Коряков
Не преступление. Просто надоели понты и выпендрёж. А так поздравляем 2дротс с достойным поражением, срочно вайлд-карт этим господам
я не в теме про понты и выпендреж. я только футбол посмотреть зашел. мне понравилось. было забавно, по дворовому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Ответ Александр Беляков
Первый раз в жизни столько народу болело за химки на спортсе. И думаю в последний) p.s шнякин вынь язык из жопы медиакоманд
За ваше мнение о Шнякине респект и плюс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коряков
Ответ Даня Чебыкин
я не в теме про понты и выпендреж. я только футбол посмотреть зашел. мне понравилось. было забавно, по дворовому.
Знать о 2дротс и быть не в теме про понты и выпендрёж это странно, потому что больше всего они известны медиашумом, который вокруг себя производят. А футбол был так себе с обеих сторон, первый тайм скучноватый, во втором химки повозили соперников и запороли кучу атак и несколько моментов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ Александр Коряков
Знать о 2дротс и быть не в теме про понты и выпендрёж это странно, потому что больше всего они известны медиашумом, который вокруг себя производят. А футбол был так себе с обеих сторон, первый тайм скучноватый, во втором химки повозили соперников и запороли кучу атак и несколько моментов.
я просто знал что есть такая любительская команда и всё, даже не знал (кстати, до сих пор не знаю) откуда они. истаграммами и прочими тиктоками не интересуюсь=) для меня это была игра андердога и достаточно известной (вот про химки я знаю=)))) команды. для меня медиа шумиха вокруг химок известнее, чем вокруг 2дортса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коряков
Ответ Даня Чебыкин
я просто знал что есть такая любительская команда и всё, даже не знал (кстати, до сих пор не знаю) откуда они. истаграммами и прочими тиктоками не интересуюсь=) для меня это была игра андердога и достаточно известной (вот про химки я знаю=)))) команды. для меня медиа шумиха вокруг химок известнее, чем вокруг 2дортса.
Ну ok, нет вопросов, можем считать, что вы не типичный их болела)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ Дурачок
Я придумал 5 новых имён-кликух для любой команды МедиаЛиги: Хроня, Шмоня, Пыся, Лыся, Пыся-Лыся. Можете ещё накидать вариантов, чтобы можно было создать новый клуб.
а хоккейные можно? жама, федя, пупа, лупа и получающий за них зарплату вротя!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Ответ Дурачок
Я придумал 5 новых имён-кликух для любой команды МедиаЛиги: Хроня, Шмоня, Пыся, Лыся, Пыся-Лыся. Можете ещё накидать вариантов, чтобы можно было создать новый клуб.
А Пыня будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Semen6009
Ответ Дмитрий Авдеев
Почему люди отдают предпочтение команде, которая сосёт деньги из мос области и в которой по блату играют некоторые футболисты, вместо полностью самостоятельного клуба двух пацанов из двора с окраины Москвы, пусть и из медиалиги. В составе которой играют пацаны, со школой, но у которых не оказалось этого блата. Непонятно
Че ты несешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Авдеев
Почему люди отдают предпочтение команде, которая сосёт деньги из мос области и в которой по блату играют некоторые футболисты, вместо полностью самостоятельного клуба двух пацанов из двора с окраины Москвы, пусть и из медиалиги. В составе которой играют пацаны, со школой, но у которых не оказалось этого блата. Непонятно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий