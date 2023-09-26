Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Севилья» примет «Альмерию», «Реал» завтра сыграет с «Лас-Пальмасом»
«Барселона» сыграет с «Мальоркой» в гостях в 7-м туре Ла Лиги.
В среду «Реал» примет «Лас-Пальмас», «Жирона» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Валенсией».
В четверг тур завершится матчем «Осасуна» – «Атлетико».
7-й тур
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 27 сентября, 20.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 27 сентября, 20.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 27 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 28 сентября, 20.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 28 сентября, 20.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.30, «Эль-Садар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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