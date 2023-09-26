Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Севилья» примет «Альмерию», «Реал» завтра сыграет с «Лас-Пальмасом»

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«Барселона» сыграет с «Мальоркой» в гостях в 7-м туре Ла Лиги.

 В среду «Реал» примет «Лас-Пальмас», «Жирона» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Валенсией». 

В четверг тур завершится матчем «Осасуна» – «Атлетико». 

Чемпионат Испании

7-й тур

Севилья – Альмерия
Дата проведения
26 сентября, 20.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Барселона
Дата проведения
26 сентября, 22.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Хетафе
Дата проведения
27 сентября, 20.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Лас-Пальмас
Дата проведения
27 сентября, 20.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Жирона
Дата проведения
27 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Кадис – Райо Вальекано
Дата проведения
27 сентября, 22.30, «Рамон де Карранса»
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Валенсия – Реал Сосьедад
Дата проведения
27 сентября, 22.30, «Месталья»
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Сельта – Алавес
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Балаидос»
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Гранада – Бетис
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Атлетико
Дата проведения
28 сентября, 22.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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3 комментария

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Игорь Климов
Барселона победы и удачи!
+7
-2
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cektor
Барса идет в отрыв !
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-1
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Andrey Ashhabadskiy
Барселоне будет нелегко, но надо набирать очередные 3 очка,ну а реал который обвиняется в педофилии ,пусть Лас пальмит.
+5
-1
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