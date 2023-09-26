Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Севилья» примет «Альмерию», «Реал» завтра сыграет с «Лас-Пальмасом»

«Барселона» сыграет с «Мальоркой» в гостях в 7-м туре Ла Лиги.

В среду «Реал» примет « », « » проведет гостевой матч с « », « » Арсена Захаряна – с «Валенсией».

В четверг тур завершится матчем «Осасуна» – « ».

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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