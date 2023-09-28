Депутат Терюшков о допуске команд U17: «Отказ от символов России защищают агенты спецслужб Украины, США, Великобритании и жертвы обработки»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков скептически высказался о допуске российских команд U17.

На этой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

«Никто давно не верит в миссию спортивного добра и мира под авторством ФИФА или УЕФА.

Редкие фанаты, постулирующие смехотворные тезисы в защиту западных санкций против России, оправдывающие отказ от наших национальных символов, делятся на два понятных блока. Первые – непосредственно агенты спецслужб Украины, США и Великобритании, имеющие задачу гнуть линию коллективного Запада всеми доступными способами.

Вторые – жертвы успешных психолингвистических обработок общественного мнения, уверовавшие в религию глобализма, где участие в Олимпиаде должно достигаться любой ценой. Но лучше всего – через отказ от Родины, то есть предательство», – сказал депутат Госдумы.

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57 комментариев

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Aleksey Yashin
А какой ты сегодня?
1. Агент спецслужб Украины, США и Великобритании и гнешь линию коллективного Запада
2. Жертва успешных психолингвистических обработок общественного мнения
+116
-4
+112
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Bartez1986
и тебя вылечат (с)
+67
-2
+65
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Антиглор17
"Никто давно не верит" депутатам, вот так должен его выс*р начинаться.
Адекватный люди давно понимают, что они бесполезные иждивенцы.
+37
-1
+36
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Ебздрогыч
Тут недавно депутат Хамзаев, такой же альтернативно одаренный, предложил депутатов на наркотики проверять. Уверен, что Терюшков первым эту инициативу не одобрит
+29
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+23
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Александр Жердин
У меня складывается впечатление, что вся работа такого депутата Терюшкова заключается именно в раздавании интервью. Он хоть что-то ещё делает? Не хило пристроился, за такую то зряплату!
+23
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+22
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Filipp Gorski
Ответ Bartez1986
и тебя вылечат (с)
Такие не лечатся
+21
0
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ЛыСъ
Терюшков тоже агент, рекламный, живая реклама фирмы Durex.
+15
0
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K Investor
Ответ Aleksey Yashin
А какой ты сегодня? 1. Агент спецслужб Украины, США и Великобритании и гнешь линию коллективного Запада 2. Жертва успешных психолингвистических обработок общественного мнения
я депутат свищёв
+16
-1
+15
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sintenced
Ответ K Investor
я депутат свищёв
Соболезную
+15
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Shos
Тезис «предательство Родины» на текущий период времени из уст представителей органов власти звучит довольно часто. А вот интересно, существуют ли ситуации, когда Родина, власть, страна (по отдельности, не смешиваю эти понятия) предали народ или отдельного человека/группу людей…
А то получается, что требования всегда только в одну сторону
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shtrek
Первые – непосредственно агенты спецслужб Украины, США и Великобритании, имеющие задачу гнуть линию коллективного Запада всеми доступными способами.

Мне очень хочется увидеть смену власти . Увидеть хотя бы для того , чтобы воочию наблюдать за пируэтами терюшковых получающих пинок под зад и пытающихся переобуться в воздухе .
+14
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+12
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syak7
Депутат это не профессия, это диагноз.
+9
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Guardsman
Это Острая экспансивная паранойя.
+9
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Lev140588
"Коллективный запад" в лице УЕФА против коллективного Путина в лице Терюшкова...
+7
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MatrosBabay
Ответ Александр Жердин
У меня складывается впечатление, что вся работа такого депутата Терюшкова заключается именно в раздавании интервью. Он хоть что-то ещё делает? Не хило пристроился, за такую то зряплату!
Ещё на теннисисток стучит периодически) очень "полезный" чел, чтобы мы без него делали
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a2wai
Предатель Терюшков рассуждает о предательстве, 2023, текст, РБ Спорт.

Возвращаясь к вышесказанному можно сказать, что в ГД явно сидят не самые адекватные и умные люди, если позволяют себе такие высказывания.
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Костя Кот
свищев и есть жертва обработки + бонусом лизоблюд-лецимер
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Сергей
А если Вова скажет ехать?
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Koulmann
Всегда удивлялся компетенциям и численности "западных спецслужб". Столько всего успевают и так эффективно работают.
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Valeriy Komarow
Боже, кто их выбирает и за них голосует? Ощущение что все самое мерзкое и нелицеприятное собрали в думе, вместо порядочных и болеющих за свой народ и страну людей.
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catcher69
вот оно что жертвы психолингвистов аднака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bellyashe
агенты спецслужб на месте?
+3
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Hitgoe Himgob
Какой обработки? Обработки Заболотного? Мы тут всей страной жертвы тогда
+2
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S1rAlex
Ответ Isshin88
Боюсь, ему уже ничего не поможет. Только полная изоляция.
поверь, такие переобуются быстрее всех и будут ровно на другую мельницу воду лить, как только подует ветер перемен))
+2
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Влад Кокорин
Скажите пожайлуста может еще возможно вылечить этого дебила, ну ведь серьезно он под чем то что ли…..
+4
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