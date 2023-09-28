Хави о деле Негрейры: «У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». На следующей неделе будет еще одна новость о деле, потом еще одна»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави заявил, что судьи не помогают «Барселоне».

Об этом тренер каталонцев сообщил на фоне новой информации по «делу Негрейры».

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда.

Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно ежедневной работы с командой», – сказал Хави.

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66 комментариев

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Александр Колосов
Не совсем по теме, но Хави отыграл полный матч против Челси в том самом 2009м и тогда тоже его вполне устроило судейство Эвребе.
+91
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+72
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Александр Колосов
Ну если у Хави не было ощущения, что судьи помогают Барсе, тогда все норм.
+71
-9
+62
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Александр Колосов
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Ваш ответ по типу "сам дурак". При чем здесь МЮ и Уэбб, если пост про Барсу и Хави? 🤷‍♂️
+40
-7
+33
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VuNePonimaete
Ответ Александр Колосов
Ваш ответ по типу "сам дурак". При чем здесь МЮ и Уэбб, если пост про Барсу и Хави? 🤷‍♂️
Это каталонцы, забей. Им лишь бы было на кого стрелки метнуть. Они после всех этих муток с Негрейрой не стесняются Реал во всех судейских грехах обвинять
+18
-4
+14
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Нефанатик
Барсе так часто помогали, что их игроки действительно могли к этому привыкнуть и воспринимать это как закономерность.
+17
-3
+14
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Иван Пименов
Есть такая поговорка: "на воре и шапка горит". Вспоминаются именно со стороны Каталонии регулярные визги, якобы кому-то там другому подсуживают.
+18
-6
+12
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Старик Стариканов
Знаменитое каталонского трио Негрейра - Айтекин - Эвребе
+14
-4
+10
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Растиньяк
Лицемер какой) Я думаю, они тогда 9 из 10 матчей играли в большинстве
+13
-6
+7
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red hikkikomori
Ответ Александр Колосов
Ну если у Хави не было ощущения, что судьи помогают Барсе, тогда все норм.
Судья по делу : так и запишем)
+11
-4
+7
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Roman Araslanov
Эвребё и Айтекин соврать не дадут
+10
-4
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VuNePonimaete
Ответ Экспертное мнение
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🤣🤣🤣
+7
-2
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Полуэктов Пётр
В этом деле постоянно наблюдаю подмену понятий.
Барса обвиняется не в том, что им судьи подсуживали, как любят маскировать защитники. Давать деньги чиновнику - НЕЗАКОННО, это коррупция. Даже если он за эти деньги ничего не сделал. Это уже нарушение закона как дающей стороной, так и чиновником.
Поэтому выяснения того, как судили в матчах Барсы не имеет никакого смысла, это пустая трата времени и энергии. Наличие или отсутствие преступления не зависит от судейства в матчах Барселоны, оно зависит от факта передачи денежных средств должностному лицу.
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VuNePonimaete
Суд: после таких аргументов мы срочно отзываем дело и приносим извинения за моральный ущерб
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Франческо Тортик
Когда судьи помогают раз за разом на протяжении долгих лет, то складывается ощущение, будто никто и не помогает. Это нормально.
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
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Пишешь ты, а стыдно мне. Тем более с таким никнеймом это просто двойной🤦‍♂️🤦‍♂️
Судя по всему, ты не смотрел тот матч в прямом эфире в силу тех или иных причин
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VuNePonimaete
Ответ JENNINGS
Пишешь ты, а стыдно мне. Тем более с таким никнеймом это просто двойной🤦‍♂️🤦‍♂️ Судя по всему, ты не смотрел тот матч в прямом эфире в силу тех или иных причин
этот персонаж брат ригоберки и гуру гандбола
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Иван Лапин
Судейский рычаг работал отлично. А кто-то потом ещё говорит, что Пеп великий тренер. Где бы он сейчас был без судеек
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nurikkkk
Ответ Нефанатик
Барсе так часто помогали, что их игроки действительно могли к этому привыкнуть и воспринимать это как закономерность.
Ну дак не только игроки, фанаты Барсы на данный момент сильно удивляются, когда судейские решения расходятся с их мнением.
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Real_v_dushe
Хави и компашка, например, водили хороводы вокруг судей по настоянию Негрейры и он будет рассказывать про свои какие-то ощущения?
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distress of ignorance
Ну ты привык просто
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Иван Баланар
Барса и Ювентус объективно два самых мутных и коррумпированных клуба в истории Евро футбола.
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Иван Баланар
Смешно вспоминать, как физрук и другие игроки барсы как гиены набрасывались на судью в каждом моменте, чтобы объяснить ему, что он неправ, а в голове была мысль: "чувак, мы же тебе проплатили, ты чего?" 🤣🤣
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Единственный клуб ставивший автобус в большинстве на своем поле в полуфинале ЛЧ - вот кто действительно не заслуживал финала. Футбол победил, вот что важно. И всё несмотря не беспредельное левое удаление)) Мы точно знаем факт удаления, но мы не знаем забили бы автобусники так называемые фантомные пенки, могли и промазать все пенки, кто знает? Все можно ждать от такого уникального автобуса 11 против 10.
Какой автобус? Один-единственный удар в створ на 90 мин!
Ну это в твоём мирке не заслуживал финала, для всех адекватных - именно «Челси» должен был проходить по игре.
Я не помню ни одного такого матча, в котором судья не поставил 5 пенальти в ворота одной команды
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
В любом случае, давайте поблагодарим Иньесту за то что он есть и спас тогда футбол от нелепого автобуса, который стал единственным клубом в истории, прижавшаяся в большинстве на своем поле в полуфинале ЛЧ. Если бы Челси не прятался в тот автобус, Ини не сотворил бы тот шедевр.
Единственный справедливый исход того противостояния - повторение московского финала, чего УЕФА конечно же не допустил)
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Профессор из Кобхэма
Ответ Экспертное мнение
Единственный клуб ставивший автобус в большинстве на своем поле в полуфинале ЛЧ - вот кто действительно не заслуживал финала. Футбол победил, вот что важно. И всё несмотря не беспредельное левое удаление)) Мы точно знаем факт удаления, но мы не знаем забили бы автобусники так называемые фантомные пенки, могли и промазать все пенки, кто знает? Все можно ждать от такого уникального автобуса 11 против 10.
Челси лучше был в двух матчах. Барса ничего толком создать не могла.
Автобуса не было. У Барсы за весь матч 1 удар в створ - гол Иньесты.

Пенальти за игру рукой Пике точно был. Так же можно было ставить точку за фол на Дрогба.

Я конечно видел судейские ошибки и поболее, но на Эвребе накинулись именно потому, что Челси в целом лучше был, почти идеальный перфоманс.
И победу таки украли.
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