Хави о деле Негрейры: «У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». На следующей неделе будет еще одна новость о деле, потом еще одна»
Хави заявил, что судьи не помогают «Барселоне».
Об этом тренер каталонцев сообщил на фоне новой информации по «делу Негрейры».
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.
«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда.
Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно ежедневной работы с командой», – сказал Хави.
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Барса обвиняется не в том, что им судьи подсуживали, как любят маскировать защитники. Давать деньги чиновнику - НЕЗАКОННО, это коррупция. Даже если он за эти деньги ничего не сделал. Это уже нарушение закона как дающей стороной, так и чиновником.
Поэтому выяснения того, как судили в матчах Барсы не имеет никакого смысла, это пустая трата времени и энергии. Наличие или отсутствие преступления не зависит от судейства в матчах Барселоны, оно зависит от факта передачи денежных средств должностному лицу.
Судя по всему, ты не смотрел тот матч в прямом эфире в силу тех или иных причин
Ну это в твоём мирке не заслуживал финала, для всех адекватных - именно «Челси» должен был проходить по игре.
Я не помню ни одного такого матча, в котором судья не поставил 5 пенальти в ворота одной команды
Автобуса не было. У Барсы за весь матч 1 удар в створ - гол Иньесты.
Пенальти за игру рукой Пике точно был. Так же можно было ставить точку за фол на Дрогба.
Я конечно видел судейские ошибки и поболее, но на Эвребе накинулись именно потому, что Челси в целом лучше был, почти идеальный перфоманс.
И победу таки украли.