Хави о деле Негрейры: «У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». На следующей неделе будет еще одна новость о деле, потом еще одна»

Хави заявил, что судьи не помогают «Барселоне».

Об этом тренер каталонцев сообщил на фоне новой информации по «делу Негрейры».

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын и бывшие президенты «Барселоны» и .

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда.

Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно ежедневной работы с командой», – сказал .

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