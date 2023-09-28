«Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже предъявил обвинения

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Сандро Росель Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Суд считает «Барсу» виновной во взяточничестве по делу Негрейры.

По информации El Debate и других испанских СМИ, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Судья опираетя на схожие прецеденты из практики Верховного суда.

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36 комментариев

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Ебздрогыч
Не думай о Сегунде свысока, настанет время - сам поймешь, наверное...
+36
-8
+28
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JENNINGS
Сегунда близко, крепитесь)
+17
-6
+11
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alexey_korytov
Ответ Zemanuha
Лишить всех титулов с 2001 года.
Жаль, что тебя мозгов уже лишили)
+14
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Угараю_с_вас
И они про Переса еще что-то говорят ))
+12
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Игорь Новиков
Кристально чистый клуб)
+13
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Денис Ширинов
8 рычаг
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ОттоДракула
Ну что, ждем возвращения дерби с Эспаньолом.
+8
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Zed_patriot
Ответ Лимит Лимитович
ну приговор ок, а санкции то какие к клубу, если вообще таковые имеются?
фанаты верблюда хотели бы отмены всех титулов Барсы
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Alex Serpen
«ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей»

Это изначально было понятно любому адекватному человеку.
Очевидно, что аргументы 12-летних фанатов бчк не имели ничего близкого к реальности.
+6
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Funny lepka
Ответ Захар Филимонов
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Переходить на оскорбления родственников так по-детски)
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ZA.RMA
Ответ Захар Филимонов
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У вас с головой всё ОК вообще?

Вы для чего мать сюда приплетаете?
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fbd
Можно где-нибудь проголосовать, чтоб Бертомеу запихнули в самую жесткую тюрьму без права выхода по УДО?
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Совесть 7Хага
Ответ Funny lepka
Переходить на оскорбления родственников так по-детски)
Не по-детски зато писать сотни комментариев про "Кринжа"
И только про него
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Не думай о Сегунде свысока, настанет время - сам поймешь, наверное...
Жирона - Чемпион !
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Ophiomorph
Ответ ОттоДракула
Ну что, ждем возвращения дерби с Эспаньолом.
Если Эспаньол не идёт к Барселоне, то Барселона идёт к Эспаньолу.
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PALYCH_59
отличная новость
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Cristiano Ronaldo
По стопам Юве...
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Funny lepka
У фанатов Барсы на это уже иммунитет выработался
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Funny lepka
Ответ Совесть 7Хага
Не по-детски зато писать сотни комментариев про "Кринжа" И только про него
Я таким не промышляю
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Совесть 7Хага
Ответ ZA.RMA
У вас с головой всё ОК вообще? Вы для чего мать сюда приплетаете?
Видимо она не воспитала
Все верно
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Совесть 7Хага
Ответ Funny lepka
Я таким не промышляю
А я и не про тебя, а про того, кого ты решил защитить
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ОттоДракула
Ответ OldRedWhite
Жирона - Чемпион !
Это козни Жироны. Избавляются от конкурентов.
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Zemanuha
Лишить всех титулов с 2001 года.
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Zemanuha
Ответ alexey_korytov
Жаль, что тебя мозгов уже лишили)
По комменту походу их у тебя нет.
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