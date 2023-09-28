«Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже предъявил обвинения
Суд считает «Барсу» виновной во взяточничестве по делу Негрейры.
По информации El Debate и других испанских СМИ, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.
Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.
Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Судья опираетя на схожие прецеденты из практики Верховного суда.
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Очевидно, что аргументы 12-летних фанатов бчк не имели ничего близкого к реальности.
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