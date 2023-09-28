Глава USADA о переносе слушаний по делу Валиевой: «Это попахивает манипуляциями со стороны русских»

Глава антидопингового агентства США отреагировал на перенос слушаний по делу Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.

«Конечно, мы все за полную и надлежащую правовую процедуру, но это попахивает манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не будет продолжаться», – заявил Трэвис Тайгерт.