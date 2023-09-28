Глава USADA о переносе слушаний по делу Валиевой: «Это попахивает манипуляциями со стороны русских»

Теги сборная России допинг USADA CAS женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава антидопингового агентства США отреагировал на перенос слушаний по делу Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября. 

«Конечно, мы все за полную и надлежащую правовую процедуру, но это попахивает манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не будет продолжаться», – заявил Трэвис Тайгерт. 

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18 комментариев

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Беглый*
От всего американского уже давно не то что попахивает, а ужасно смердит. Враньём, лицемерием, двойными стандартами
+17
-3
+14
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polinarmax
аххахах они это на полном серьёзе что ли? 😂 опять русские во всём виноваты, ну как так то))
+15
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King_bez_ice
Чисто ради реакции американцев хочу победу Валиевой
+16
-4
+12
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Lapo Elkann
Тайгер в курсе что русские ждут свои золотые медали , а американцы всего лишь серебряные ?
Кто больше ждет , понятно.
+13
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Беглый*
Ответ David Rigert
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А что ж ты на российском сайте, да ещё и на русском языке пишешь, бестолковый?
+9
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Тайга86
Не, ну понятно что хотелось бы прям на ОИ проводить Ками на 4 года без суда и следствия под громкие аплодисменты американской команды с золотыми медалями на груди) Но так не бывает, увы им. Придется потерпеть еще чуток, думаю должны с собой справиться.
+5
0
+5
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ДИОНИС
Вообще-то, всё это попахивает манипуляциями со стороны ВАДА и ИСУ!
+4
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Любитель_ФК
Так что это русские перенесли или все-таки суд?
+4
-1
+3
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андрэ
попахивает, как мочей Байдена в моем подъезде
+4
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Зулфира Мухаметшина
Пусть перенесут на 11-12 ноября.
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Алеся Ткаченко
Обещанного 3 года ждут
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Yamaha555
Интересно какие аргументы на этот раз. Русские дали выпить судьям черной смолы и захватили их разум?
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Александр
вполне возможно... ещё вчера спорили по поводу перегруженного этапа в Казани, а тут "на те"... прям аккурат под этап дело перенесли... совпадение или троллинг???...
а так, достали уже с этими затягиваниями...
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<vella>
Ответ Тайга86
Не, ну понятно что хотелось бы прям на ОИ проводить Ками на 4 года без суда и следствия под громкие аплодисменты американской команды с золотыми медалями на груди) Но так не бывает, увы им. Придется потерпеть еще чуток, думаю должны с собой справиться.
))
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Gaga Gaga
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он про хакеров наверно
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David Rigert
Ответ Беглый*
От всего американского уже давно не то что попахивает, а ужасно смердит. Враньём, лицемерием, двойными стандартами
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Gaga Gaga
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ polinarmax
аххахах они это на полном серьёзе что ли? 😂 опять русские во всём виноваты, ну как так то))
он про хакеров
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