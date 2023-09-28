КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Сочи»
«Ак Барс» сыграет в гостях с «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спартак» встретится на выезде с «Северсталью», ЦСКА примет «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 28 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вперёд, «Торпедо»! Лютые с вами!💪🦌