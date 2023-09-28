КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Сочи»

«Ак Барс» сыграет в гостях с «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » встретится на выезде с «Северсталью», примет « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ