КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Сочи»

Теги Ак Барс ЦСКА Северсталь Лада Витязь Спартак Торпедо результаты матчей КХЛ Барыс Адмирал Сочи Хоккей

«Ак Барс» сыграет в гостях с «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» встретится на выезде с «Северсталью», ЦСКА примет «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Адмирал
Дата проведения
28 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Лада
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Ак Барс
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Спартак
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Сочи
Дата проведения
28 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

10 комментариев

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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо начинает домашнюю серию матчем с Ак Барсом. Нас ожидает отличная игра! Матч в Казани был очень хорош, да мы поиграли, но характер показали… Сегодня в Нагорном аншлаг! Играйте в свое удовольствие, получайте кайф , а трибуны вас поддержат! Верим в команду! Всем здоровья!
+6
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+6
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Machine Head
Торпедо : Акбарс - вот это будет рубка. Противостояние двух легенд на тренерском мостике. ЦСКА сегодня наконец почувствует вкус победы. Вкусного хоккея всем болельщикам!
+2
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+2
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Dottore
За Барыс!
+1
0
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Dundee
Торпедо вперёд. Дома и стены помогают 👊🔥
+1
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JENNINGS
Зима в сердце, на душе вьюга!
Вперёд, «Торпедо»! Лютые с вами!💪🦌
+1
0
+1
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Ми Ша
Две легенды: Билялетдинов и Ларионов
0
0
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Раменки за Динамо
Витязь сегодня установит новый рекорд посещаемости.
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R/Kir
Ответ Матроскин52
Доброго утра! Торпедо начинает домашнюю серию матчем с Ак Барсом. Нас ожидает отличная игра! Матч в Казани был очень хорош, да мы поиграли, но характер показали… Сегодня в Нагорном аншлаг! Играйте в свое удовольствие, получайте кайф , а трибуны вас поддержат! Верим в команду! Всем здоровья!
Игра будет огненной, однозначно!!
0
0
0
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