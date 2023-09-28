Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб купят саудовцы. Тренеру готовы выделить 300 млн евро на трансферы (France Bleu)
Зинедин Зидан готов стать главным тренером «Марселя» при одном условии.
Как сообщает France Bleu, несколько недель назад 51-летний специалист договорился с представителями Саудовской Аравии о том, что если они купят французскую команду, то он ее возглавит.
Утверждается, что ближневосточные капиталовладельцы хотят превратить «Марсель» во «французский «Ньюкасл», и Зидану нравится амбициозность проекта, а также то, что ему выделят на трансферы 300 млн евро.
При этом пока Фрэнк Маккорт заявляет, что не планирует продавать клуб, купленный 7 лет назад за 45 млн евро.
Отмечается, что в Зидане также могут быть заинтересованы «Реал» и «Ювентус».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
80 комментариев