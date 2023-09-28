Зинедин Зидан готов стать главным тренером «Марселя» при одном условии.

Как сообщает France Bleu, несколько недель назад 51-летний специалист договорился с представителями Саудовской Аравии о том, что если они купят французскую команду, то он ее возглавит.

Утверждается, что ближневосточные капиталовладельцы хотят превратить « » во «французский «Ньюкасл», и Зидану нравится амбициозность проекта, а также то, что ему выделят на трансферы 300 млн евро.

При этом пока Фрэнк Маккорт заявляет, что не планирует продавать клуб, купленный 7 лет назад за 45 млн евро.

Отмечается, что в также могут быть заинтересованы « » и « ».

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