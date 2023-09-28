Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб купят саудовцы. Тренеру готовы выделить 300 млн евро на трансферы (France Bleu)

Теги Марсель Ювентус Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Зинедин Зидан готов стать главным тренером «Марселя» при одном условии.

Как сообщает France Bleu, несколько недель назад 51-летний специалист договорился с представителями Саудовской Аравии о том, что если они купят французскую команду, то он ее возглавит.

Утверждается, что ближневосточные капиталовладельцы хотят превратить «Марсель» во «французский «Ньюкасл», и Зидану нравится амбициозность проекта, а также то, что ему выделят на трансферы 300 млн евро.

При этом пока Фрэнк Маккорт заявляет, что не планирует продавать клуб, купленный 7 лет назад за 45 млн евро.

Отмечается, что в Зидане также могут быть заинтересованы «Реал» и «Ювентус».

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80 комментариев

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TravenS
Ответ Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
Если иметь качественных менеджеров, то с десяток спокойно можно найти
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Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
+58
-12
+46
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Super Bock
Оказывается каких-то 7 лет назад, можно было купить серьезный европейский клуб по цене пол-Мудрика)
+44
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Anton Kortenko
Ответ Доминатор Тим
С детства за Марсель
ну я за них в ФИФУ 09 гонял. так что имею право.
+24
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N. Vidich
Ответ Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
Зависит насколько с умом тратится. Вон Ньюкасл команду какую сделали без таких покупок. Или Брайтон. Есть и другие пути.
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Edwin_Hubble
Ответ Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
Ты очень оптимистичен. На 300 лям сейчас в футболе норм не отоваришься
+16
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Доминатор Тим
С детства за Марсель
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Leon Betov
Зидан знает как забрать чемпионат у Энрике
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Кефтеме
Ответ Leon Betov
Зидан знает как забрать чемпионат у Энрике
Энрике тоже знает как не подпустить Зидана к чемпионству)
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Егор Антипов
Ответ Доминатор Тим
С детства за Марсель
А у кого-то даже футболка Сычёва есть.
+5
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DanMus
Было б прикольно, если Зидан возглавит Марсель а саудиты помимо 300 мультов разрешат любого игрока из саудовского чемпионата забрать))
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ra1n
Вот кто настоящий лысый шарлатан мирового футбола.
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Kantemir Kxntemir
Ну трёх Мудриков будет маловато, чтобы с ПСЖ конкурировать.
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mr kovalsky
Ответ Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
Могу ошибиться, но Ньюкасл за полтора сезона столько не тратил
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Chyngyz Orozaliev
ну Зидан так и отказал ПСЖ, из-за уважения к Марселю, стать тренером Марселя с возможностью равным ПСЖ, найс битва буит
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Michael Boldyrev
А Зидан - молодец: "Лучше уж вы к нам!")
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Hi Hi
Ответ Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
Жота за 50 лямов с ливера, Рамсдейл за 40 лямов, Тюрам младший за 40, Аканжи за 20, Брайм Диас за 20, Рафинья за 70, Кудус за 40. И все, укомплектованы буквально все линии. С таким составом можно уже и за чемпионство побороться, а дальше подкинут еше денег и уже за ЛЧ пойдут
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TravenS
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
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У Гвардиолы молодняк из собственной академии прекрасно играет, да и прочих он тоже раскрывает на пару уровней выше классом.
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Phantom of Opera
Ответ Пароль Логинов
за 300 ляма по моему можно купить максимум 4 норм игрока
Это в АПЛ. Во Франции можно человек 15 взять на эти деньги. А потом четверых продать в АПЛ - как раз за 300 лямов
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Иван Лапин
Лига 1 тогда действительно начнёт разгоняться.
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Anton Kortenko
Роналду привстал на этой новости.
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Supreme Allah
Если его купят саудовцы там и Гвардиола согласится 🤷‍♂️
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abdulkaderkeita
Ответ Edwin_Hubble
Ты очень оптимистичен. На 300 лям сейчас в футболе норм не отоваришься
В АПЛ на эти деньги, действительно, лишь пару полен переоцененых можно взять. В других чемпионатах рынок всё же не так перегрет и во Франции можно солидно укрепиться. Естественно, речь не супер-звездах, но несколько очень качественных игроков взять вполне можно.
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Александр Романов
Ответ Super Bock
Оказывается каких-то 7 лет назад, можно было купить серьезный европейский клуб по цене пол-Мудрика)
Теперь расчёт в мудриках идёт
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Lavrentiy0602
это было бы крайне интересно, но только если и правда будут выделены деньги
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