5 очков за 6 туров – худший старт Моуринью в карьере. Побит антирекорд «Челси»-2015/16
Жозе Моуринью еще никогда так плохо не начинал чемпионат.
«Рома» под руководством португальца была разгромлена «Дженоа» (1:4) в 6-м туре Серии А. На счету команды 5 очков.
Для Моуринью это антирекорд за время работы главным тренером, сообщает Football Italia. До этого худшим результатом были 7 очков за 6 туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси».
«Рома» занимает в таблице 16-е место, отставая от лидирующих «Интера» и «Милана» на 10 очков.
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Всё по сценарию, как круговорот Спартака
Поскольку именно он взял для Ромы Долгожданный еврокубок !
До этого вроде был только Кубок Ярморок в начале 60х и ничего нового не предвиделось )
Уже этим вписал себя золотыми буквами в историю клуба