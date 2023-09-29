5 очков за 6 туров – худший старт Моуринью в карьере. Побит антирекорд «Челси»-2015/16

Жозе Моуринью еще никогда так плохо не начинал чемпионат.

«Рома» под руководством португальца была разгромлена « » (1:4) в 6-м туре Серии А. На счету команды 5 очков.

Для Моуринью это антирекорд за время работы главным тренером, сообщает Football Italia. До этого худшим результатом были 7 очков за 6 туров в в сезоне-2015/16 – тогда тренировал « ».

« » занимает в таблице 16-е место, отставая от лидирующих «Интера» и «Милана» на 10 очков.

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