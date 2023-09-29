5 очков за 6 туров – худший старт Моуринью в карьере. Побит антирекорд «Челси»-2015/16

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Дженоа рекорды Футбол

Жозе Моуринью еще никогда так плохо не начинал чемпионат.

«Рома» под руководством португальца была разгромлена «Дженоа» (1:4) в 6-м туре Серии А. На счету команды 5 очков.

Для Моуринью это антирекорд за время работы главным тренером, сообщает Football Italia. До этого худшим результатом были 7 очков за 6 туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси».

«Рома» занимает в таблице 16-е место, отставая от лидирующих «Интера» и «Милана» на 10 очков.

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13 комментариев

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kaka10
Всего навсего очередной 3 сезон Йозе Марино
Всё по сценарию, как круговорот Спартака
+18
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Dynamite
С Моуром пора прощаться
+7
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rej1sta
The finished one
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Михо
А ведь мы будем скучать по нему когда закончит с большой карьерой. С ним не было скучно)
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selso99
Уверен, агенты уже подобрали ему какую-нибудь Аль-Ахду в Саудовской Аравии
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Mercedes
Удивительно, как он это делает? Именно на 3 сезон разваливается игра
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OldRedWhite
Ответ Dynamite
С Моуром пора прощаться
С глубокой благодарностью !
Поскольку именно он взял для Ромы Долгожданный еврокубок !
До этого вроде был только Кубок Ярморок в начале 60х и ничего нового не предвиделось )
Уже этим вписал себя золотыми буквами в историю клуба
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