Акинфеев о совете Карпина уезжать: «Когда Лунев перешел в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, Андрей не испугался, а ты такой-сякой. Если кто-то там ждет – пожалуйста»
Игорь Акинфеев прокомментировал совет Валерия Карпина уезжать из России.
– Как отнеслись к этим словам?
– Совершенно нормально – пускай едут. Если их кто-то там ждет – то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет?
Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в «Реале» или «Барселоне» либо, как Головин, в «Монако» – вперед. Никто не скажет, это плохо или хорошо. Это твой выбор. Захотел – уехал, попробовал. Получилось – окей. Нет – ну извините.
– Вот Андрей Лунев уехал в немецкий «Байер»…
– Когда Андрей перешел в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, вот Лунев не испугался, а ты в свое время не уехал, ты такой-сякой. Лунев молодец, речь сейчас не о нем. Но что лучше? У каждого своя дорога, и каждый пускай сам решает, что делать в этой жизни, – сказал голкипер ЦСКА.
«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Понимаешь, хейтер?) Игорь был 5 лет лучшим вратарём вне топ-5 лиг. Думаешь по нему не было предложений?
Ехать только ради отъезда - глупо. И именно Лунев - живой пример непродуманного.
Я тут недавно поймал себя на мысли, что если кто-то из спартаковцев будет поддерживать это сво, или этого узурпатора власти, я просто перестану болеть за клуб.Не смогу.Отложу до лучших времён.Может быть навсегда.
Вы хоть бы задумались почему у наших за рубежом сейчас ничего толкового не выходит - вот именно потому что они в РПЛ так "наразвивались" что туда приезжают и офигевают от заоблачного уровня. Интервью того же Захаряна почитайте где про ЛаЛигу говорит что это небо и земля с РПЛ.
P.S. Акинфеева никак вообще не осуждаю, это его выбор, он всё очень правильно сказал.
Что до мирового уровня - если им считать всего 10-15 вратарей в истории, то не был.
Если хотя бы 15 вратарей в конкретные годы, то был
https://m.sports.ru/football/1102172470-akinfeev-ob-igre-v-evrope-mne-xot-odno-predlozhenie-sdelali-nikakoj-my.html