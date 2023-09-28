Акинфеев о совете Карпина уезжать: «Когда Лунев перешел в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, Андрей не испугался, а ты такой-сякой. Если кто-то там ждет – пожалуйста»

Теги ЦСКА Байер Игорь Акинфеев премьер-лига Россия бундеслига Германия Сборная России по футболу Валерий Карпин Андрей Лунев Футбол

Игорь Акинфеев прокомментировал совет Валерия Карпина уезжать из России.

– Как отнеслись к этим словам?

– Совершенно нормально – пускай едут. Если их кто-то там ждет – то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет?

Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в «Реале» или «Барселоне» либо, как Головин, в «Монако» – вперед. Никто не скажет, это плохо или хорошо. Это твой выбор. Захотел – уехал, попробовал. Получилось – окей. Нет – ну извините.

– Вот Андрей Лунев уехал в немецкий «Байер»…

– Когда Андрей перешел в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, вот Лунев не испугался, а ты в свое время не уехал, ты такой-сякой. Лунев молодец, речь сейчас не о нем. Но что лучше? У каждого своя дорога, и каждый пускай сам решает, что делать в этой жизни, – сказал голкипер ЦСКА.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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51 комментарий

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Фарид Харисов
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
В 2008 РПЛ была шестой лигой по рейтингу УЕФА. Акинфеев был тогда лучшим вратарём РПЛ. А ещё РПЛ была шестой лигой в 2009, в 2010, в 2017 и в 2018. И в эти годы лучшим вратарём РПЛ был Акинфеев.

Понимаешь, хейтер?) Игорь был 5 лет лучшим вратарём вне топ-5 лиг. Думаешь по нему не было предложений?
+49
-6
+43
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Удар Кержакова
Ситуация с Луневом - это последствие выбора агента. Посадить под топ вратаря своего игрока, и писать на критику, что это зависть надо было умудриться.
+31
-2
+29
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Kot_azur
Ответ veloriksha
Красиво умыл всех злопыхателей, молодец Игорь!!!)
Игорь - первый парень на деревне. Зачем ему в город?
+29
-7
+22
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veloriksha
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
до Игоря, всем включая мясных вратарей 100 лет отходами плыть до Китая))) а он патриот и причем с большой буквы
+19
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+11
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Alex1104
Прав Акинфеев. Радует, что очень похоже на то, что я здесь писал.
Ехать только ради отъезда - глупо. И именно Лунев - живой пример непродуманного.
+15
-5
+10
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Felp
Вангую 80% комментаторов даже отрывок в новости не прочтут, а только заголовок
+11
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Пусть остальные сыграют столько, сколько сыграл он в еврокубках, потом сравним.
+9
-2
+7
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veloriksha
Красиво умыл всех злопыхателей, молодец Игорь!!!)
+17
-11
+6
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Balt
Это кто такие кто попытался противопоставить Лунёва Акинфееву и ещё предъявлять за смелость Игоряна? Сумасшедшие что ли? В чём смелость от того что он куда-то уехал бы? За один клуб играть всю карьеру и дофига с ним выиграть (в т.ч. и еврокубок), да и в сборной быть основным в её лучшие времена это что, про какие-то проблемы со смелостью? Верность одному клубу за слабость считают что ли? Ладно бы он полкарьеры на лавке сидел и все предложения отвергал, а Игорян пахал будь здоров став в один ряд с лучшими вратарями за всю историю отечественного футбола. В истории российского (с 1992 г.) так однозначно лучший.
+9
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Артём Амирджанян
Ответ Alex1104
Прав Акинфеев. Радует, что очень похоже на то, что я здесь писал. Ехать только ради отъезда - глупо. И именно Лунев - живой пример непродуманного.
Да там агент, тот ещё тип
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hammers
Ответ Kot_azur
Игорь - первый парень на деревне. Зачем ему в город?
не будем касаться общей жизни, там тенденция еще хуже, возьмем примеры из футбола. много ли первых парней деревни засверкало при переходе из провинциального клуба в топ-клуб???? да и ЦСКА все ж уровень вполне приличный, пусть и в нашей сермяжной РПЛ. брали трофеи даже в еврокубках, не говоря уж о местных.
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Alex1104
Ответ Артём Амирджанян
Да там агент, тот ещё тип
А у самого кочан капусты, вместо головы?
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Marcus-light
Непонятно зачем Лунева задевать в этом интервью. Да и у вратаря и полевого игрока услоуия разные. Вратарю отбивать удары Месси или Соболева, в целом, не велика разница. А вот для защитника это колоссальная дистанция в уровне подготовки.
+3
-1
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Chinafon2012
Ответ Уся Ваткин
причём дважды - в 2012 и 2018
Кошмар.
Я тут недавно поймал себя на мысли, что если кто-то из спартаковцев будет поддерживать это сво, или этого узурпатора власти, я просто перестану болеть за клуб.Не смогу.Отложу до лучших времён.Может быть навсегда.
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Overkiller
Ответ hammers
совершенно верно, непродуманный и не подготовленный отъезд ради отъезда - это глупость. вот Захарян уехал и что? как и Миранчук, посидит на лавке, возможно съездит в аренду в какую-нибудь условную Осасуну... нет, если они считают это развитием карьеры, то пусть им. а ведь условная Осасуна - не худший еще вариант, может быть еще и хуже...
А здесь Захарян остался бы и что? В Динаме годами сидеть - это развитие, да? Когда ещё еврокубки были то ещё хоть какая то мотивация была.
Вы хоть бы задумались почему у наших за рубежом сейчас ничего толкового не выходит - вот именно потому что они в РПЛ так "наразвивались" что туда приезжают и офигевают от заоблачного уровня. Интервью того же Захаряна почитайте где про ЛаЛигу говорит что это небо и земля с РПЛ.

P.S. Акинфеева никак вообще не осуждаю, это его выбор, он всё очень правильно сказал.
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Удар Кержакова
Ответ Денис Ширинов
С Луневом? Серьезно?
С Луневым. Серьезно
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Step_up
Акинфеев сделал свой вполне нормальный выбор. Он не был вратарем мирового уровня никогда. Это не Нойер, не Алиссон и не Буффон (в его лучшие годы). Но, скажем, были времена, когда его можно было вписать в условный топ-20 вратарей мира. К сожалению, в карьере Игоря были весьма темные времена. Я о проигранной конкуренции Малафееву перед Евро-2012 и о пожарах на ЧМ-2014. И это в лучшие годы, что называется, когда и сборная России была сильно на виду (после Евро-2008) и чемпионат котировался и вплотную подошел к топ-5. Поэтому его карьера сложилась , так как сложилась. Тем не менее, не думаю, что за неё должно быть стыдно. Процентов на 80% Игорь себя реализовал так или иначе.
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G_Batigol
Ответ Marcus-light
Непонятно зачем Лунева задевать в этом интервью. Да и у вратаря и полевого игрока услоуия разные. Вратарю отбивать удары Месси или Соболева, в целом, не велика разница. А вот для защитника это колоссальная дистанция в уровне подготовки.
Полевого игрока выпускает в конце на 10-20 минут, у вратаря нет такого шанса или #1 или глубокий запас
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trashbox
Ответ Жан Поль Бельманда
Без обид болелы цска, но хоть и по редким вью акинфеева складывается ощущение(его мышления и словарный запас) что он воспитан бабушкой и дедушкой.
Зато он воспитан, в отличие от.
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Дени Морфлингов
Ответ Frest!
Очень нелепо предъявлять за "не уехал" при наличии куда более обоснованных поводов для претензий по жизненным решениям Игоря.
Например?
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Михон Мясной
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hammers
Ответ Alex1104
Прав Акинфеев. Радует, что очень похоже на то, что я здесь писал. Ехать только ради отъезда - глупо. И именно Лунев - живой пример непродуманного.
совершенно верно, непродуманный и не подготовленный отъезд ради отъезда - это глупость. вот Захарян уехал и что? как и Миранчук, посидит на лавке, возможно съездит в аренду в какую-нибудь условную Осасуну... нет, если они считают это развитием карьеры, то пусть им. а ведь условная Осасуна - не худший еще вариант, может быть еще и хуже...
+1
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Удар Кержакова
Ответ Денис Ширинов
С Луневом? Серьезно?
Интересно много ли на свете людей, которые на форумах следят за орфографией?
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old folk
Ответ Step_up
Акинфеев сделал свой вполне нормальный выбор. Он не был вратарем мирового уровня никогда. Это не Нойер, не Алиссон и не Буффон (в его лучшие годы). Но, скажем, были времена, когда его можно было вписать в условный топ-20 вратарей мира. К сожалению, в карьере Игоря были весьма темные времена. Я о проигранной конкуренции Малафееву перед Евро-2012 и о пожарах на ЧМ-2014. И это в лучшие годы, что называется, когда и сборная России была сильно на виду (после Евро-2008) и чемпионат котировался и вплотную подошел к топ-5. Поэтому его карьера сложилась , так как сложилась. Тем не менее, не думаю, что за неё должно быть стыдно. Процентов на 80% Игорь себя реализовал так или иначе.
В 2012, когда он вернулся после крестов, а Малафеев выдал лучший сезон в своей жизни.
Что до мирового уровня - если им считать всего 10-15 вратарей в истории, то не был.
Если хотя бы 15 вратарей в конкретные годы, то был
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Men77
Ответ Фарид Харисов
В 2008 РПЛ была шестой лигой по рейтингу УЕФА. Акинфеев был тогда лучшим вратарём РПЛ. А ещё РПЛ была шестой лигой в 2009, в 2010, в 2017 и в 2018. И в эти годы лучшим вратарём РПЛ был Акинфеев. Понимаешь, хейтер?) Игорь был 5 лет лучшим вратарём вне топ-5 лиг. Думаешь по нему не было предложений?
он сам говорил, что ничего конкретного не было

https://m.sports.ru/football/1102172470-akinfeev-ob-igre-v-evrope-mne-xot-odno-predlozhenie-sdelali-nikakoj-my.html
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