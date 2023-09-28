Акинфеев о совете Карпина уезжать: «Когда Лунев перешел в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, Андрей не испугался, а ты такой-сякой. Если кто-то там ждет – пожалуйста»

Игорь Акинфеев прокомментировал совет Валерия Карпина уезжать из России.

– Как отнеслись к этим словам?

– Совершенно нормально – пускай едут. Если их кто-то там ждет – то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет?

Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в «Реале» или «Барселоне» либо, как Головин, в «Монако» – вперед. Никто не скажет, это плохо или хорошо. Это твой выбор. Захотел – уехал, попробовал. Получилось – окей. Нет – ну извините.

– Вот Андрей Лунев уехал в немецкий «Байер»…

– Когда Андрей перешел в « », я многое о себе услышал. Мол, вот Лунев не испугался, а ты в свое время не уехал, ты такой-сякой. Лунев молодец, речь сейчас не о нем. Но что лучше? У каждого своя дорога, и каждый пускай сам решает, что делать в этой жизни, – сказал голкипер .

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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