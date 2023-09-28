Сергей Лавров: «МОК использует ситуацию вокруг Украины, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию»
Сергей Лавров считает, что МОК нарушает олимпийскую хартию в отношении России.
«Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется и будет и дальше расширяться не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению.
Учитывая, что данное движение, в том числе, к огромному сожалению, в результате позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, превращается в инструмент политики Запада. Это совершенно очевидно.
Так же как Всемирное антидопинговое агентство в свое время было превращено в такой инструмент. И долгие годы пытались подорвать конкурентов из нашей страны на различных международных площадках, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, обвиняя – беспочвенно, многократно – наших великих спортсменов.
Точно так же и сейчас МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна.
Бах не раз заявлял, что олимпийскую хартию надо уважать, но, мол, не до такой же степени. Не может, дескать, МОК проходить мимо того, что происходит на Украине. Долгие годы МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук», – сказал Министр иностранных дел России.
1920 год, Антверпен. Отстранены Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария, признанные организаторами Первой мировой войны.
1924 год, Париж (Летняя Олимпиада), Шамони (Зимняя Олимпиада). Отстранена Германия как организатор Первой мировой войны.
1948 год, Лондон. Отстранены Германия и Япония за развязывание Второй мировой войны.
1964 год, Токио. МОК еще в 1962 году исключил Южно-Африканскую Республику за политику расовой дискриминации апартеид.
2000 год, Сидней. К участию в играх не допустили команду Афганистана. Находившиеся у власти в этой стране талибы запрещали заниматься спортом женщинам, что было расценено как дискриминация по половому признаку.
2014 год, Сочи. Не была допущена команда Индии за вмешательство государства в дела национального Олимпийского комитета — в результате трое индийских спортсменов — лыжник, горнолыжник и саночник — выступали в Сочи под Олимпийским флагом
Применять санкции к стране, развязавшей её - нарушение хартии
не перепутайте
Не нравится создавайте свою организацию, туда же все сразу примкнут, чтобы извавиться от гнета наглосаксов? Или этот гнет только у Лаврова в голове?