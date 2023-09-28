Сергей Лавров: «МОК использует ситуацию вокруг Украины, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию»

Сергей Лавров считает, что МОК нарушает олимпийскую хартию в отношении России.

«Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется и будет и дальше расширяться не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению.

Учитывая, что данное движение, в том числе, к огромному сожалению, в результате позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) , превращается в инструмент политики Запада. Это совершенно очевидно.

Так же как Всемирное антидопинговое агентство в свое время было превращено в такой инструмент. И долгие годы пытались подорвать конкурентов из нашей страны на различных международных площадках, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, обвиняя – беспочвенно, многократно – наших великих спортсменов.

Точно так же и сейчас МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна.

Бах не раз заявлял, что олимпийскую хартию надо уважать, но, мол, не до такой же степени. Не может, дескать, МОК проходить мимо того, что происходит на Украине. Долгие годы проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук», – сказал Министр иностранных дел России.