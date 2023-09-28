УЕФА может исключить «Барсу» из ЛЧ на фоне обвинений по делу Негрейры, но предпочтет дождаться итогов суда (As)

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Развитие дела Негрейры усложняет ситуацию «Барселоны» в отношении еврокубков.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

As утверждает, что новый поворот в деле может иметь серьезные последствия для участия каталонцев в Лиге чемпионов. В июле «Барселону» временно допустили до участия в турнире. При этом отмечалось, что «блауграну» все еще могут исключить.

Источники As в УЕФА сообщили, что в союзе предпочтут дождаться окончания официального расследования испанского суда.

Однако, если инспекторам по этике и дисциплинарным вопросам союза покажется, что вина «Барсы» достаточно очевидна, они могут исключить клуб до официального приговора.

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155 комментариев

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ML26
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Перес всегда делает всё, что бы Барса была здоровым, конкурентным клубом. Потому что это в первую очередь выгодно Реалу и их противостоянию. Но для восьмиклассника, конечно, это тяжело ещё понять. Он ищет везде «тайный заговор» против его больше, чем клуба
+106
-17
+89
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Okko Acc
Зенит наносит ответный удар...
+67
-4
+63
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Гур
Как же надоел этот популизм.
Никто никого не накажет 🙄
+48
-15
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Мэр Чунга-чанги
в ветках Барсы такая спартаковская атмосфера: вечно против них заговор какой-то) осталось каталонскому журналисту книгу написать "Как убивали Барселону"
+35
-12
+23
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Hi Hi
Ответ Гур
Как же надоел этот популизм. Никто никого не накажет 🙄
а как же юве которого по сути лишили ЛЧ?
+20
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Михаил Корж
Вы публиковали похожую новость 2-3 месяца назад, не надоело постить одно и тоже?
+25
-9
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Yubaba
Ответ ML26
Перес всегда делает всё, что бы Барса была здоровым, конкурентным клубом. Потому что это в первую очередь выгодно Реалу и их противостоянию. Но для восьмиклассника, конечно, это тяжело ещё понять. Он ищет везде «тайный заговор» против его больше, чем клуба
Он ещё и комментарий удалил заминусованный. Очень плюсики любит)
+20
-6
+14
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Konstantin Frolov
Ответ Yubaba
Только из лч? Как-то слишком мягко для меньше чем клуба. За такое дело нужно сегундой очищать
Ну тогда за судейские 3 ЛЧ Реалу и сегунда не поможет, только расформирование этого кабинета
+49
-36
+13
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VuNePonimaete
Ответ Konstantin Frolov
Ну тогда за судейские 3 ЛЧ Реалу и сегунда не поможет, только расформирование этого кабинета
Лишь бы у соседа корова сдохла...
+25
-12
+13
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Uragan Boy
никто ничего не докажет это ну 1000% ,просто шум тоже нужен
+15
-7
+8
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Мадридская сортирная газетенка не упустит шанса накликать новостей про Барселону
+15
-7
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No Comment
перес тебас не угомонятся!!хотя самих давно сажать пора
+12
-5
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Михаил Корж
Вы публиковали похожую новость 2-3 месяца назад, не надоело постить одно и тоже?
не говори 😁
+8
-2
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F|||R
Барса: «Нет уж в ЛЕ мы и сами можем отправиться»
+7
-2
+5
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Uragan Boy
Ответ Евгений Шазиев
Как думаете, сколько заплатили чефериньке?
спроси у переса
+10
-5
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Очевидное невероятное
ерунда очередная, клоунада
+8
-4
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Давид Agabekyan
Ответ Hi Hi
а как же юве которого по сути лишили ЛЧ?
До этого и скудетто лишали, так что мелком отделались
+6
-2
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No Comment
Ответ Экселлент
Бла-бла-бла, ничего Барсе не сделают, попомните мои слова! Ну а пока да, можете порадоваться, посмеяться и т. д. и т. п.
ты прав на 1000% это ерунда все мадридская
+9
-5
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2vdhrvmmzf
Новость по пятидесятому кругу за год
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Roja
Ответ Konstantin Frolov
Ну тогда за судейские 3 ЛЧ Реалу и сегунда не поможет, только расформирование этого кабинета
а сколько судейских лч у пособников негрейры?
+4
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Hi Hi
Ответ No Comment
клуб реал которые совершили педофилию, уефа когда накажет???
не клуб, а игроки. Причем игроки даже не первой и не второй, а аж третьей команды. Игроков посадят, к клубу отношения это не имеет. Другое дело - когда взятки дает руководство клуба
+8
-4
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ta-tosha
Если выгонят с ЛЧ - то минимум сезона на 3, а это минус 600-700 лямов сходу. Накажут и в ЛаЛиге, плюс сразу уйдут основные спонсоры.
Убытки будут больше миллиарда минимум, а скорее около двух - по цепочке придут иски от кредиторов по существующим долговым обязательствам. Плюс по рычагам тоже, там где уже была взята и освоена предоплата.
Вот это вляпались, так вляпались, просто банкротство 2 года назад было бы детским лепетом
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Syndycate
Ответ Stillinger
Да вряд ли. Барса уж слишком крупная рыбина чтобы ее исключать
Барса два года подряд сама себя исключала из ЛЧ в ЛЕ, и ничего) Барса лишь один из многих в ЛЧ, без нее спокойно проживут
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Роман
Расформировать БЧК, позорит Ла Лигу и Реал.
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Andrey Ashhabadskiy
уефа 🤡
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