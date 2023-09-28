УЕФА может исключить «Барсу» из ЛЧ на фоне обвинений по делу Негрейры, но предпочтет дождаться итогов суда (As)
Развитие дела Негрейры усложняет ситуацию «Барселоны» в отношении еврокубков.
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.
As утверждает, что новый поворот в деле может иметь серьезные последствия для участия каталонцев в Лиге чемпионов. В июле «Барселону» временно допустили до участия в турнире. При этом отмечалось, что «блауграну» все еще могут исключить.
Источники As в УЕФА сообщили, что в союзе предпочтут дождаться окончания официального расследования испанского суда.
Однако, если инспекторам по этике и дисциплинарным вопросам союза покажется, что вина «Барсы» достаточно очевидна, они могут исключить клуб до официального приговора.
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Никто никого не накажет 🙄
Убытки будут больше миллиарда минимум, а скорее около двух - по цепочке придут иски от кредиторов по существующим долговым обязательствам. Плюс по рычагам тоже, там где уже была взята и освоена предоплата.
Вот это вляпались, так вляпались, просто банкротство 2 года назад было бы детским лепетом