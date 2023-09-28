УЕФА может исключить «Барсу» из ЛЧ на фоне обвинений по делу Негрейры, но предпочтет дождаться итогов суда (As)

Развитие дела Негрейры усложняет ситуацию «Барселоны» в отношении еврокубков.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын и бывшие президенты «Барселоны» и .

As утверждает, что новый поворот в деле может иметь серьезные последствия для участия каталонцев в Лиге чемпионов. В июле «Барселону» временно допустили до участия в турнире. При этом отмечалось, что «блауграну» все еще могут исключить.

Источники As в сообщили, что в союзе предпочтут дождаться окончания официального расследования испанского суда.

Однако, если инспекторам по этике и дисциплинарным вопросам союза покажется, что вина «Барсы» достаточно очевидна, они могут исключить клуб до официального приговора.

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