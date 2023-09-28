Федун за 150 млн рублей продает квартиру в центре Москвы. Ранее на продажу выставили его яхту (Shot)

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун распродает имущество в России.

Как утверждает телеграм-канал Shot, на продажу выставлена премиум-квартира в центре Москвы, где долгое время жила семья бизнесмена.

Недвижимость в доходном доме И.С. Баскакова на Поварской улице продают за 150 млн рублей.

В доме предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор, высота потолков в апартаментах – 3,5-4 метра.

Ранее на продажу была выставлена 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака». Ее продают за 99 млн евро.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS