Федун за 150 млн рублей продает квартиру в центре Москвы. Ранее на продажу выставили его яхту (Shot)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес светская хроника деньги Футбол

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун распродает имущество в России.

Как утверждает телеграм-канал Shot, на продажу выставлена премиум-квартира в центре Москвы, где долгое время жила семья бизнесмена.

Недвижимость в доходном доме И.С. Баскакова на Поварской улице продают за 150 млн рублей.

В доме предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор, высота потолков в апартаментах – 3,5-4 метра.

Ранее на продажу была выставлена 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака». Ее продают за 99 млн евро.

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143 комментария

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Stalker05
Если чуть цену сбавит, думаю взять 😊
+152
-1
+151
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Dmitry Orlov
Это, что, доска объявлений?
+115
-4
+111
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Vićtor Diaź
В Киев переезжает, видимо
+72
-9
+63
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hett
Ответ Vićtor Diaź
В Киев переезжает, видимо
израель, он еврей
+46
-2
+44
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Роман
Ответ Dmitry Orlov
Это, что, доска объявлений?
Продам гараж!
+29
0
+29
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Renki
Если кладовки в прихожей нет - даже не предлагайте...😌
+22
0
+22
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10Dance
Ответ Stalker05
Если чуть цену сбавит, думаю взять 😊
Впишусь в долю =)
+21
0
+21
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Renki
Ответ Азиз Ибодуллаев
До дому до хаты?)
Без дому, без яхты...
+18
0
+18
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Owen_the_Simple
Ответ hett
израель, он еврей
"Кстати, Леонид – не еврей! Это откровение! Хватит поздравлять его с Ханукой. Пожалуйста! А у детей имена на одну букву, потому что он сам не знал, что не еврей. Как узнали? Сдали генетический тест. После этого он звонит и говорит загробным голосом: «Зарема, ты знаешь…». Я думала, кто-то умер: «Что?» «Я не еврей». По генетическому коду он на 50% финн, у него мама финка. А папа – Западная Украина. А ашкенази – 0,0002%. «А я всю жизнь думал, что у меня бабушка – еврейка».

З. Салихова
+14
0
+14
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Zlodimir
Это же очевидно! Собирает деньги, хочет выкупить Спартак!🤣
+13
-1
+12
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Zlatan Ibra
Ответ Петр Титов
продам лыжи
не едут?
+11
0
+11
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Виктор Ш.
Ответ hett
израель, он еврей
Зарема так забавно доказывала обратное)
+12
-2
+10
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Азиз Ибодуллаев
До дому до хаты?)
+9
0
+9
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Сергей Мариночев
Ответ 10Dance
Впишусь в долю =)
третьим возьмёте
+8
0
+8
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Mr.Jack London
Кажется,Леонид что-то натворил…
+8
-1
+7
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xxx-xxx
Ну продает и продает, вам то какое дело ?
+9
-2
+7
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Kranmeister
Ответ Owen_the_Simple
"Кстати, Леонид – не еврей! Это откровение! Хватит поздравлять его с Ханукой. Пожалуйста! А у детей имена на одну букву, потому что он сам не знал, что не еврей. Как узнали? Сдали генетический тест. После этого он звонит и говорит загробным голосом: «Зарема, ты знаешь…». Я думала, кто-то умер: «Что?» «Я не еврей». По генетическому коду он на 50% финн, у него мама финка. А папа – Западная Украина. А ашкенази – 0,0002%. «А я всю жизнь думал, что у меня бабушка – еврейка». З. Салихова
Финны опасные парни. они даже спят с финками.
+7
0
+7
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Петр Титов
Ответ Dmitry Orlov
Это, что, доска объявлений?
продам лыжи
+8
-1
+7
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10Dance
Ответ Сергей Мариночев
третьим возьмёте
третий никогда не будет лишним, если вы понимаете о чём я :))
+7
0
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Kranmeister
Ответ Виктор Ш.
Зарема так забавно доказывала обратное)
Ну не из пальца же она это высосала?!?
+6
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fcsmmsk13
Домой, в Киев.
+5
-1
+4
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Alex mahoun
Намылился куда то
+4
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goshforever
Ответ hett
израель, он еврей
Помнится, находили его деда в списках репрессированных в УССР. Там в карточке национальность "русский" была
+4
0
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Бродяга-симпатяга
Зареме нужны деньги на медиакоманду?
+7
-3
+4
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Enchanter WIZZARD
На самом деле дёшево для элитного дома в ЦАО, там есть немало квартир за 500+ миллионов
+3
0
+3
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